Conduire sous orage : est-ce dangereux ? Les bons réflexes et conseils sécurité

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Conduire sous orage : est-ce dangereux ? Les bons réflexes et conseils sécurité

Les orages combinent pluie torrentielle, vent violent et parfois foudre. Ces conditions réduisent l’adhérence, la visibilité et augmentent les risques d’accident. Que vous rouliez en voiture ou en utilitaire Carrefour Location, adopter les bons réflexes est essentiel.
 

 

Les dangers d’un orage sur la route

Un fort orage peut provoquer :

  • Aquaplaning et perte de contrôle.
     
  • Rafales déstabilisantes, surtout pour les véhicules hauts
     
  • Inondations soudaines noyant le moteur.
     
  • Projections réduisant fortement la visibilité.

     

Réflexes à adopter en voiture lors d’un orage 

1. Ralentir progressivement

Sur autoroute, passez de 130 à 110 km/h maximum. Ne freinez pas brusquement : gardez le volant droit, freinez en douceur et laissez la vitesse chuter.

2. Garder ses distances

Doublez la distance de sécurité pour éviter collisions et projections d’eau.

3. Éviter l’eau profonde

Dix centimètres suffisent à emporter un véhicule.

4. Se protéger du vent

Tenez fermement le volant, surtout sur ponts et zones dégagées.

Quand savoir si un orage devient trop dangereux  ?

Si la visibilité devient nulle, arrêtez-vous dans un lieu sûr : aire de repos ou zone dégagée loin des arbres. La carrosserie agit comme une cage de Faraday, protégeant des éclairs. Coupez le contact et restez à l’intérieur.

 

Orages de grêle : quels sont les risques ?

De forts orages de grêle ont régulièrement lieu l’été en France. Si jamais votre voiture est abîmée lors d’un épisode violent, retrouvez notre guide spécial sur les sinistres causés par la grêle.

 

Conduire lors d’un orage : ce qu’il faut retenir 

Anticiper, adapter sa vitesse, garder ses distances et stationner si nécessaire restent les meilleures protections contre les dangers de l’orage. Et n’oubliez surtout pas de bien entretenir votre voiture : avec un véhicule fiable, vous roulez plus sereinement.

 

Avec Carrefour Location, partez en sécurité

Carrefour Location propose voitures, camionnettes et camions entretenus et prêts à prendre la route, même par mauvais temps. Des pneus en bon état et des essuie-glaces efficaces sont vos meilleurs alliés contre la pluie et les vents violents.

Partager

STITI Kenza

Rédactrice du blog Carrefour Location

Kenza travaille à rédaction de ce blog dédié à la location de voitures et de camions. Découvrez ses précieux conseils pour vous aider à louer votre véhicule chez Carrefour Location.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Ces articles pourraient vous intéresser

vitre électrique voiture bloquée et ne remonte plus

Vitre de voiture bloquée : que faire quand elle ne remonte plus ?

Vitre électrique bloquée ou vitre de voiture qui ne remonte...

Publié le par LEROUX Baptiste
boite de vitesse dure causes et solutions

Boîte de vitesses dure ou qui bloque : pourquoi et que faire ?

Votre boîte de vitesses est dure ou bloque ? Découvrez...

Publié le par LEROUX Baptiste
ma voiture sent l'essence : que faire ?

Ma voiture sent une odeur d’essence, pourquoi et que faire ?

Votre voiture sent l’essence ? Découvrez les causes courantes :...

Publié le par LEROUX Baptiste