Stationnement déménagement Paris : obtenir votre autorisation

Pourquoi demander une autorisation de stationnement pour votre déménagement à Paris ?

L'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) n'est pas une simple formalité administrative. Elle vous permet de stationner légalement dans des conditions optimales pour votre déménagement, dans une ville où trouver une place relève parfois du miracle.

Bien que non obligatoire, cette autorisation vous offre plusieurs avantages considérables qui peuvent transformer une journée potentiellement stressante en une opération fluide et maîtrisée.

Les avantages concrets de l'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT)

Avec une AOT en poche, vous bénéficiez de privilèges significatifs pour faciliter votre déménagement parisien :

La possibilité de stationner en dehors des zones de stationnement payant (couloirs de bus, trottoirs, zones de livraison)

(couloirs de bus, trottoirs, zones de livraison) Le droit de rester plus de 6 heures consécutives au même emplacement, limite maximale habituellement autorisée

au même emplacement, limite maximale habituellement autorisée L'autorisation d' utiliser un monte-meubles sur la voie publique

sur la voie publique La possibilité de réserver votre place par "ventousage" (occupation progressive des places qui se libèrent)

Des tarifs préférentiels par rapport au stationnement rotatif classique

À retenir : Sans AOT, vous risquez une amende pour stationnement gênant et l'enlèvement de votre véhicule si vous stationnez hors des zones autorisées ou au-delà de 6 heures.

Les contraintes spécifiques du stationnement parisien

Le stationnement à Paris présente des défis particuliers selon les quartiers. Dans le centre historique, la forte affluence touristique et les rues étroites compliquent le stationnement de grands véhicules. Les quartiers résidentiels du nord voient leurs places occupées par les riverains, tandis que le sud accueille les véhicules des nombreux salariés travaillant dans la capitale.

À l'est (11e, 12e, 19e arrondissements), l'animation des quartiers rend le stationnement difficile, et l'ouest parisien avec ses monuments emblématiques offre très peu d'emplacements disponibles. Pour toutes ces raisons, l'AOT devient un précieux sésame.

Comment obtenir votre autorisation de stationnement pour déménager à Paris

La procédure d'obtention d'une AOT à Paris a été simplifiée et peut désormais se faire entièrement en ligne, ce qui représente un gain de temps considérable pour les personnes en pleine organisation de déménagement.

La procédure de demande étape par étape

Voici la marche à suivre pour obtenir votre autorisation de stationnement :

Créez un compte sur le portail "Mon Paris" sur le site de la ville (si vous n'en possédez pas déjà un) Accédez au service en ligne dédié aux autorisations pour déménagement Renseignez précisément l'adresse du déménagement et l'emplacement de stationnement souhaité Indiquez la date et les horaires (entre 7h et 20h uniquement) Précisez le type de véhicule (poids lourd, véhicule léger) et si vous utiliserez un monte-meubles Soumettez votre demande et attendez un accusé de réception

Si votre demande est acceptée, vous recevrez un lien pour effectuer le paiement en ligne. Une fois celui-ci effectué, vous obtiendrez votre autorisation ainsi qu'un lien pour déclarer les immatriculations des véhicules concernés.

Délais à respecter et documents nécessaires

L'anticipation est cruciale pour obtenir votre autorisation de stationnement. Vous devez soumettre votre demande au moins 15 jours avant la date prévue de votre déménagement. Un délai plus court pourrait entraîner un refus ou un non-traitement de votre demande.

Si vous constatez l'absence d'avancement de votre dossier 4 jours avant le déménagement, contactez le service par mail à l'adresse dvd-demenagement@paris.fr en précisant votre numéro de demande et un numéro de téléphone où vous joindre.

Pour un déménagement intra-Paris, n'oubliez pas qu'il vous faudra faire deux demandes distinctes : une pour l'adresse de départ et une pour l'adresse d'arrivée.

Combien coûte une autorisation de stationnement pour un déménagement à Paris ?

Depuis le 1er mars 2022, les autorisations de stationnement pour déménagement à Paris sont devenues payantes. Le coût varie selon plusieurs critères, mais reste plus avantageux que les tarifs standards de stationnement.

Tarifs selon le type de véhicule et l'emplacement

Les tarifs d'autorisation varient selon trois critères principaux :

Type de véhicule

Sur bande de stationnement payant (demi-journée/journée)

Hors bande de stationnement payant (demi-journée/journée)

Poids lourds (+ 3,5 T)

35 € / 60 €

50 € / 90 €

Véhicules légers (- 3,5 T)

17 € / 27 €

25 € / 40 €

Monte-meubles

10 € / 20 €

15 € / 30 €

La demi-journée correspond soit à la plage 0h-12h, soit à 12h01-23h59. Ces tarifs sont nettement plus avantageux que le paiement du stationnement classique qui peut atteindre 75 € pour 6 heures dans les arrondissements centraux de Paris.

Options de paiement et facturation

Pour régler votre autorisation de stationnement, plusieurs options s'offrent à vous :

Carte bancaire en ligne (méthode privilégiée permettant une délivrance automatique et immédiate de l'AOT)

(méthode privilégiée permettant une délivrance automatique et immédiate de l'AOT) Chèque à l'ordre de "Régie du Stationnement" (prévoir un délai supplémentaire d'environ 10 jours)

Pour le paiement par chèque, vous devez mentionner au verso le numéro de votre demande précédé d'un "D" pour Déménagement, et joindre la facture. L'ensemble est à envoyer à la Régie du stationnement à l'adresse indiquée sur le document qui vous sera fourni.

Nos conseillers Carrefour Location vous aideront à choisir le véhicule adapté à votre déménagement parisien et à préparer les documents nécessaires.

Que faire le jour J et situations particulières

Le jour de votre déménagement, quelques précautions et règles doivent être respectées pour éviter tout désagrément, même avec une autorisation en bonne et due forme.

Utilisation correcte de votre autorisation de stationnement

Pour que votre autorisation soit valide le jour du déménagement, vous devez :

Afficher visiblement l'AOT derrière le pare-brise de chaque véhicule concerné

derrière le pare-brise de chaque véhicule concerné Déclarer obligatoirement les immatriculations via le lien fourni (possible jusqu'au dernier moment)

via le lien fourni (possible jusqu'au dernier moment) Respecter strictement les horaires indiqués (entre 7h et 20h) et les zones autorisées

Suivre les préconisations ou restrictions mentionnées dans l'autorisation

Si vous avez opté pour un ventousage, rappelez-vous que c'est à vous de l'effectuer. Cette opération consiste à occuper progressivement les places qui se libèrent pour garantir votre emplacement le jour J.

Alternatives si votre demande est refusée

Si votre demande d'AOT est rejetée ou si vous n'avez pas fait de demande, vous pouvez tout de même déménager en respectant les règles suivantes :

Stationnez uniquement sur les bandes de stationnement payant

Réglez la redevance de stationnement aux tarifs standards (4 à 6 € par heure selon l'arrondissement)

Respectez la limite de 6 heures consécutives sur le même emplacement

sur le même emplacement Renoncez à l'utilisation d'un monte-meubles qui nécessite obligatoirement une AOT

Si vous êtes dans cette situation, une bonne alternative consiste à louer un véhicule plus petit chez Carrefour Location et à multiplier les allers-retours plutôt que d'utiliser un grand camion qui aurait besoin de stationner longtemps. Nos véhicules compacts sont parfaits pour se faufiler dans les rues parisiennes tout en offrant un volume suffisant pour déménager par étapes.

Pour les cas particuliers comme un déménagement près d'un marché alimentaire, d'un site sensible ou pendant une journée "Paris Respire", contactez en avance le service des déménagements pour obtenir des instructions spécifiques.