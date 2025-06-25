Top 10 des erreurs de déménagement et comment les éviter

Les erreurs d'organisation et de planification

Faire ses cartons à la dernière minute

C'est l'erreur classique par excellence : remettre au lendemain la préparation des cartons. Pourtant, cette étape nécessite bien plus de temps qu'on ne l'imagine. Commencez idéalement un mois avant le jour J, en ciblant d'abord les objets non utilisés quotidiennement. Cela vous permettra de faire face sereinement aux imprévus sans vous retrouver submergé la veille du départ.

Négliger les démarches administratives en amont

Entre la résiliation des contrats (eau, électricité, internet), l'inscription sur les listes électorales ou le changement d'adresse auprès des organismes, les démarches administratives sont nombreuses. Établissez un planning détaillé avec l'ensemble des organismes à contacter et respectez un calendrier précis : trois mois avant pour les écoles, un mois avant pour les contrats d'énergie, deux semaines avant pour la redirection du courrier...

À retenir : Utilisez les services en ligne de changement d'adresse pour informer simultanément plusieurs organismes comme la CAF, la CPAM, les impôts et France Travail.

Ne pas demander d'autorisation de stationnement

Imaginez le jour J : le camion de déménagement arrive mais ne peut pas stationner près de votre logement. Déposez une demande d'autorisation de stationnement auprès de la mairie au moins 15 jours avant le déménagement. Cette démarche, souvent gratuite ou peu coûteuse, vous évite bien des désagréments et vous garantit une place réservée pour votre véhicule de déménagement.

Les erreurs de préparation matérielle

Mal estimer le volume à déménager

Sous-estimer le volume de ses affaires est une erreur fréquente qui peut avoir des conséquences coûteuses : location d'un véhicule trop petit, multiplication des allers-retours, ou surcoûts imprévus avec un déménageur professionnel. Pour calculer approximativement votre volume, divisez la surface de votre logement par deux (un appartement de 60 m² correspond à environ 30 m³) ou utilisez un calculateur de volume en ligne.

Pour un studio : entre 5 et 12 m³

Pour un T2 : entre 12 et 20 m³

Pour un T3 : entre 20 et 30 m³

Pour un T4 et plus : au-delà de 30 m³

Trop remplir ses cartons

Par souci d'économie ou pour limiter le nombre de cartons, beaucoup ont tendance à les surcharger. Adaptez le contenu au type de carton : les petits pour les objets lourds (livres, vaisselle) et les grands pour les objets légers (vêtements, oreillers). Un carton trop lourd risque non seulement de céder, mais représente aussi un risque de blessure pour celui qui le porte.

Ne pas protéger correctement les objets fragiles

Verres brisés, cadres fendus, assiettes ébréchées... Pour éviter les mauvaises surprises, emballez individuellement chaque objet fragile dans du papier bulle ou du journal. Utilisez des cartons spécifiques avec séparateurs pour la vaisselle et les verres. N'hésitez pas à indiquer clairement "FRAGILE" sur plusieurs faces du carton et à signaler le sens dans lequel il doit être manipulé.

Les erreurs de méthode et d'anticipation

Ne pas profiter du déménagement pour faire le tri

Un déménagement est l'occasion idéale de se débarrasser du superflu. Pourquoi s'encombrer d'objets inutilisés ou dépassés ? Optez pour la méthode des quatre tas : ce que vous gardez, ce que vous donnez, ce que vous vendez et ce que vous jetez. Vous réduirez ainsi le volume à transporter tout en faisant des économies sur le coût du déménagement.

Choisir un déménageur uniquement sur le critère du prix

Le prix est important, mais ce n'est pas le seul critère à considérer lors du choix d'un déménageur. Vérifiez les garanties offertes, l'assurance, les avis clients et surtout, qu'il est bien inscrit au registre des transporteurs. Un déménageur trop bon marché peut cacher des pratiques douteuses (absence d'assurance, travail non déclaré) qui pourraient vous coûter cher en cas de problème.

À retenir : Pour un T2 de 45 m², optez pour un fourgon compact de 12 m³, qui vous permettra de transporter tous vos meubles et cartons en un seul voyage.

Oublier le dégivrage des appareils électroménagers

Réfrigérateur et congélateur nécessitent d'être dégivrés au moins 24 à 48 heures avant le déménagement. Videz et nettoyez-les complètement, puis laissez les portes ouvertes pour éviter la formation de moisissures pendant le transport. Une fois arrivé dans votre nouveau logement, attendez 4 à 5 heures avant de rebrancher votre réfrigérateur pour permettre au liquide réfrigérant de se stabiliser.

Les erreurs de préparation personnelle

Ne pas prévoir un sac avec l'essentiel pour les premiers jours

Une fois dans votre nouveau logement, vous serez entouré de cartons à déballer. Préparez une valise ou un carton clairement identifié contenant tout ce dont vous aurez besoin pour les premiers jours : quelques vêtements, produits d'hygiène, médicaments essentiels, documents importants, chargeurs de téléphone, draps propres et quelques ustensiles de cuisine. Vous éviterez ainsi de devoir tout déballer dans l'urgence.

Produits d'hygiène et serviettes

Vêtements pour 2-3 jours

Médicaments indispensables

Papiers importants et moyens de paiement

Quelques ustensiles de cuisine et couverts

Ampoules, multiprises et lampe de poche

Négliger l'organisation du chargement dans le camion

Le chargement du camion n'est pas à prendre à la légère. Placez les meubles lourds et volumineux en premier, contre les parois du véhicule, puis disposez les cartons du plus lourd au plus léger, en finissant par les objets fragiles. Remplissez les espaces vides avec des sacs de vêtements ou de linge pour empêcher les cartons de bouger pendant le trajet.

En évitant ces dix erreurs courantes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre déménagement. Souvenez-vous que la clé d'un déménagement réussi réside dans l'anticipation et l'organisation. Prenez le temps de bien planifier chaque étape et vous pourrez aborder cette transition avec sérénité et confiance.