Road trip en Italie : itinéraires 1 semaine, 10 jours ou 2 semaines pour découvrir l’Italie du Nord et au-delà

Pourquoi choisir l’Italie pour un road trip ?

L’Italie est sans doute l’une des meilleures destinations européennes pour un voyage en voiture. À chaque région, son ambiance, ses paysages et sa gastronomie. Au nord, les montagnes alpines et les grands lacs offrent des panoramas à couper le souffle. En Toscane, les routes serpentent entre vignes et villages médiévaux. Plus au sud, la Méditerranée dévoile ses côtes sauvages et ensoleillées.

En choisissant un road trip en Italie, vous bénéficiez d’une liberté totale : s’arrêter dans un village coup de cœur, modifier son itinéraire au fil des envies, éviter les foules touristiques ou encore découvrir des adresses locales loin des circuits classiques.

Astuce Carrefour Location : Avec plus de 900 agences en France, vous pouvez louer votre véhicule près de chez vous et partir directement vers l’Italie sans dépendre des vols. C’est la solution idéale pour éviter les contraintes d’avion, voyager à votre rythme et ramener vos souvenirs sans limite de bagages.

Quand partir en road trip en Italie ?

Quelle est la meilleure saison pour un road trip en Italie ?

L’Italie est une destination agréable toute l’année, mais certaines saisons se prêtent mieux à un voyage en voiture :

Printemps (avril à juin) : climat doux, paysages fleuris, affluence encore raisonnable. Parfait pour combiner visites culturelles et balades en plein air.

: climat doux, paysages fleuris, affluence encore raisonnable. Parfait pour combiner visites culturelles et balades en plein air. Été (juillet-août) : soleil garanti mais aussi forte fréquentation touristique, surtout dans les zones côtières et les grandes villes. Idéal pour profiter de la mer, moins pour Venise ou Rome.

: soleil garanti mais aussi forte fréquentation touristique, surtout dans les zones côtières et les grandes villes. Idéal pour profiter de la mer, moins pour Venise ou Rome. Automne (septembre-octobre) : saison idéale pour un road trip, avec un climat agréable, la magie des vendanges et une atmosphère plus calme.

: saison idéale pour un road trip, avec un climat agréable, la magie des vendanges et une atmosphère plus calme. Hiver (novembre à mars) : à privilégier pour le ski dans les Alpes et Dolomites ou pour découvrir les villes d’art (Florence, Rome, Turin) sans foule.

Combien de temps prévoir pour son road trip en Italie ?

Tout dépend de vos disponibilités et de vos envies :

1 semaine → parfait pour un circuit concentré, comme l’Italie du Nord (Milan, lacs, Cinque Terre).

→ parfait pour un circuit concentré, comme l’Italie du Nord (Milan, lacs, Cinque Terre). 10 jours → un bon compromis pour explorer villes et nature (Turin, Milan, lacs, Venise).

→ un bon compromis pour explorer villes et nature (Turin, Milan, lacs, Venise). 2 semaines → idéal pour un “grand tour” incluant aussi la Toscane et Rome.

Quel itinéraire pour un road trip d’1 semaine en Italie du Nord ?

Un road trip d’une semaine en Italie du Nord est le choix idéal pour découvrir la richesse de cette région sans courir. Vous combinerez grandes villes culturelles, villages charmants au bord des lacs et plages méditerranéennes.

Jour 1-2 : Milan, capitale de la mode et du design

Commencez votre voyage par Milan, une ville dynamique qui mêle modernité et histoire.

À voir absolument : Le Duomo , cathédrale gothique impressionnante avec sa terrasse panoramique offrant une vue spectaculaire sur la ville. La Galerie Vittorio Emanuele II , temple du shopping et de l’architecture. Le quartier de Brera , parfait pour flâner entre galeries d’art et trattorias typiques. Si vous aimez l’art, ne manquez pas la Cène de Léonard de Vinci (réservation indispensable).

: Coup de cœur gastronomique :

Goûtez au risotto alla milanese (au safran), accompagné d’un ossobuco. En dessert, laissez-vous tenter par un panettone artisanal, même en dehors des fêtes.

👉 Astuce Carrefour Location : Milan est une grande ville avec beaucoup de zones à trafic limité (ZTL). Louer une citadine compacte sera plus pratique pour circuler et stationner.

Jour 3-4 : Le lac de Côme, entre montagnes et villages pittoresques

À seulement 1h30 de route de Milan, le lac de Côme est un véritable joyau. Ses eaux scintillantes entourées de montagnes créent un décor unique.

Villages à visiter : Bellagio , surnommée “la perle du lac”, avec ses ruelles fleuries et ses villas élégantes. Varenna , plus authentique, où l’on peut visiter la Villa Monastero. Menaggio , charmant et plus tranquille, parfait pour une pause café face au lac.

: Activités : Prendre le ferry pour admirer les villages depuis l’eau. Randonner sur les hauteurs pour une vue panoramique. Louer un bateau pour quelques heures et profiter d’un pique-nique au fil de l’eau.

: Spécialité culinaire :

Essayez les poissons du lac (perche, lavaret) souvent cuisinés en risotto, accompagnés d’un verre de vin blanc lombard.

Jour 5-7 : Les Cinque Terre, joyaux colorés de la Ligurie

Descendez vers la Ligurie (environ 3h30 de route) pour découvrir les Cinque Terre, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les 5 villages : - Monterosso al Mare, le plus grand, avec une belle plage. - Vernazza, probablement le plus photogénique, avec son port coloré. - Corniglia, perché sur une colline, accessible par un escalier de 382 marches. - Manarola, aux maisons colorées accrochées aux falaises. - Riomaggiore, typique et animé, parfait pour déguster un verre en terrasse.

Comment les visiter ?

Les routes étant étroites et difficiles, mieux vaut garer la voiture à La Spezia et prendre le train régional qui relie tous les villages.

À goûter absolument : - La focaccia ligure, moelleuse et parfumée à l’huile d’olive. - Le pesto alla genovese, spécialité de la région, servi avec des trofie (pâtes locales). - Les vins blancs des collines ligures, parfaits avec les fruits de mer.

Bilan du road trip Italie du Nord en 7 jours

En une semaine, vous aurez découvert :

Une grande ville dynamique (Milan).

(Milan). Des paysages lacustres apaisants (lac de Côme).

(lac de Côme). Un littoral méditerranéen spectaculaire (Cinque Terre).

Un itinéraire court mais complet, qui combine culture, nature et détente.

Quel itinéraire pour un road trip de 10 jours en Italie ?

Un road trip de 10 jours en Italie permet de prendre davantage son temps et d’élargir son horizon. C’est la durée idéale pour combiner grandes villes, nature et lacs, tout en incluant un peu de dolce vita.

Voici un itinéraire équilibré pour 10 jours, du Piémont aux lagunes vénitiennes.

Jour 1-2 : Turin, capitale élégante du Piémont

Commencez par Turin, une ville souvent méconnue, mais qui mérite largement un détour. Ancienne capitale de l’Italie, elle est aujourd’hui réputée pour son raffinement, son histoire et sa gastronomie.

À visiter : Le Palazzo Reale , ancienne résidence royale. Le Musée égyptien , l’un des plus importants au monde. Le Mole Antonelliana , symbole de la ville, abritant le musée du cinéma.

: À goûter absolument : Le bicerin , boisson chaude à base de café, chocolat et crème. Les agnolotti del plin , raviolis typiques du Piémont. Le gianduja , chocolat noisette fondant.

:

👉 Astuce Carrefour Location : louez un véhicule type berline confortable dès le départ si vous prévoyez de parcourir de longues distances.

Jour 3 : Milan, capitale de la mode

Passez une journée à Milan pour revoir les incontournables (Duomo, Brera, La Scala). Si vous l’avez déjà visitée, profitez-en pour explorer Bergame, jolie ville médiévale à une heure de route.

Spécialité locale : la cotoletta alla milanese, escalope panée, ou un apéritif dans le quartier des Navigli.

Jour 4-5 : Lac Majeur et îles Borromées

Cap sur le lac Majeur, moins touristique que le lac de Côme mais tout aussi charmant.

Activités incontournables : Croisière sur le lac avec arrêt sur l’ Isola Bella (magnifiques jardins baroques). Balade dans les charmants villages de Stresa et Baveno . Détente au bord de l’eau avec vue sur les montagnes.

: À ne pas manquer : un dîner au bord du lac avec risotto al pesce persico (risotto à la perche).

Jour 6-7 : Lac de Garde, entre détente et villages fortifiés

Poursuivez vers le plus grand lac d’Italie, le lac de Garde.

À faire : Flâner à Sirmione , célèbre pour ses eaux thermales et son château médiéval. Explorer les villages de Malcesine et Limone sul Garda . Prendre le téléphérique de Malcesine pour une vue imprenable sur le lac et les Alpes.

: Coup de cœur culinaire : les tortellini di Valeggio, pâtes farcies servies avec du beurre fondu et de la sauge.

👉 Astuce Carrefour Voyages : combinez votre séjour au lac avec un week-end bien-être (spa, thermes) via les offres Carrefour Voyages.

Jour 8-10 : Venise, la sérénissime

Terminez en beauté par Venise, la ville des canaux et du romantisme.

Incontournables : La place Saint-Marc et sa basilique. Le Palais des Doges . Une balade en gondole au coucher du soleil. Les îles de Murano (verre soufflé) et Burano (maisons colorées).

: Spécialités culinaires : Les cicchetti , tapas vénitiens à déguster dans un bacaro. Le risotto al nero di seppia (à l’encre de seiche). Le célèbre spritz , originaire de la Vénétie.

:

Bilan du road trip 10 jours en Italie

Ce circuit de 10 jours permet de découvrir :

Turin , raffinée et gourmande.

, raffinée et gourmande. Milan , moderne et artistique.

, moderne et artistique. Les lacs italiens (Majeur et Garde), véritables havres de paix.

(Majeur et Garde), véritables havres de paix. Venise, romantique et intemporelle.

Un parfait équilibre entre culture, nature, détente et gastronomie.

Road trip en Italie : itinéraire 2 semaines — quel grand tour choisir pour voir le meilleur de l’Italie du Nord et centrale ?

Un road trip de 14 jours en Italie vous donne la liberté d’assembler l’essentiel : villes d’art, littoral, lacs et montagnes. Ci-dessous je propose un itinéraire jour-par-jour (départ depuis la France / arrivée conseillée : Milan ou Rome selon le sens de la boucle), avec activités, spécialités culinaires, conseils pratiques et encarts pour Carrefour Location et Carrefour Voyages.

Remarque pratique : cet itinéraire privilégie un bon équilibre entre visites urbaines (musées, centres historiques), escapades nature (lacs, Dolomites) et détente en bord de mer (Cinque Terre / Ligurie).

Jour 1–3 : Rome — pourquoi commencer par la capitale (si vous optez pour un sens sud→nord) ?

Jour 1 : arrivée à Rome — installation, première balade (Fontaine de Trévi, Piazza Navona).

: arrivée à Rome — installation, première balade (Fontaine de Trévi, Piazza Navona). Jour 2 : Antiquité : Colisée, Forum romain, Colline du Palatin.

: Antiquité : Colisée, Forum romain, Colline du Palatin. Jour 3 : Le Vatican (musées, chapelle Sixtine) et le quartier de Trastevere en soirée.

Quoi faire / manger : pizza al taglio pour déjeuner, carbonara ou cacio e pepe le soir, gelato pour la pause.



Jour 4–5 : Toscane (Pise, Lucques, route des collines) — que voir en 2 jours ?

Jour 4 : route vers Pise (visite de la Piazza dei Miracoli et tour penchée), puis continuation vers Lucques (balade sur les remparts).

: route vers Pise (visite de la Piazza dei Miracoli et tour penchée), puis continuation vers Lucques (balade sur les remparts). Jour 5 : route panoramique vers la région du Chianti / Florence (si vous voulez un passage rapide à Florence, 1/2 journée suffit pour Piazza del Duomo et l’Arno).

Gastronomie : vins Chianti, bruschetta, bistecca alla fiorentina (si vous passez par Florence).

Astuce hébergement : privilégiez un agritourisme pour vivre l’ambiance toscane et optimiser le rapport qualité/prix.

Jour 6–7 : Cinque Terre & Ligurie — comment visiter les villages colorés ?

Jour 6 : arrivée à La Spezia — garez la voiture et prenez le train pour visiter les villages (Monterosso, Vernazza, Manarola, Riomaggiore).

: arrivée à La Spezia — garez la voiture et prenez le train pour visiter les villages (Monterosso, Vernazza, Manarola, Riomaggiore). Jour 7 : randonnée (segments ouverts), bateau (selon saison) et baignade. Note : la gestion des sentiers et de l’affluence est souvent mise à jour — certaines portions peuvent demander un pass ou être régulées.

À goûter : pesto alla genovese, focaccia, fruits de mer frais.

Conseil pratique : la voiture n’est pas pratique dans les Cinque Terre — mieux vaut la laisser à La Spezia et utiliser train + bateau.

Jour 8 : Bologne — pourquoi s’arrêter au cœur gastronomique de l’Italie ?

Visite rapide (Piazza Maggiore, Tour des Asinelli) et déjeuner dans le Quadrilatero pour déguster tortellini, mortadelle et parmigiano.

Si vous voyagez léger sur les étapes urbaines, la journée suffit pour goûter l’esprit bolognais.

Jour 9–10 : Venise — comment profiter de la Sérénissime sans stress ?

Jour 9 : arrivée, place Saint-Marc, basilique, palais des Doges.

: arrivée, place Saint-Marc, basilique, palais des Doges. Jour 10 : Murano (verrerie) et Burano (maisons colorées).

Astuce parking : garez à Tronchetto ou Mestre et poursuivez en vaporetto. Profitez des cicchetti pour des pauses gourmandes.

Jour 11–12 : Les lacs du Nord (Garde, Côme ou Majeur) — quel lac choisir et pourquoi ?

Jour 11 : route vers le lac de Garde (Sirmione, Malcesine) — baignade, forteresse, téléphérique à Malcesine pour panorama alpin.

: route vers le lac de Garde (Sirmione, Malcesine) — baignade, forteresse, téléphérique à Malcesine pour panorama alpin. Jour 12 : cap vers le lac de Côme ou le lac Majeur selon vos envies — promenades en bateau, villas historiques, jardins et rives pittoresques. Les offices de tourisme locaux proposent croisières et excursions.

Gastronomie : poissons de lac, vins du Lombardy, gelato au bord de l’eau.

Conseil routier : les routes autour des lacs peuvent être étroites — privilégiez une voiture maniable si vous comptez longer les rives.

Jour 13–14 : Dolomites ou retour via Turin/Milan — montagne ou villes ?

Deux options selon vos goûts :

Option A — Dolomites (nature & randos)

Jour 13 : montée vers les Dolomites — randonnée courte ou route panoramique (Lago di Braies, Tre Cime di Lavaredo).

: montée vers les Dolomites — randonnée courte ou route panoramique (Lago di Braies, Tre Cime di Lavaredo). Jour 14 : dernière matinée en altitude.

Les Dolomites sont un site UNESCO pour la beauté de leurs paysages alpins et leur géologie remarquable.

Option B — retour via Milan / Turin (culture & shopping)

Jour 13 : Milan — Duomo, Galleria, Aperitivo dans les Navigli.

: Milan — Duomo, Galleria, Aperitivo dans les Navigli. Jour 14 : Turin (si le temps le permet) — musées, cafés historiques.

Quels sont les immanquables culturels et gastronomiques de ce grand tour de 2 semaines ?

Ce parcours de 14 jours combine les grands classiques (Rome, Florence, Venise) et des pépites naturelles (Cinque Terre, lacs, Dolomites) en offrant un rythme qui alterne visites culturelles et moments de détente. Louer avec Carrefour Location et réserver les étapes via Carrefour Voyages vous assure une logistique fluide et des propositions adaptées à vos envies — de la virée gourmande en Toscane aux randos en altitude dans les Dolomites.

Rome : gelato, carbonara, ruines antiques.

: gelato, carbonara, ruines antiques. Toscane : vins Chianti, huile d’olive, paysages à couper le souffle.

: vins Chianti, huile d’olive, paysages à couper le souffle. Cinque Terre / Ligurie : pesto, focaccia, sentiers côtiers UNESCO.

: pesto, focaccia, sentiers côtiers UNESCO. Venise : cicchetti, fruits de mer, verrerie de Murano.

: cicchetti, fruits de mer, verrerie de Murano. Lacs : villas, croisières et poissons locaux.

: villas, croisières et poissons locaux. Dolomites : fromages de montagne, randonnées alpines classées UNESCO.

Quelle est la meilleure période pour faire ce grand road trip en Italie ?

Pour un compromis météo / fréquentation, fin du printemps (mai-juin) et début d’automne (septembre-octobre) sont idéaux : météo plaisante, moins de foule, disponibilités d’hébergement. Ce constat est partagé par des guides de voyage reconnus qui recommandent le printemps tardif et l’automne comme saisons d’or pour l’Italie.

Road trip en Italie : bien préparer ses vacances

Préparer sa valise : quoi emporter pour un road trip en Italie ?

Un road trip en Italie nécessite une préparation minutieuse pour éviter les oublis et voyager léger tout en restant confortable. Privilégiez des vêtements polyvalents : un jean ou pantalon léger, quelques t-shirts et chemises, un pull ou une veste fine pour les soirées plus fraîches, et un coupe-vent imperméable pour les régions montagneuses ou en bord de mer. Les chaussures doivent être confortables pour marcher : baskets ou chaussures de randonnée légères pour les sentiers des Cinque Terre et les collines toscanes, et des sandales ou chaussures plus légères pour les villes et visites de musées.

N’oubliez pas les accessoires essentiels : lunettes de soleil, chapeau, crème solaire, adaptateur pour prises électriques, batteries externes pour recharger smartphone et appareil photo, et un petit sac à dos pour les excursions quotidiennes. Pour les séjours à Venise ou dans les lacs, pensez à un sac étanche ou housse pour protéger vos affaires des éclaboussures lors des promenades en bateau. Enfin, une trousse de premiers secours avec pansements, désinfectant et médicaments de base peut éviter de petits désagréments.

Applications et outils utiles pour un road trip efficace

Pour profiter au maximum de votre voyage et éviter les imprévus, quelques applications peuvent être vos alliées. Pour la navigation et la conduite, Google Maps reste incontournable, mais Waze peut être utile pour anticiper le trafic, les péages et les zones de contrôle radar. Les applications des villes comme Florence, Rome ou Venise permettent de réserver vos billets coupe-file pour musées et monuments, ce qui vous fait gagner un temps précieux.

Pour les transports locaux, pensez à Trenitalia ou Italo pour les trains longue distance, et aux applications locales pour les bateaux et ferries des lacs ou de Venise. Une application de traduction instantanée comme Google Translate peut faciliter les interactions dans les petits commerces ou restaurants hors des circuits touristiques. Enfin, pour gérer votre budget et vos dépenses, une application de suivi de dépenses type Spendee ou Wallet vous permet de garder un œil sur le coût total du road trip.

Gestion du budget : anticiper les coûts

Un road trip en Italie nécessite une estimation réaliste du budget pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Les postes principaux sont l’hébergement, la location de véhicule, le carburant et les péages, les repas et les activités culturelles.

Hébergement : comptez entre 60 et 120 euros par nuit pour un hôtel milieu de gamme ou un agritourisme dans les régions rurales, et entre 100 et 200 euros pour les hôtels plus centraux ou haut de gamme. Les réservations anticipées permettent de profiter des meilleurs tarifs.

: comptez entre 60 et 120 euros par nuit pour un hôtel milieu de gamme ou un agritourisme dans les régions rurales, et entre 100 et 200 euros pour les hôtels plus centraux ou haut de gamme. Les réservations anticipées permettent de profiter des meilleurs tarifs. Location de véhicule : chez Carrefour Location , les prix varient selon le type de véhicule, la durée et les options choisies (kilométrage, assurances complémentaires). Pensez à réserver à l’avance pour sécuriser le meilleur prix et la disponibilité.

: chez , les prix varient selon le type de véhicule, la durée et les options choisies (kilométrage, assurances complémentaires). Pensez à réserver à l’avance pour sécuriser le meilleur prix et la disponibilité. Carburant et péages : les autoroutes italiennes (autostrade) sont payantes. Prévoyez un budget d’environ 25 à 40 euros par jour selon votre parcours. Les stations-service hors autoroute proposent parfois des prix plus compétitifs.

: les autoroutes italiennes (autostrade) sont payantes. Prévoyez un budget d’environ 25 à 40 euros par jour selon votre parcours. Les stations-service hors autoroute proposent parfois des prix plus compétitifs. Repas : pour deux personnes, compter environ 35 à 60 euros par jour pour déjeuner et dîner, en combinant restaurants locaux et repas rapides. Le street food italien, comme la pizza al taglio ou les paninis, est à la fois économique et savoureux.

: pour deux personnes, compter environ 35 à 60 euros par jour pour déjeuner et dîner, en combinant restaurants locaux et repas rapides. Le street food italien, comme la pizza al taglio ou les paninis, est à la fois économique et savoureux. Activités et visites : musées, monuments et croisières sur les lacs ou à Venise peuvent représenter 200 à 400 euros pour deux personnes, selon le nombre d’entrées payantes et les excursions choisies.

Préparer le voyage en voiture : sécurité et confort

Avant de prendre la route, assurez-vous que la voiture est en parfait état, avec tous les documents nécessaires : permis de conduire, carte grise, assurance et attestation de location. Vérifiez également la pression des pneus, le niveau d’huile et le fonctionnement des feux.

En Italie, certaines routes de montagne ou côtières sont étroites et sinueuses ; adaptez votre conduite et anticipez les dépassements. Les villes italiennes ont souvent des zones à trafic limité (ZTL), surveillez la signalisation pour éviter les amendes. Prévoyez des pauses régulières pour vous reposer et profiter des paysages, et emportez une bouteille d’eau et quelques encas pour les tronçons plus longs entre les villes.

Astuces pour profiter pleinement du road trip

Commencez tôt le matin pour visiter les sites populaires avant l’affluence. Variez les types de visites : culture, gastronomie, nature et détente pour ne pas vous épuiser. Essayez la cuisine locale dans chaque région : pasta en Toscane, pesto en Ligurie, cicchetti à Venise, vins et fromages dans les lacs et les Dolomites. Prenez des photos mais savourez le moment : certaines vues dans les Dolomites, les Cinque Terre ou sur le lac de Côme sont inoubliables en vrai. Gardez de la flexibilité : certaines routes ou sites peuvent être fermés ou trop fréquentés, il est donc pratique de prévoir un plan B.

Checklist finale avant le départ

Vérifier documents personnels et de voyage : passeport ou carte d’identité, permis, assurances, réservation véhicule et hébergements.

: passeport ou carte d’identité, permis, assurances, réservation véhicule et hébergements. Préparer valises et sacs : vêtements polyvalents, chaussures confortables, accessoires (lunettes, crème solaire, trousse médicale).

: vêtements polyvalents, chaussures confortables, accessoires (lunettes, crème solaire, trousse médicale). Installer les applications utiles sur smartphone : navigation, transports, traduction, budget.

sur smartphone : navigation, transports, traduction, budget. Planifier itinéraire et pauses : heures de départ, routes principales, sites incontournables, temps de repos.

: heures de départ, routes principales, sites incontournables, temps de repos. S’assurer que la voiture est entièrement équipée et en bon état.

et en bon état. Prévoir un budget réaliste et des moyens de paiement sécurisés.

Carrefour Location votre allié pour un road trip en Italie

Pour simplifier la préparation et la logistique, Carrefour Location permet de réserver une voiture adaptée à votre road trip (citadine, SUV, berline et même minibus). La location comprend :

une assurance tous risques

une assistance 24/24

l'ajout d'un second conducteur

les passages de frontières (pas de majoration contrairement à d'autres loueurs)

l'annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

Trouvez l'agence la plus proche de vous : Carrefour Location, c'est un réseau de plus de 900 agences partout en France !

Questions fréquentes Road Trip en Italie

Quelle est la meilleure période pour visiter l’Italie en road trip ?

Les mois de mai, juin, septembre et début octobre sont idéaux. Le climat est agréable, les températures modérées et les sites touristiques moins bondés qu’en juillet-août. Évitez août si vous souhaitez éviter les foules et les fortes chaleurs, surtout dans le sud.

Faut-il louer une voiture pour un road trip en Italie ?

La location de voiture est fortement recommandée pour un road trip, surtout pour explorer la Toscane, les Cinque Terre et les lacs du Nord. Elle permet de rester flexible et de visiter des villages pittoresques que les transports en commun desservent peu. Carrefour Location propose des véhicules adaptés.

Peut-on se déplacer uniquement en train ou transports en commun ?

Il est possible, surtout pour les grandes villes comme Rome, Florence, Venise ou Milan. Cependant, pour les régions rurales, les collines toscanes ou les lacs du Nord, la voiture offre une liberté bien plus grande et un gain de temps considérable.

Quels sont les sites incontournables à visiter en Italie ?

Rome : Colisée, Vatican, fontaine de Trevi, Panthéon.

: Colisée, Vatican, fontaine de Trevi, Panthéon. Florence et Toscane : Galerie des Offices, Piazza del Duomo, Sienne, San Gimignano.

: Galerie des Offices, Piazza del Duomo, Sienne, San Gimignano. Cinque Terre : Monterosso, Vernazza, Corniglia et sentiers panoramiques.

: Monterosso, Vernazza, Corniglia et sentiers panoramiques. Venise : Place Saint-Marc, Pont du Rialto, balade en gondole.

: Place Saint-Marc, Pont du Rialto, balade en gondole. Lacs du Nord : Côme, Garde, lac Majeur et leurs villages pittoresques.

Quel budget prévoir pour un road trip en Italie ?

En moyenne, pour deux personnes :

Hébergement : 60-200 €/nuit selon le standing.

: 60-200 €/nuit selon le standing. Location de voiture : variable selon modèle et options.

: variable selon modèle et options. Carburant et péages : 25-40 €/jour.

: 25-40 €/jour. Repas : 35-60 €/jour.

: 35-60 €/jour. Activités et visites : 200-400 € pour 2 semaines.

Quelles sont les règles de conduite en Italie à connaître ?

Les vitesses sont limitées à 50 km/h en ville , 90 km/h hors agglomération, et 130 km/h sur autoroute.

, 90 km/h hors agglomération, et 130 km/h sur autoroute. Attention aux zones à trafic limité (ZTL) dans la plupart des centres historiques.

dans la plupart des centres historiques. Les ceintures de sécurité sont obligatoires pour tous les passagers.

pour tous les passagers. Vérifiez les panneaux et respectez les péages sur les autoroutes (autostrade).

Découvrez notre guide dédié à la conduite en Italie pour plus d'informations.

Quels types de vêtements et accessoires emporter ?

Privilégiez des vêtements polyvalents et confortables : t-shirts, pantalons légers, pull fin, veste imperméable et chaussures de marche. Accessoires : lunettes de soleil, chapeau, crème solaire, adaptateur électrique, batterie externe, petit sac à dos pour les excursions.

Comment profiter pleinement de son road trip sans stress ?