Aéroport de Limoges location voiture : votre guide complet

Si vous prévoyez de voyager depuis ou vers l'aéroport de Limoges, louer une voiture est la solution la plus pratique pour vos déplacements. Carrefour Location propose des véhicules variés, adaptés à tous les besoins, à seulement 11 minutes de l'aéroport. Dans cet article, nous détaillons tout ce que vous devez savoir pour une location réussie, depuis les types de véhicules jusqu'aux avantages de réserver via Carrefour Location.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Limoges ?

Carrefour Location se distingue par sa couverture nationale, ses prix compétitifs et sa flexibilité. La proximité de l'aéroport de Limoges (11 minutes en voiture) vous garantit un accès rapide à votre véhicule dès votre arrivée. Plus besoin d'attendre ou de dépendre des transports publics pour rejoindre votre destination.

Parmi les avantages :

Large choix de véhicules adaptés à tous les besoins.

Réservation rapide en ligne.

Flexibilité des horaires de prise en charge et de restitution.

Tarifs transparents, sans frais cachés.





Découvrir toutes nos voitures.

Types de véhicules disponibles à Limoges

Carrefour Location propose plusieurs catégories de véhicules pour s'adapter à vos besoins et à votre budget :

1. Citadines

Idéales pour circuler en ville ou pour des trajets courts, les citadines sont économiques et faciles à manœuvrer.

2. Berlines

Confortables et spacieuses, les berlines conviennent parfaitement pour les déplacements professionnels ou les voyages plus longs.

3. Familiales

Si vous voyagez en groupe ou avec des enfants, les voitures familiales offrent suffisamment de place pour tous les passagers et les bagages.

4. SUV

Pour ceux qui recherchent robustesse et confort, notamment pour des trajets en dehors de la ville, les SUV sont parfaits.

Comment louer une voiture à l'aéroport de Limoges ?

1. Réservation en ligne

Le moyen le plus simple et rapide est de réserver directement sur le site de Carrefour Location. Vous pouvez sélectionner le type de véhicule, les dates et les horaires de prise en charge.

2. Prise en charge du véhicule

Une fois arrivé à Limoges, il vous suffit de vous rendre à l'agence Carrefour Location, située à seulement 11 minutes de l'aéroport. Les démarches sont simples et rapides.

3. Restitution du véhicule

La restitution est flexible : vous pouvez rendre le véhicule directement à l'agence ou organiser une restitution selon vos besoins.





Pourquoi la location de voiture à l'aéroport de Limoges est pratique

Gagner du temps : Plus besoin de chercher un taxi ou d’attendre un bus. Flexibilité totale : Choisissez vos horaires de départ et d'arrivée. Confort et liberté : Déplacez-vous librement dans Limoges et la Nouvelle-Aquitaine.





Explorer la Nouvelle-Aquitaine avec votre véhicule

Avec une voiture de location, vous pouvez découvrir facilement la région de Limoges et ses alentours. Quelques idées :

Le parc naturel régional Périgord-Limousin

Les villages pittoresques de la Haute-Vienne

Les sites historiques de Limoges





La location de voiture à l'aéroport vous permet de combiner efficacité et tourisme, que ce soit pour un voyage professionnel ou personnel.

Conseils pour une location réussie

Réservez à l’avance pour garantir la disponibilité du véhicule.

pour garantir la disponibilité du véhicule. Vérifiez les documents nécessaires : permis de conduire valide, pièce d’identité, carte bancaire.

: permis de conduire valide, pièce d’identité, carte bancaire. Comparez les modèles pour choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.





Location de voiture pour tous types de voyageurs

Que vous soyez seul, en couple ou en famille, Carrefour Location propose des solutions adaptées à chaque situation :

Citadines pour les voyageurs urbains

Berlines pour les trajets confortables

Familiales pour les groupes

SUV pour les trajets plus longs et les routes variées





Processus de réservation simplifié

Sélection du véhicule : choisissez votre agence Carrefour Location de Limoges. Choix des dates et horaires : Indiquez votre date d’arrivée et de départ. Ajout d’options : sièges enfants, rachat de franchise partiel. Confirmation et paiement : Recevez votre confirmation et votre contrat par email.





Questions fréquentes : location voiture aéroport Limoges

Quelle est la distance entre l'aéroport de Limoges et l'agence Carrefour Location ?

L’agence est située à seulement 11 minutes de l’aéroport.

Quels types de véhicules sont disponibles ?

Citadines, berlines, familiales et SUV.

Puis-je réserver en ligne et récupérer le véhicule à l'aéroport ?

Oui, la réservation en ligne est rapide et vous pouvez prendre votre véhicule à l'agence proche de l'aéroport.

Quelles sont les options supplémentaires disponibles ?

Sièges enfants et rachat de franchise partiel.

Profitez de votre séjour à Limoges avec Carrefour Location

Louer une voiture à l'aéroport de Limoges avec Carrefour Location est simple, pratique et flexible. Avec un large choix de véhicules et une agence située à seulement 11 minutes de l’aéroport, vous gagnez en liberté et confort pour vos déplacements en Nouvelle-Aquitaine. Que ce soit pour un voyage d'affaires ou des vacances, Carrefour Location offre la solution idéale pour profiter pleinement de votre séjour.