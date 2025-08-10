Objet sur autoroute : que faire en cas de collision et qui est responsable ? Guide complet

Un objet tombé sur l’autoroute peut transformer un trajet ordinaire en situation dangereuse. Pneu, porte-bagages, valise, vélo ou même mobilier… Ces obstacles peuvent provoquer des collisions, endommager un véhicule, ou mettre en péril la sécurité des usagers. Alors, que faire dans une telle situation, qui est responsable et comment se faire indemniser ?

Quels réflexes adopter si vous croisez un objet sur l’autoroute ?

La priorité absolue est la sécurité.

Activez vos feux de détresse pour prévenir les autres conducteurs.

pour prévenir les autres conducteurs. Ne vous arrêtez jamais au niveau de l’objet : cela créerait une deuxième zone de danger.

: cela créerait une deuxième zone de danger. Changez de voie en respectant le corridor de sécurité .

. Une fois la zone dépassée, rabattez-vous sur la voie de droite et, si nécessaire, arrêtez-vous dans une aire de repos ou sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU) pour signaler l’incident.

Si vous êtes impliqué dans une collision :

Mettez-vous à l’abri derrière la glissière de sécurité avec tous les passagers. Relevez l’heure précise, le point kilométrique et le sens de circulation. Cherchez d’éventuels témoins. Photographiez la scène si c’est possible sans danger.

Comment signaler un objet ou un obstacle sur autoroute ?

Plusieurs options existent pour alerter rapidement :

Application SOS Autoroute : appel gratuit et géolocalisé.

: appel gratuit et géolocalisé. Bornes d’appel d’urgence (tous les 2 km).

(tous les 2 km). Numéro d’urgence 112 ou SMS au 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes.

💡 Astuce sécurité : si vous signalez par téléphone portable, arrêtez-vous sur une aire ou demandez à un passager d’appeler. L’usage du téléphone en conduisant reste interdit, même en cas d’urgence.

Qui est responsable en cas de collision avec un objet sur l’autoroute ?

Tout dépend de la provenance de l’objet.

1. L’objet est tombé d’un véhicule identifié

Si le conducteur s’arrête : établissez un constat amiable, précisant que l’objet est tombé de ce véhicule.

: établissez un constat amiable, précisant que l’objet est tombé de ce véhicule. Si le conducteur ne s’arrête pas : contactez la police/gendarmerie et la société d’autoroute. Les caméras ou témoignages peuvent permettre d’identifier le véhicule en cause.

2. L’objet se trouvait déjà sur la chaussée

En principe, vous êtes considéré responsable selon l’article R413-17 du Code de la route (maîtrise du véhicule).

Cependant, vous pouvez tenter d’engager la responsabilité de la société d’autoroute si elle n’a pas agi rapidement pour enlever l’obstacle. Preuves utiles : photos, témoignages, enregistrements vidéo, rapports d’incident.

Quelle prise en charge par l’assurance auto ?

Assurance tous risques : prise en charge des réparations, mais franchise à payer et risque d’être considéré 100 % responsable en l’absence de tiers identifié.

: prise en charge des réparations, mais franchise à payer et risque d’être considéré 100 % responsable en l’absence de tiers identifié. Assurance au tiers : aucun remboursement pour les dommages matériels (seuls les dommages corporels peuvent être couverts selon le contrat).

⏳ Délais : vous disposez de 5 jours ouvrés pour déclarer le sinistre à votre assureur (article L.113-2 du Code des assurances).

Comment prouver la présence de l’objet pour être indemnisé ?

Les preuves sont déterminantes :

Photos de la scène.

Témoignages écrits d’autres conducteurs.

Rapport des forces de l’ordre.

Images de vidéosurveillance transmises par la société d’autoroute.

En cas de refus d’indemnisation, vous pouvez adresser une réclamation écrite, saisir le médiateur de l’assurance, voire engager un recours judiciaire.

Et si votre véhicule est immobilisé après un choc ?

Un choc avec un objet sur autoroute peut nécessiter une réparation immédiate ou un remplacement temporaire du véhicule.

🚗 Astuce Carrefour Location : en cas d’immobilisation, louer une voiture chez Carrefour Location vous permet de continuer vos trajets sans attendre la fin des réparations. Réservation rapide, tarifs compétitifs et large choix de véhicules : idéal pour ne pas rester bloqué, même à la dernière minute.

Sécurité, preuve et réactivité : ce qu'il faut retenir

En cas d’objet sur l’autoroute :

Priorité à la sécurité (se mettre à l’abri, feux de détresse, éviter l’arrêt sur voie). Signaler rapidement l’obstacle via les canaux appropriés. Rassembler un maximum de preuves si collision. Contacter votre assureur et, si nécessaire, la société d’autoroute.

Un bon réflexe, c’est aussi d’anticiper : vérifier régulièrement votre couverture d’assurance et connaître les procédures à suivre peut faire gagner un temps précieux en situation d’urgence.