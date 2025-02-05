Carrefour Services à la Personne : prestations à domicile de ménage, aide aux personnes âgées, garde d'enfants et bien d'autres !

Carrefour Services à la Personne propose une gamme complète de services à domicile pour améliorer votre quotidien et celui de vos proches. Grâce à des partenaires experts, profitez de prestations de qualité tout en profitant des avantages exclusifs Carrefour !

Quels sont les services à domicile proposés par Carrefour Services à la Personne ?

Ménage et repassage : des professionnels qualifiés pour l'entretien de votre domicile.

Garde d'enfants : des intervenants expérimentés pour veiller sur vos enfants en toute sécurité.

Bricolage et jardinage : des spécialistes pour vous aider dans vos petits travaux et réparations.

Assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap : un accompagnement personnalisé et bienveillant.

Pourquoi choisir Carrefour Services à la Personne pour son domicile ou pour aider un proche ?

L'objectif de Carrefour Services à la Personne est de simplifier votre vie en proposant des offres claires au meilleur rapport qualité/prix. Les partenaires sont rigoureusement sélectionnés pour leur expertise et leur fiabilité, garantissant des prestations de qualité. En choisissant ces services, vous bénéficiez de tarifs préférentiels négociés spécialement pour vous, avec l'assurance d'un service réalisé par des professionnels certifiés.

Quels sont les avantages Carrefour pour ces services d'aide à domicile ?

Exonération des frais de dossier,

50€ offerts en cartes cadeaux Carrefour,

Avance immédiate du crédit d'impôt,

des prestations de qualité réalisées par des partenaires récompensés par le label Capital "Meilleures enseignes qualité de service",

Plus de 168 agences partenaires à travers la France.

Quels sont les aides proposées pour vous aider à financer les services à domicile?

Crédit d’impôt, Avance Immédiate du Crédit d'Impôt, aide de certaines mutuelles ou encore aides spécifiques aux personnes âgées ou en situation de handicap : il existe de nombreuses solution pour vous permettre de réduire les prestations. Rendez-vous sur le site internet de Carrefour Services à la Personne pour les découvrir !