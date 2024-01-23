Le Renault Scenic, le plus imposant des monospaces

Location de choix pour les départs en vacances, les sorties en groupe, ou les transports encombrants, le Grand Scenic saura satisfaire les attentes les plus larges et les plus volumineuses !

Une location familiale

Entièrement modulable, le Renault Grand Scenic permet de rabattre tous ses sièges en un tour de main. Avec un volume de coffre allant jusqu’à 596 litres, le Renault Grand Scenic est le véhicule de location qu’il faut à tous ceux désirant emmener un lourd chargement.

Disposant de 7 vraies places assises, c’est le monoplace qui saura combler vos attentes et surtout celles des enfants toujours soucieux de s’amuser avec leurs amis.

Une location au design optimisé

Si l’on associe souvent le monospace à l’antithèse du glamour et de l’allure sportive dont les jeunes gens rêvent tant, Renault a décidé de nous prouver le contraire en attribuant au Grand Scenic des courbes affutées et une allure effilée digne des conceptions futuristes les plus stylisées.

Aérodynamisme et coloris modernes et élégants sont ainsi au rendez-vous pour dévoiler un véhicule pratique et esthétique à la fois. Ses barres de toit en aluminium et ses jantes au design travaillé lui confèrent également une allure sportive de premier choix qui saura séduire les baroudeurs comme les familles impétueuses. Last but not least : le toit en verre panoramique qui laisse les passagers contempler les nuages pendant le voyage, et offre une luminosité revigorante pour les longs trajets.

Un monospace sous le signe de la modernité

Le Grand Scenic dispose d’un écran tactile haut comme le volant compatible avec Android et avec Apple CarPlay : c’est le monoplace destiné aux parents, mais aussi aux grands enfants férus de nouvelles technologies. Équipé d’une cartographie Europe, le Renault Scenic vous emmènera là où il vous plaira, pour réaliser vos rêves d’aventure les plus ingénus.

Des technologies de pointe destinées à la conduite ont également été mises au point : aide au stationnement avant, arrière, et latéral, caméras de recul, éclairages d’ambiance pour ne pas gêner le conducteur, projecteurs avant Full LED Pure Vision extra-puissants, ou l’alerte suite à la détection de la fatigue des yeux, constituent la partie visible de l’iceberg d’avantages du Grand Scenic proposé à la location par Carrefour.

N’hésitez plus, quand vous prendra l’envie d’emmener votre famille hors des sentiers battus, de partir chiner le dimanche, ou simplement d’aller faire une visite en province, tournez-vous vers le pratique, le confort, et l’élégance. Les enceintes Bose sauront vous rappeler que vous avez fait le bon choix.