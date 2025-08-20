Conduire sous orage : est-ce dangereux ? Les bons réflexes et conseils sécurité
Les orages combinent pluie torrentielle, vent violent et parfois foudre. Ces conditions réduisent l’adhérence, la visibilité et augmentent les risques d’accident. Que vous rouliez en voiture ou en utilitaire Carrefour Location, adopter les bons réflexes est essentiel.
Les dangers d’un orage sur la route
Un fort orage peut provoquer :
- Aquaplaning et perte de contrôle.
- Rafales déstabilisantes, surtout pour les véhicules hauts
- Inondations soudaines noyant le moteur.
- Projections réduisant fortement la visibilité.
Réflexes à adopter en voiture lors d’un orage
1. Ralentir progressivement
Sur autoroute, passez de 130 à 110 km/h maximum. Ne freinez pas brusquement : gardez le volant droit, freinez en douceur et laissez la vitesse chuter.
2. Garder ses distances
Doublez la distance de sécurité pour éviter collisions et projections d’eau.
3. Éviter l’eau profonde
Dix centimètres suffisent à emporter un véhicule.
4. Se protéger du vent
Tenez fermement le volant, surtout sur ponts et zones dégagées.
Quand savoir si un orage devient trop dangereux ?
Si la visibilité devient nulle, arrêtez-vous dans un lieu sûr : aire de repos ou zone dégagée loin des arbres. La carrosserie agit comme une cage de Faraday, protégeant des éclairs. Coupez le contact et restez à l’intérieur.
Orages de grêle : quels sont les risques ?
De forts orages de grêle ont régulièrement lieu l’été en France. Si jamais votre voiture est abîmée lors d’un épisode violent, retrouvez notre guide spécial sur les sinistres causés par la grêle.
Conduire lors d’un orage : ce qu’il faut retenir
Anticiper, adapter sa vitesse, garder ses distances et stationner si nécessaire restent les meilleures protections contre les dangers de l’orage. Et n’oubliez surtout pas de bien entretenir votre voiture : avec un véhicule fiable, vous roulez plus sereinement.
