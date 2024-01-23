Le Top 10 des destinations en France

Pour un week-end ou des vacances, la location de voiture donnera à vos parcours toute la souplesse que vous souhaitez : bords de mer, montagne, petits villages… vous découvrez, flânez, vous arrêtez au gré de vos envies

Pour tous les goûts et répartis dans tout l’hexagone, 10 destinations se distinguent par l’expérience exceptionnelle qu’elles offrent à leurs visiteurs. Chacun trouvera parmi celles-ci l’opportunité d’un week-end ou d’une parenthèse touristique qui correspond à son style.

1 - Paris

Un séjour bien rempli sera consacré à la visite de lieux symboliques (Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Sacré Cœur, Notre Dame) et aux musées (une galerie du Louvre, une exposition au Musée d’Orsay ou au Grand Palais)… Savourez l’ambiance de petites rues pleines de charme à la terrasse d’un café. Découvrez les « villages» qui composent la capitale : le quartier latin, le Marais, Montmartre… Pour visiter les villes, nous vous proposons la location d'une voiture citadine, comme la Fiat 500 ou la Renault Clio.

2 - Le Château de Versailles

Résidence des rois de France de Louis XIV à Louis XVI, ce domaine exceptionnel au cœur des Yvelines vous dévoile plus de 800 hectares de parcs, jardins et châteaux, ainsi que leurs collections d’œuvres d’art et la richesse d’un immense patrimoine historique

3 - Les châteaux de la Loire

3e destination touristique en France, le Val de Loire vous accueille au travers de ses 21 châteaux au cœur d’un patrimoine culturel et historique classé, témoin de grands épisodes de l’histoire de France. Chambord, Azay-le-Rideau, Chenonceaux et bien d’autres font de cette région un lieu de découvertes et de promenades privilégié

4 - Le Futuroscope

Situé dans la Vienne, il fête 30 ans d’aventures palpitantes, de sensations extrêmes, et de spectacles vivants pour tous les âges. Parc de loisirs à thème technologique et scientifique, il vous présente un vaste choix d’attractions du multimédia et de techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques innovantes

5 - Le Puy du fou

Depuis le château vendéen arraché aux ruines et aux orties en 1977 jusqu’au succès mondial qui retrace l’histoire de l’Antiquité à nos jours, le Puy du Fou captive par la diversité et la qualité de ses spectacles. Il émerveille plus de 2 millions de visiteurs par an

6 - L’abbaye du Mont St Michel

Construite en 966, elle est inscrite au Patrimoine de l'Unesco depuis 1979. Cette abbaye médiévale fascine par la vue imprenable qu‘elle offre sur le paysage normand qui lui sert d’écrin, et par les marées décrites comme les plus fortes d'Europe continentale

7 - De St Raphaël à Menton, la beauté saisissante de la Côte d’Azur

Entre Alpes et mer Méditerranée, les plages du littoral et le charme des villages de l’arrière-pays (St Paul de Vence, Bormes les Mimosas…) rendent cette destination incontournable.

Diversité des richesses naturelles, trésors artistiques et douceur du climat vous attendent pour des itinéraires inoubliables. La location d'un véhicule de tourisme comme la Fiat 500 Cabriolet vous emmènera le long des côtes et au cœur des villages sur les balcons de la Méditerranée

8 - La Haute Savoie

Entre lacs et montagnes cette région recèle des richesses qui feront le bonheur de tous. Si vous rêvez d’un château tout droit sorti d’un conte de fées, visitez Menthon Saint Bernard. Les amoureux de la nature apprécieront davantage le parc de la Vanoise pour sa flore et sa faune. La Haute-Savoie c’est aussi bien sûr Annecy et les glaciers… Pour circuler dans cet environnement montagneux, vous pourrez optez pour la Jeep Renegade

9 - Le Bassin d’Arcachon

Situé à 50 km de Bordeaux ce site offre une diversité de plages et de dunes boisées. Les ports, la Dune du Pyla, le Cap Ferret… autant de paysages époustouflants dans lesquels vous ressourcer, déguster un plateau de fruits de mer, partir en randonnée en vélo ou à pied

10 - L’Alsace

Strasbourg, sa cathédrale et ses quartiers animés et pittoresques est la capitale d’une région qui permet de belles visites entre montagnes et villages plein de charme. Elle vous ouvre également la porte de la route des vins