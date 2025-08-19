Suppression des ZFE : ce que cela change pour les automobilistes et l’impact sur vos déplacements

Le 28 mai 2025, les députés de l’Assemblée nationale ont voté en commission la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), dans le cadre de l’examen du projet de loi de « simplification de la vie économique ». Une décision qui fait déjà couler beaucoup d’encre et qui pourrait bouleverser la mobilité dans les grandes villes françaises.

Qu’étaient les ZFE et pourquoi leur suppression fait débat ?

Les ZFE ont été instaurées dès 2019 dans les grandes agglomérations afin de limiter la circulation des véhicules les plus anciens et les plus polluants. Leur objectif : réduire la pollution de l’air, responsable selon Santé Publique France de près de 40 000 décès prématurés chaque année dans l’Hexagone.

Concrètement, les véhicules classés Crit’Air 3 ou plus (diesel immatriculés avant 2011 et essence avant 2006) étaient interdits dans certaines zones urbaines, sous peine de sanctions. Ces restrictions visaient à améliorer la qualité de l’air, mais elles pénalisaient surtout les ménages modestes qui ne pouvaient pas remplacer leur voiture.

La décision des députés a été qualifiée de « camouflet écologique » par les élus écologistes et socialistes, qui dénoncent un recul majeur en matière de santé publique et de lutte contre le réchauffement climatique.

Ce qui pourrait changer pour les automobilistes

Si la suppression est confirmée lors du vote global à l’Assemblée nationale, puis validée par le Conseil constitutionnel :

Fin des restrictions de circulation pour les véhicules Crit’Air 3 ou plus.

pour les véhicules Crit’Air 3 ou plus. Libre accès aux centres-villes pour les voitures et utilitaires plus anciens.

pour les voitures et utilitaires plus anciens. Fin des déviations imposées ou des amendes liées à la vignette Crit’Air.





En clair, un automobiliste au volant d’un véhicule diesel d’avant 2011 ou essence d’avant 2006 pourrait circuler partout, sans craindre de sanction. Au total, la France compte 25 ZFE (Paris, Lyon, Marseille, Lille…) où il est encore obligatoire d’avoir une vignette pour circuler.

La suppression des ZFE n’est pas encore définitive

Il est important de noter que le vote du 28 mai n’est pas encore la loi. Il s’agit d’un passage en commission, et le texte doit encore être débattu mi-juin. Avec 623 amendements déposés, la version finale pourrait encore évoluer.

De plus, le Conseil constitutionnel pourrait bloquer cette suppression, considérant que l’amendement n’a pas de lien direct avec la loi initiale sur la simplification économique.

En attendant, les règles s’appliquent toujours et vous devez avoir une vignette Crit’air compatible avec les règles de l’agglomération où vous circulez.

Quel impact sur vos déplacements et votre choix de véhicule ?

Pour les particuliers comme pour les professionnels, cette suppression pourrait signifier plus de liberté… mais aussi le maintien de véhicules plus polluants en circulation. Cela pourrait également influencer les politiques locales, certaines villes pouvant choisir de maintenir leurs propres restrictions malgré la fin des ZFE nationales.

Pour ceux qui n’ont pas de voiture récente, la fin des ZFE signifie moins de contraintes pour accéder aux centres-villes. Cependant, la hausse du prix des carburants et les enjeux environnementaux pourraient inciter à chercher des alternatives plus économiques et écologiques.

Louer un véhicule adapté avec Carrefour Location

Que les ZFE soient réellement supprimées ou non, profitez de véhicules récents et bien entretenus dans vos agences Carrefour Location et pouvant circuler dans les ZFE du pays. Une solution pratique pour éviter d’investir dans un véhicule neuf tout en respectant, le cas échéant, les réglementations de circulation.

En résumé : la suppression des ZFE pourrait marquer un tournant dans la politique de mobilité en France, mais la mesure reste suspendue aux débats parlementaires et au contrôle du Conseil constitutionnel. D’ici là, louer un véhicule conforme reste un choix sûr pour circuler sans contrainte.