Que faire si ma voiture tombe en panne sur la route ?

Une panne de voiture peut survenir à tout moment : panne d’essence, crevaison, moteur en surchauffe… Même si la situation est stressante, adopter les bons gestes permet d’assurer votre sécurité, de limiter les risques et d’éviter des frais inutiles. Voici un guide complet pour savoir quoi faire, à qui s’adresser et comment anticiper.

1. Sécuriser le véhicule et ses occupants

La sécurité passe avant tout. Dès les premiers signes de problème :

Allumez vos feux de détresse.

Garez-vous le plus à droite possible (bande d’arrêt d’urgence, aire de repos ou zone refuge).

Équipez-vous immédiatement d’un gilet jaune réfléchissant .

. Placez un triangle de signalisation à 30 mètres derrière votre véhicule (sauf sur autoroute où cette manœuvre est trop dangereuse).

Rappel légal : Le gilet jaune et le triangle sont obligatoires depuis le 1er juillet 2008, y compris sur autoroute. Ne pas les utiliser peut entraîner une amende allant jusqu’à 135 €.

Sur autoroute ou voie rapide :

Ne restez pas dans le véhicule.

Placez-vous, vous et vos passagers, derrière la glissière de sécurité.Rejoignez la borne d’appel d’urgence la plus proche pour signaler la panne.

2. Tenter une réparation rapide soi-même (hors autoroute)

Si vous n’êtes pas sur un axe à grande vitesse et que vous avez quelques connaissances mécaniques :

Crevaison : vous pouvez changer la roue avec un cric, une clé et une roue de secours.

: vous pouvez changer la roue avec un cric, une clé et une roue de secours. Panne de carburant : utilisez un jerrican homologué pour vous réapprovisionner.

: utilisez un jerrican homologué pour vous réapprovisionner. Batterie à plat : tentez un démarrage avec des câbles ou en poussant (si sécurité assurée).



⚠️ Important : certaines interventions sont interdites sur autoroute (changement de roue, remorquage par un particulier…).

3. Contacter les bons interlocuteurs

Le choix du contact dépend du lieu de votre panne :

Sur route classique : appelez directement votre assurance pour l’envoi d’un dépanneur agréé.

: appelez directement votre assurance pour l’envoi d’un dépanneur agréé. Sur autoroute ou voie express : vous devez obligatoirement passer par un dépanneur agréé via les bornes d’urgence. Le tarif est réglementé par l’État pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes.



💡 Astuce : demandez à être remorqué jusqu’à la sortie la plus proche pour que votre assurance prenne ensuite le relais.

4. Comprendre les frais de dépannage

Vérifiez si votre contrat inclut l’assistance 0 km (prise en charge même devant chez vous) ou une distance minimale.

(prise en charge même devant chez vous) ou une distance minimale. Les assurances peuvent couvrir : dépannage, remorquage, rapatriement, hébergement, voire prêt d’un véhicule.

À l’étranger, consultez les clauses spécifiques de votre contrat.

5. Remorquer un véhicule : règles de sécurité

Si vous devez être remorqué par un proche :

Utilisez obligatoirement une barre de remorquage (pas de corde ou câble).

une barre de remorquage (pas de corde ou câble). Ne dépassez pas 25 km/h .

. Le véhicule tracteur doit être plus lourd que le véhicule tracté.

Interdiction de remorquer sur autoroute ou voie rapide.

La distance maximale recommandée est 50 km.







Anticiper pour éviter la panne

Avant chaque long trajet, contrôlez :

Niveau d’huile, liquide de refroidissement et lave-glace.

Pression et état des pneus.

Fonctionnement des phares et essuie-glaces.

Batterie et freins.

Une vérification préventive est souvent le meilleur moyen d’éviter un arrêt imprévu.

Les pannes les plus fréquentes et comment réagir

Crevaison : changez la roue si possible, sinon utilisez un kit anti-crevaison.



: changez la roue si possible, sinon utilisez un kit anti-crevaison. Batterie à plat : utilisez des pinces crocodiles pour redémarrer avec l’aide d’un autre automobiliste.



: utilisez des pinces crocodiles pour redémarrer avec l’aide d’un autre automobiliste. Panne d’essence : si vous êtes proche d’une station, allez chercher du carburant avec un bidon homologué. Sur autoroute, l’arrêt sans nécessité peut entraîner une amende.



: si vous êtes proche d’une station, allez chercher du carburant avec un bidon homologué. Sur autoroute, l’arrêt sans nécessité peut entraîner une amende. Problème électronique : aujourd’hui, beaucoup de pannes nécessitent un diagnostic professionnel.

Carrefour Location : votre solution en cas de panne

Si votre véhicule est immobilisé plusieurs jours, il est souvent nécessaire de trouver rapidement une solution pour continuer vos déplacements professionnels ou personnels.

Avec Carrefour Location , vous pouvez louer un véhicule en quelques minutes, à prix compétitif, et partout en France.

Que ce soit pour :

Poursuivre votre trajet après une panne loin de chez vous

après une panne loin de chez vous Assurer vos trajets quotidiens le temps de la réparation

le temps de la réparation Transporter du matériel avec un utilitaire si votre véhicule ne peut pas le faire





La réservation est simple, rapide, et vous repartez immédiatement avec un véhicule adapté à vos besoins. En louant une voiture ou un camion chez Carrefour Location, vous bénéficiez d’un véhicule entretenu et vérifié avant chaque départ, limitant ainsi le risque de panne. Et en cas d’imprévu, vous partez avec une assistance dédiée, disponible 24h/24 et 7j/7.

