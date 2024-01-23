Réservation voiture

Age minimum requis, type de permis, quand et comment réserver votre voiture de location ? … On vous dit tout sur la location de voiture avec Carrefour Location.

Quand réserver une voiture de location?

Avec le site internet Carrefour Location, réservez une voiture quand vous voulez 24h/24 et 7j/7.

Et pour la prise ou retour du véhicule, rendez-vous en agence durant les heures d'ouverture de notre agence Carrefour Location.

Un collaborateur du magasin en charge du service location vous accompagnera pour finaliser les formalités de location de véhicule.

Et question disponibilités, sachez que vous pouvez réserver en ligne un véhicule du jour pour le lendemain, sous réserve de disponibilité bien sûr.

Comment réserver une voiture de location ?

Pour réserver un véhicule (voiture ou véhicule) utilitaire sur Carrefour Location, il vous suffit d'avoir plus de 21 ans et le permis B depuis plus de 3 ans.

Sur Carrefour Location.fr, réservez votre voiture en quelques clics !

Découvrez toutes les étapes pour réserver une voiture sur internet :

Faites votre choix parmi les modèles de voitures proposées sur notre site ou effectuez une recherche en indiquant votre localisation, la date de départ et d'arrivée, le choix d'une voiture ou d'un utilitaire. Une fois votre voiture sélectionnée, remplissez les formalités pour réserver en suivant les instructions sur le site. Réglez directement en ligne... Et voilà votre réservation de voiture effective. Vous recevrez un email de confirmation de réservation qui vous indique votre numéro de réservation.

Nouveau : louer sa voiture Carrefour 24h/7j (nuit, dimanche, jour férié...) sur la plateforme Getaround, le spécialiste de la location de voitures entre particulier.

Trouvez dès maintenant les véhicules GetAround en choisisant l'agence de Paris Alésia dans votre recherche