Bien préparer son week-end prolongé ou ses vacances

Après le moment crucial du choix et de la réservation du lieu de séjour, une organisation simple mais qui ne laisse rien au hasard permet de passer des vacances sereines et sans mauvaises surprises au retour.

À l’issue de cet article nous vous proposons 3 check-lists pour être sûr de ne rien oublier...



CHOISIR LA DESTINATION ET RESERVER LE LIEU DU SEJOUR

- Qu’il s’agisse d’une location ou d’un séjour en club, la réservation s’effectue plusieurs semaines à l’avance, voire plusieurs mois pour les périodes et les lieux les plus prisés. C’est aussi le moyen d’avoir le choix le plus exhaustif.

- Le lieu, la formule,l’âge et le nombre des participants, et bien sûr le budget envisagé sont des critères de sélection essentiels.

- Avec un bébé ou des jeunes enfants,privilégiez les sites qui permettent aux parents de décompresser en proposant aux petits des loisirs adaptés. La sécurité du logement pour des enfants en bas âge est une considération à ne pas négliger.

- Si vous partez avec un ado, choisissez une destination qui lui propose des animations et des activités sportives; envisagez d’emmener son meilleur copain si le budget le permet.

DEFINIR LE BUDGET AVEC UNE MARGE DE SECURITE



Pour éviter les mauvaises surprises, détaillez les différents postes de dépenses et le budget correspondant: séjour et activités de loisirs pour toute la famille, repas, assurances, frais de déplacement aller-retour et petits trajets sur place.

La sortie impromptue, les souvenirs de vacances et autres petits achats seront également anticipés dans le budget.

PREPARER LES BAGAGES



N’hésitez pas à faire une liste (réutilisable, par exemple sur une feuille XL) avec les documents et objets indispensables. En fonction de la destination et du nombre de jours, prévoyez les tenues adaptées. Si vous pratiquez un sport sur place, détaillez les équipements et articles vestimentaires nécessaires.

CHOISIR LE MODE DE TRANSPORT ET L’ITINERAIRE



- La voiture reste le moyen de transport privilégié par les vacanciers et notamment les jeunes familles. Partir en voiture c’est la solution adaptée pour emporter les équipements et bagages nécessaires, c’est aussi celle qui offre la plus grande liberté pour déterminer horaires, trajets, arrêts. On peut prévoir des pauses plus nombreuses avec bébés et jeunes enfants, on en profite pour faire escale dans la famille ou chez des amis.

- La location de voiture offre une souplesse supplémentaire, celle d’effectuer une partie du trajet en train ou en avion, puis de disposer d’un véhicule sur place pour conserver sa liberté de déplacement. En réservant suffisamment tôt, on s’assure que le véhicule qui correspond à ses besoins et son budget sera bien disponible le jour J.

EN VOITURE, NOTRE LISTE D’INDISPENSABLES



Si vous partez en voiture, quelques astuces permettent de rendre le voyage moins long, de faire face aux petits bobos, et de ne pas chercher dans quelle valise vous avez glissé les passeports à la dernière minute… Voici ce que nous vous conseillons de garder à portée de main :

- Cartes routières, GPS et autres moyens de localisation

- Coussins et couvertures

- Playlists

- Jeux

- Eau et petits en-cas

- Nécessaire pour les enfants, les animaux

- Documents de voyage

- Chargeur allume-cigare (les applications de géolocalisation sont très consommatrices de batterie)

- Des pochettes en plastique

- Une bouteille isotherme et un sac réfrigéré

- Un petit nécessaire de pharmacie

AVANT LE DEPART



Ces quelques précautions épargneront bien des désagréments au retour des vacances :

- Confier un double des clés à une personne de confiance

- Débrancher les appareils électriques et la box

- Veiller aux contenus du réfrigérateur

- Prévoir un repas pour le retour

- Vérifier le forfait de son téléphone mobile (consommation de données mobiles, coûts d’utilisation en dehors de la France…)

LES DOCUMENTS À EMPORTER ET A CONSERVER AVEC SOI



- Papiers d’identité

- Billets et réservations

- Chéquier pour les cautions

- Numéros de téléphone utiles