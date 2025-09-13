Amende contrôle technique : quel montant et quels risques en cas de défaut

Amende pour contrôle technique : tout savoir pour éviter les sanctions

Le contrôle technique est une obligation légale pour tous les véhicules de plus de quatre ans en circulation. Pourtant, certains conducteurs roulent sans contrôle technique à jour, ce qui constitue une infraction au Code de la route. Non seulement cela expose à une amende, mais cela peut aussi entraîner des conséquences sérieuses sur l’assurance et la sécurité des passagers.

Cet article vous explique en détail :

Ce qu’est un défaut de contrôle technique

Les sanctions légales en cas d’absence de contrôle technique

Les conséquences pour votre assurance auto

Les solutions pratiques pour continuer à circuler, notamment la location de véhicule avec Carrefour Location

Qu’est-ce qu’un défaut de contrôle technique ?

Un défaut de contrôle technique correspond à la situation où un véhicule circule sans que le contrôle technique obligatoire ait été effectué ou validé.

Quand le contrôle technique est-il obligatoire ?

Premier contrôle : avant le quatrième anniversaire de la mise en circulation d’un véhicule neuf

de la mise en circulation d’un véhicule neuf Contrôles suivants : tous les deux ans pour les véhicules de plus de 4 ans

pour les véhicules de plus de 4 ans Véhicules concernés : voitures particulières, véhicules utilitaires légers et camping-cars dont le poids est inférieur à 3,5 tonnes

Exemptions

Certains véhicules ne nécessitent pas de contrôle technique :

Voitures sans permis

Caravanes et remorques

Tracteurs agricoles

Véhicules diplomatiques

Objectifs du contrôle technique

Le contrôle technique a pour but de :

Vérifier la sécurité du véhicule (freins, direction, éclairage…)

(freins, direction, éclairage…) Détecter des défaillances pouvant provoquer des accidents

pouvant provoquer des accidents Limiter les émissions polluantes grâce à des contrôles antipollution spécifiques

grâce à des contrôles antipollution spécifiques Fournir un certificat officiel permettant de circuler légalement

Quels sont les risques de rouler sans contrôle technique ?

Rouler sans contrôle technique expose le conducteur à des sanctions administratives et financières.

Amendes pour défaut de contrôle technique

La loi prévoit une contravention de 4ème classe :

Amende forfaitaire : 135 €

Amende minorée (paiement rapide) : 90 €

Amende majorée (retard) : 375 €

Montant maximum (contestations ou délai dépassé) : 750 €

Ces sanctions s’appliquent également en cas de contre-visite non réalisée après un contrôle technique ayant révélé des défaillances majeures ou critiques.

Immobilisation du véhicule et mise en fourrière

Les forces de l’ordre peuvent immobiliser le véhicule jusqu’au passage du contrôle technique

le véhicule jusqu’au passage du contrôle technique Une fiche de circulation provisoire peut être délivrée pour se rendre au centre agréé

peut être délivrée pour se rendre au centre agréé En cas de défaut grave ou de récidive, le véhicule peut être conduit à la fourrière

Impact sur les points du permis de conduire en cas de défaut

Contrairement aux idées reçues, aucun point n’est retiré sur le permis pour défaut de contrôle technique.

Impact sur l’assurance auto

Rouler sans contrôle technique peut avoir de sérieuses conséquences sur votre couverture :

Responsabilité civile : toujours couverte, même si le véhicule est sans contrôle technique

: toujours couverte, même si le véhicule est sans contrôle technique Dommages sur votre véhicule : certaines assurances peuvent refuser l’indemnisation si le sinistre est causé par un véhicule non contrôlé

: certaines assurances peuvent si le sinistre est causé par un véhicule non contrôlé Clause d’exclusion : certaines polices spécifient que le défaut de contrôle technique peut annuler certaines garanties

En cas d’accident, la prise en charge dépendra donc de la responsabilité et du contrat d’assurance.

Défaillances détectées lors du contrôle technique

Depuis mai 2018, les contrôles techniques identifient trois types de défaillances :

Mineures : réparations conseillées, mais le véhicule peut circuler Majeures : réparations obligatoires et contre-visite nécessaire Critiques : circulation interdite jusqu’à réparation

Le propriétaire doit effectuer la contre-visite dans les deux mois, sous peine de devoir repasser le contrôle complet.

Conséquences d’un faux contrôle technique

Rouler avec un faux contrôle technique est une infraction grave :

Risque de garde à vue pour faux et usage de faux

pour faux et usage de faux Amende et sanctions pénales supplémentaires

Solutions pour continuer à circuler en toute sécurité

Lorsque votre véhicule ne peut plus circuler légalement, il est possible de louer un véhicule temporaire. Carrefour Location propose des solutions adaptées :

Véhicule de remplacement pendant la réparation ou le contrôle technique

Location flexible d'une journée à un mois renouvellable

Garantit la continuité de vos déplacements sans enfreindre la loi

Astuce Carrefour Location : vous pouvez réserver en ligne votre voiture de remplacement et éviter ainsi tout retard professionnel ou personnel.

Que faire si vous êtes contrôlé sans contrôle technique ?

Présenter un rendez-vous avec un centre de contrôle technique peut aider à obtenir une fiche de circulation provisoire Régler rapidement l’amende pour bénéficier d’un tarif minoré Louer un véhicule via Carrefour Location si votre véhicule est immobilisé ou en attente de contre-visite

Conseils pour éviter l’amende contrôle technique

Programmer le contrôle avant la date limite

Vérifier régulièrement la validité de votre certificat

Réaliser les réparations nécessaires dès la détection de défaillances majeures ou critiques

dès la détection de défaillances majeures ou critiques Conserver le procès-verbal dans le véhicule

FAQ : Amende contrôle technique

Quelle amende pour contrôle technique non fait ?

Amende forfaitaire : 135 €

Minorée : 90 €

Majorée : 375 €

Maximum : 750 €

Mon véhicule peut-il être immobilisé en cas de défaut de contrôle technique ?

Oui, jusqu’au passage du contrôle technique, voire conduit à la fourrière dans certains cas.

Rouler sans contrôle technique fait-il perdre des points ?

Non, aucune perte de points n’est appliquée.

Mon assurance couvre-t-elle un accident sans contrôle technique ?

La couverture responsabilité civile reste active, mais les dommages sur votre véhicule peuvent ne pas être indemnisés.

Que faire si j'ai besoin d'une voiture en attendant le contrôle technique ?

Vous pouvez louer un véhicule chez Carrefour Location pour éviter toute infraction. Plus de 900 agences sont à votre service partout en France avec un large choix de véhicules : de la citadine, au SUV en passant par les utilitaires.

Défaut de contrôle technique et amendes : ce qu'il faut retenir

Le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules de plus de quatre ans et sa non-réalisation entraîne amendes, immobilisation et risques pour l’assurance. Pour éviter toute sanction, il est essentiel de :

Programmer votre contrôle technique à temps

Effectuer toutes les réparations nécessaires

Utiliser les services de Carrefour Location pour continuer vos déplacements légalement si votre véhicule est immobilisé

Grâce à ces solutions, vous restez en conformité avec la loi tout en maintenant votre mobilité quotidienne.