Comment dégivrer un pare-brise​ ? Guide complet et astuces pour l’hiver

Chaque hiver, de novembre à fin février, les températures négatives, le givre, le verglas et parfois la neige compliquent la vie des automobilistes. Le pare-brise, souvent gelé au petit matin, peut rapidement transformer un départ en mission délicate. Voici un guide complet pour comprendre pourquoi le givre apparaît, comment le limiter, et surtout, quelles méthodes adopter ou bannir pour dégivrer en toute sécurité.

Pourquoi le pare-brise gèle-t-il ?

Le verre et le métal, matériaux présents sur votre véhicule, retiennent et amplifient le froid. En pratique, la température sur ces surfaces peut être inférieure de 5 °C à celle de l’air ambiant.

Lorsque celle-ci passe sous zéro, l’humidité de l’air se transforme en givre ou en glace sur la surface du pare-brise.

À noter : le gel peut aussi se former à l’intérieur si l’habitacle est humide et froid. L’humidité se condense, puis gèle, formant une fine pellicule blanche à gratter.

Astuces pour limiter le gel sur son pare-brise

Pour éviter d’avoir à dégivrer chaque matin :

Garez à l’abri : parking couvert, garage, carport ou zone protégée.

: parking couvert, garage, carport ou zone protégée. Utilisez une protection : bâche, housse spéciale ou même une vieille couverture placée sur le pare-brise.

: bâche, housse spéciale ou même une vieille couverture placée sur le pare-brise. Prévention maison : recouvrir simplement la vitre avant avec un drap ou une toile imperméable peut suffire.





Ces gestes simples réduisent la formation de givre et facilitent le départ.

Comment dégivrer un pare-brise​ ? Les bonnes méthodes pour dégivrer rapidement

1. Oubliez l’eau chaude

Verser de l’eau chaude sur un pare-brise gelé crée un choc thermique, risquant de fissurer la vitre, surtout en cas d’impact.

2. Le grattoir : l’outil classique

Utilisez un grattoir en plastique de bonne qualité, idéalement muni d’un gant intégré pour protéger vos mains du froid.

Évitez les objets métalliques ou improvisés qui rayent le verre.

3. Le produit dégivrant

Disponible en bombe ou pulvérisateur, il s’applique à environ 20 cm de la vitre. Laissez agir quelques secondes, puis essuyez avec un chiffon microfibre. C’est efficace, mais à utiliser modérément pour des raisons écologiques.

4. Le dégivrage moteur

Démarrez le moteur.

Activez le dégivrage de la lunette arrière.

Orientez la ventilation vers le pare-brise en mode “air extérieur”.

Montez progressivement la température pour éviter tout choc thermique.





Attention : laisser tourner son moteur inutilement est passible d’une amende (135 € selon l’arrêté du 12 novembre 1963). Le démarrage pour dégivrage reste toléré par temps de grand froid.

5. Pare-brise chauffant

Si votre véhicule en est équipé, il suffit d’activer le bouton dédié pour un dégivrage express.

Les mauvaises idées à bannir

Eau chaude : risque élevé de fissure.

: risque élevé de fissure. Essuie-glaces activés sur givre : cela abîme les balais et peut endommager le moteur d’essuie-glace.

: cela abîme les balais et peut endommager le moteur d’essuie-glace. Recettes “miracles” non prouvées : oignon, pomme de terre, vinaigre… leur efficacité reste douteuse et peut laisser des traces.





Pare brise gelé​ : ce que dit la loi

Un pare-brise mal dégivré réduit considérablement la visibilité et augmente le risque d’accident. La loi sanctionne ce comportement :

Amende : 90 €

: 90 € Retrait : 3 points sur le permis (Décret n°2016-448 du 13 avril 2016)





Prenez le temps de dégivrer entièrement avant de prendre la route, même si vous êtes pressé.

Louer un véhicule bien préparé chez Carrefour Location

En hiver, un véhicule en bon état, équipé et prêt à affronter les conditions climatiques, fait toute la différence. Chez Carrefour Location, que vous ayez besoin d’une voiture pour un déplacement ponctuel ou d’un camion pour un déménagement hivernal, les véhicules sont vérifiés et entretenus régulièrement, notamment au niveau des systèmes de chauffage et de dégivrage.



Vous partez ainsi avec un pare-brise propre, un lave-glace adapté aux basses températures et des équipements hiver conformes à la saison. De quoi voyager sereinement, même par temps glacial.

Dégivrer pare brise​ : ce qu’il faut retenir

Pour un dégivrage efficace :

Privilégiez les méthodes mécaniques (grattoir, pare-brise chauffant). Utilisez un produit dégivrant ponctuellement. Protégez votre pare-brise la nuit. Évitez les “astuces miracles” et les gestes risqués.





En adoptant les bons réflexes, vous gagnerez du temps le matin, préserverez votre pare-brise et améliorerez votre sécurité sur la route.