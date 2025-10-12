Conduire et louer une voiture en France avec un permis étranger : règles et solutions Carrefour Location

Voyager ou s’installer en France avec un permis de conduire obtenu à l’étranger soulève souvent une même question : puis-je conduire et louer une voiture en France avec mon permis étranger ?

Les règles dépendent de nombreux facteurs : pays d’origine du permis, durée du séjour, conditions de validité et obligations administratives.

Ce guide complet vous explique les conditions pour conduire en France avec un permis étranger, les règles spécifiques selon votre situation, et comment louer un véhicule facilement avec Carrefour Location, que vous soyez en séjour temporaire ou résident.

Conduire en France avec un permis étranger : quelles sont les règles ?

Avant de prendre le volant, il est essentiel de vérifier si votre permis est reconnu sur le territoire français. Les conditions diffèrent selon que le document provient d’un État membre de l’Union européenne (UE/EEE) ou d’un pays tiers.

Cas n°1 : Vous détenez un permis européen (UE/EEE)

Les titulaires d’un permis de conduire délivré par un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) peuvent conduire librement en France, sous réserve de respecter certaines conditions :

Le permis doit être en cours de validité ;

; Le conducteur doit avoir l’âge légal requis pour la catégorie de véhicule concernée (par exemple, 17 ans pour le permis B) ;

pour la catégorie de véhicule concernée (par exemple, 17 ans pour le permis B) ; Les prescriptions médicales indiquées sur le permis doivent être respectées (port de lunettes, restrictions médicales, etc.) ;

indiquées sur le permis doivent être respectées (port de lunettes, restrictions médicales, etc.) ; Le permis ne doit pas avoir été suspendu ou annulé dans le pays d’origine ;

dans le pays d’origine ; Enfin, le permis ne doit pas avoir été obtenu pendant une période où le conducteur était interdit de solliciter un permis en France.

En clair, un permis européen reste valable en France sans formalité supplémentaire. Il n’est donc pas nécessaire de le convertir, sauf en cas de perte, de vol, de renouvellement ou d’infraction entraînant un retrait de points.

Cas n°2 : Vous détenez un permis étranger non européen

Si votre permis a été délivré hors de l’Union européenne, les règles changent.

Deux cas se présentent : le court séjour (moins de 6 mois) et le long séjour (installation en France).

Conduire en France avec un permis non européen pendant un court séjour

Vous pouvez circuler librement sur le territoire français pendant une durée maximale de six mois, sous réserve que :

Votre permis soit valide ;

; Vous respectiez les prescriptions médicales indiquées ;

Le document soit rédigé en français , ou accompagné : d’un permis international (traduction officielle reconnue), ou d’une traduction certifiée conforme en français, effectuée par un traducteur habilité ou par l’ambassade de votre pays en France.

, ou accompagné :

💡 Exemple : un conducteur canadien ou américain en vacances en France peut louer une voiture avec son permis national accompagné de son permis international.

Conduire en France pour un long séjour avec un permis non européen

Si vous vous installez durablement en France, la conduite avec un permis étranger n’est possible que pendant une durée limitée (souvent un an) à compter de la date de résidence en France.

Passé ce délai, il est nécessaire de demander l’échange de votre permis contre un permis français, à condition qu’un accord de réciprocité existe entre la France et le pays d’origine.

En l’absence d’un tel accord, le conducteur devra repasser le permis de conduire en France pour continuer à circuler légalement.

Qu’est-ce qu’un accord de réciprocité ?

Un accord de réciprocité est une convention entre la France et certains pays étrangers permettant d’échanger un permis sans repasser d’examen. La liste de ces pays est fixée par arrêté ministériel et régulièrement mise à jour (ex. : Canada – certaines provinces –, Japon, Maroc, Suisse, Tunisie…). Pour bénéficier de cet échange :

Le permis doit être valide ;

; Le conducteur doit avoir obtenu son permis avant son installation en France ;

; Le permis ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension ou annulation ;

; La demande d’échange doit être faite dans un délai d’un an après l’établissement de la résidence normale en France.

Permis étranger : validité, traduction et formalités

Durée de validité du permis étranger en France

La validité dépend du statut du conducteur :

Touristes : permis valable pendant tout le séjour, jusqu’à 6 mois maximum.

: permis valable pendant tout le séjour, jusqu’à 6 mois maximum. Étudiants étrangers : autorisés à conduire pendant toute la durée des études, sous réserve de présenter un justificatif de scolarité.

: autorisés à conduire pendant toute la durée des études, sous réserve de présenter un justificatif de scolarité. Résidents : le permis étranger reste valable 12 mois à compter de la date d’installation officielle, avant l’obligation d’échange.

Traduction du permis étranger

Un permis non rédigé en français doit être accompagné :

d’un permis international , ou

, ou d’une traduction officielle en français.

Cette traduction doit être :

légalisée ou apostillée si elle a été effectuée à l’étranger,

si elle a été effectuée à l’étranger, ou réalisée en France par un traducteur assermenté ou par l’ambassade du pays émetteur.

Cas particuliers : permis obtenus dans les COM et en Nouvelle-Calédonie

Les permis délivrés dans les collectivités d’outre-mer (COM) ou en Nouvelle-Calédonie sont soumis à des règles spécifiques, différentes de celles de la métropole. Ces documents sont en principe reconnus, mais peuvent nécessiter des démarches complémentaires en cas de changement de résidence.

Louer une voiture en France avec un permis étranger

La location de voiture en France est ouverte à la majorité des conducteurs étrangers, sous réserve de présenter les documents conformes. Carrefour Location facilite ces démarches pour tous les voyageurs et résidents disposant d’un permis étranger valide.

Conditions générales pour louer un véhicule chez Carrefour Location

Pour louer une voiture chez Carrefour Location, le conducteur doit :

Être âgé d’au moins 21 ans ; Posséder un permis de conduire valide depuis au moins 3 ans ; Présenter une pièce d’identité et un moyen de paiement à son nom ; Fournir, le cas échéant, une traduction officielle du permis si celui-ci n’est pas rédigé en français ou en alphabet latin.

Pour découvrir les modèles disponibles, consultez la page dédiée : nos voitures de location disponibles partout en France

Permis étranger et location de voiture : quelles différences selon le pays ?

🔹 Permis européen

Aucune formalité supplémentaire n’est requise.

Un conducteur disposant d’un permis allemand, italien ou espagnol, par exemple, peut louer immédiatement un véhicule en France.

🔹 Permis international

Il facilite la location lorsqu’un permis national n’est pas rédigé en alphabet latin (ex. : chinois, arabe, japonais). Le permis international sert de traduction officielle et évite tout refus de location.

🔹 Permis non européen sans traduction

Un permis non traduit ne peut pas être accepté pour la location, sauf s’il est accompagné d’un document officiel de traduction conforme.

Location voiture avec permis étranger chez Carrefour

Que vous veniez passer un séjour, réaliser vos études ou vivre en France : la location d'une voitures est possible si les règles évoquées ci-dessus sont respectées. Trouvez votre agence Carrefour Location la plus proche

Documents à présenter pour louer avec un permis étranger

Lors du retrait du véhicule, prévoyez :

Votre permis de conduire valide (et traduction si nécessaire) ; Une pièce d’identité officielle (passeport ou carte d’identité) ; Un justificatif de domicile en France (pour les résidents) ; Une carte bancaire au nom du conducteur principal.

Que faire en cas de perte ou de vol de votre permis étranger ?

En cas de perte ou de vol d’un permis étranger pendant un séjour en France :

Déclarez immédiatement la perte ou le vol auprès des autorités locales (commissariat ou gendarmerie) ; Contactez l’ambassade ou le consulat de votre pays pour obtenir un document provisoire ; Si vous êtes résident, engagez les démarches pour échanger ou repasser le permis selon votre situation.

Pendant cette période, la location de voiture est possible uniquement si vous disposez d’un document provisoire officiel autorisant la conduite.

Cas spécifiques : étudiants, expatriés et travailleurs détachés

Étudiants étrangers

Les étudiants inscrits dans un établissement français peuvent conduire pendant toute la durée de leurs études, avec leur permis étranger valide, sans obligation d’échange.

Ils doivent toutefois présenter :

un titre de séjour étudiant ,

, et, si nécessaire, la traduction officielle du permis.

Travailleurs expatriés ou détachés

Les salariés étrangers installés temporairement en France peuvent conduire avec leur permis national pendant 12 mois maximum.

Au-delà, ils doivent engager la procédure d’échange du permis si leur pays est lié à la France par un accord de réciprocité.

Échanger un permis étranger contre un permis français : mode d’emploi

L’échange de permis se fait en ligne sur le site officiel de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés).

Les documents nécessaires incluent :

Le formulaire de demande d’échange dûment rempli ;

dûment rempli ; Une copie du permis de conduire étranger ;

; Une traduction certifiée si le permis n’est pas en français ;

si le permis n’est pas en français ; Une preuve de résidence en France ;

en France ; Une photo d’identité récente ;

; Le cas échéant, un justificatif d’accord de réciprocité du pays d’origine.

⏳ Les délais de traitement peuvent varier de quelques semaines à plusieurs mois selon les cas. Durant cette période, le conducteur peut parfois se voir délivrer une attestation temporaire de conduite.

Attention aux sanctions en cas de non-respect des règles

Conduire en France avec un permis non reconnu ou expiré constitue une infraction au code de la route, passible de :

Conduite sans permis (amende jusqu’à 15 000 € et immobilisation du véhicule) ;

(amende jusqu’à 15 000 € et immobilisation du véhicule) ; Suspension ou interdiction de conduire ;

; Refus de location de véhicule par les agences.

Il est donc fortement recommandé de vérifier la validité de son permis avant tout trajet ou location.

Carrefour Location : votre partenaire mobilité en France

Que vous soyez en séjour temporaire, en stage ou en mission professionnelle, Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de voitures, citadines, familiales ou utilitaires, adaptées à tous les besoins.

Grâce à un réseau étendu d’agences et des tarifs accessibles, Carrefour Location facilite vos déplacements partout en France, avec ou sans permis français. Découvrez toutes nos offres : Louer une voiture en France avec Carrefour Location

Conduire avec permis étranger en France : ce qu'il faut retenir​

Touriste (moins de 6 mois)

Validité du permis étranger : oui, si permis valide et traduit

Échange obligatoire : non

Étudiant étranger

Validité du permis étranger : oui, pendant la durée des études

Échange obligatoire : non

Résident (plus de 12 mois)

Validité du permis étranger : oui, jusqu’à 1 an

Échange obligatoire : oui, si accord de réciprocité

Permis européen (UE/EEE)

Validité du permis étranger : oui, sans limite

Échange obligatoire : Non

Conduire et louer une voiture en France avec un permis étranger est parfaitement possible, à condition de respecter les règles de validité et de traduction imposées par la législation française. Que vous soyez touriste, étudiant, expatrié ou en mission, Carrefour Location vous accompagne pour rester mobile à tout moment, partout sur le territoire.

Réservez votre voiture dès maintenant sur Carrefour Location