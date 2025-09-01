Amaxophobie : comprendre et surmonter la peur de conduire

L’amaxophobie, ou phobie de la conduite, touche environ 5 % de la population, un chiffre qui grimpe à près de 50 % chez les personnes ayant déjà vécu un accident de la route. Souvent méconnue, cette peur peut être handicapante au quotidien, surtout dans les zones où la voiture est indispensable. Comment reconnaître ses symptômes ? Quelles solutions existent pour la surmonter ? Et comment reprendre la route en toute confiance ?

Qu’est-ce que l’amaxophobie ?

L’amaxophobie se définit comme une peur intense, voire paralysante, de conduire un véhicule. Elle peut se manifester dans toutes les situations de conduite ou uniquement dans certaines configurations précises : autoroute, routes de montagne, ponts, tunnels, embouteillages…

On distingue généralement deux formes :

La phobie simple : elle survient sans événement déclencheur particulier, souvent liée à une anxiété généralisée ou à un manque de confiance en soi.

La phobie post-traumatique : elle apparaît à la suite d’un accident de la route ou d’une situation jugée dangereuse, laissant des séquelles émotionnelles durables.





Symptômes : quand la peur prend le volant

Les signes de l’amaxophobie sont proches de ceux des autres phobies :

accélération du rythme cardiaque ;

respiration rapide ;

tremblements, sueurs ;

sensations de vertige ou de perte de contrôle ;

impression imminente de danger ou de mort.





Face à ces symptômes, de nombreuses personnes adoptent une stratégie d’évitement : elles évitent de passer le permis, renoncent à conduire ou organisent leur vie pour se passer totalement d’une voiture.

Peur de conduire : les causes possibles

Outre les traumatismes routiers, plusieurs facteurs peuvent contribuer à développer une peur de conduire :

Mauvaise expérience lors de l’apprentissage (échec répété à l’examen, moniteur stressant, entourage critique).

Manque d’expérience après l’obtention du permis, entraînant une perte de confiance.

Problèmes médicaux ou sensoriels (troubles de la vision, de l’équilibre…).

Croyances limitantes ou stéréotypes véhiculés par l’entourage (par exemple, la croyance que « les femmes conduisent moins bien »).





Surmonter l’amaxophobie : quelles solutions ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de retrouver confiance au volant grâce à des méthodes adaptées :

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) : elles exposent progressivement le conducteur à ses peurs dans un cadre sécurisé. L’hypnose thérapeutique : pour reprogrammer les réactions émotionnelles liées à la conduite. La relaxation et la respiration contrôlée : utiles pour calmer les crises d’angoisse. L’accompagnement avec un moniteur formé aux phobies : pour reprendre la conduite étape par étape, sur des trajets courts et maîtrisés.





Pour une phobie simple, une dizaine de séances peuvent suffire. En revanche, un trouble post-traumatique nécessite souvent un suivi plus long.

Retrouver confiance au volant avec la location d’un véhicule

Reprendre le volant après une longue période sans conduire peut être intimidant. La location de voiture chez Carrefour Location est une solution flexible et rassurante pour pratiquer à son rythme :

Choisir des véhicules récents et bien entretenus pour une expérience plus sereine.

Tester différents modèles pour trouver le véhicule qui vous conviendra le mieux.

Opter pour des trajets courts au début, afin de regagner progressivement confiance.

L’avantage ? Vous conduisez uniquement lorsque vous vous sentez prêt, sans engagement à long terme ni frais d’entretien, et vous progressez dans un cadre sécurisé.

Peur de conduire, ce qu’il faut retenir

L’amaxophobie est une phobie réelle qui peut sérieusement limiter l’autonomie et la liberté de déplacement. La comprendre, consulter un professionnel et reprendre progressivement la route sont les clés pour la surmonter. Avec un accompagnement adapté et des solutions comme la location de véhicule ponctuelle, chacun peut envisager de retrouver le plaisir de conduire… et reprendre enfin la route de la libert