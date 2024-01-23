Louer Renault Zoé

Profitez d'une autonomie exceptionnelle, d'un design moderne et de technologies de pointe!

Louer une citadine électrique pratique et écologique

La Renault Zoé est la voiture électrique préférée des Français et vous pouvez la louer dans certaines agences Carrefour Location. Avec sa capacité de conduite en mode électrique, la Zoé est une citadine polyvalente qui convient parfaitement à vos déplacements quotidiens. La voiture électrique offre une autonomie de 375 km (WLTP) avec un coût de recharge inférieur au coût du carburant.

Caractéristiques de la Renault Zoé électrique

La Zoé est équipée d'un moteur électrique de 135 chevaux avec une puissance de 80 kW soit 108 ch, et est dotée d'une boîte de vitesses automatique. Elle dispose également d'une caméra de recul, d'un radar de recul, d'un régulateur de vitesse, d'un GPS, d'une climatisation, et peut accueillir jusqu'à cinq personnes avec une capacité de coffre de 338 litres.

La Renault Zoé E-Tech est une voiture polyvalente et peut se recharger partout, chez vous, comme en ville, durant vos déplacements. Vous pouvez recharger jusqu'à 120 km en 1h sur une borne publique de 22 kW. Et en faisant une pause de 30 minutes lors de vos voyages sur une borne de recharge rapide, vous pouvez gagner jusqu'à 150 km d'autonomie.

Temps de recharge et coût

Les temps de recharge varient en fonction du type de borne utilisé. La Zoé peut être rechargée en 19 heures sur une prise renforcée 16A (3,7kW), en 6h à 9h30 sur une borne publique (11kW), en 3 heures sur une borne publique (22kW), et en 1h10 pour 80% de recharge sur une borne de charge rapide DC (50kW).

Le coût de recharge de la Zoé varie en fonction du type de borne utilisé. Si certaines bornes de recharge publiques sont gratuites, d'autres se paient au forfait ou au temps passé à la charge. Une fois équipé d'une borne de recharge à domicile, comptez entre 1,5 à 4 € pour 100 km, contre 6 à 9 € pour un véhicule thermique. Si vous souhaitez recharger votre véhicule électrique en dehors d'une prise domestique à domicile, il existe de nombreuses bornes de chargement publiques partout en France et dans le monde.