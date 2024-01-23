Le Renault Kadjar, le véhicule sportif et confort

SUV familial moderne, le Renault Kadjar est le véhicule idéal pour les virées du week-end, les départs de grandes vacances, mais aussi pour les courses quotidiennes nécessitant aspects pratiques et confort. Présentation du Renault Kadjar, sous toutes ses formes.

Faire le choix d’un SUV aux courbes sportives

Pour en finir avec les monospaces pratiques, mais pas toujours esthétiques, Renault propose le modèle Kadjar, aux courbes saillantes et effilées, garantes d’une allure jeune et dynamique.

Le Kadjar présente un ensemble de lignes uniques naviguant entre le 4x4 tout terrain, la berline confortable, et le coupé séduisant : de quoi plaire aux jeunes couples en balade, comme au père de famille désirant préparer une sortie en forêt.

Sa sophistication tient à quelques détails luxueux, comme les chromes omniprésents en bas de caisse et en barres de toit, aux différents modèles de jantes travaillés, en accord parfait avec les lignes de l’auto, ou encore à ses phares sinueux et affinés soulignant avec douceur les courbes du capot.

Un crossover familial

De l’espace, de l’espace, et...encore de l’espace ! Le Renault Kadjar dispose de trois vraies places à l’arrière équipées d’appuie-tête réglables en hauteur, lesquels sauront accueillir de nombreux passagers : les plus grands comme les plus petits.

Équipés de poches aumônières les sièges avant sauront séduire les plus jeunes sur le départ des vacances, lesquelles ne se séparent jamais d’un peu de distraction pour la route. Ses spots de lecture à l’avant et à l’arrière permettent à chacun de profiter pleinement de son espace personnel. On n’oublie pas sa carte d’accès et de démarrage rapide pour les plus débordés.

Pour les chargements encombrants, l’achat de mobilier, ou pour une nuit en camping sauvage, le Renault Kadjar équipé de l’option Easy Break, est tout à fait adapté : il est composé de sièges avant et arrière entièrement rabattables, ce qui fait de lui un véhicule à la modularité exemplaire, dans lequel absolument tout est possible.

Un intérieur 2.0

Truffé d’options intéressantes, le Renault Kadjar proposé à la location par les magasins Carrefour Location est un véhicule entièrement connecté aux particularités étonnantes : toit en verre pour les rêveurs, option de sonorisation Bose pour les amoureux de la musique, sellerie en cuir chauffante pour les inconditionnels du luxe, ou encore compatibilité Android et Apple Car Play pour s’adapter à tous. Enfin, le GPS du Renault Kadjar comporte une cartographie européenne, pour emmener ses passagers à travers monts et merveilles.

Un véhicule tout terrain

S’il comporte des aides au parking avant, arrière, et latéral, idéales pour les citadins, le Renault Kadjar est avant tout un véhicule tout terrain qui saura conquérir les amoureux de chemins rocailleux, les routes les plus sauvages, et les forêts les plus fournies.

Avec son aide au démarrage en côte, et sa reconnaissance automatique de la signalisation, le Renault Kadjar est un véhicule à mettre entre toutes les mains, dont les options sécurisantes, telles que les alertes au franchissement de lignes, les capteurs de pluie et de luminosité, ou encore la commutation automatique des feux de routes sont étudiées spécifiquement pour le déplacement sur toutes sortes de voies.



Proposé par Carrefour Location, le Renault Kadjar constitue un choix sur-mesure pour les amoureux de la nature, comme pour les citadins, pour les couples ayant besoin d’espace, comme pour les plus grandes familles, pour les voyages comme pour les petites courses. Pourvu de nombreuses options innovantes, le SUV Renault Kadjar optimise les voyages pour tous.