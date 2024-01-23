Astuces incontournables pour une conduite économique et éco-responsable

Rouler économique c'est possible ! Adoptez les bonnes habitudes pour réduire vos frais et respecter la planète.

Maîtrisez ses dépenses en conduisant malin et de façon éco-responsable !

Vous souhaitez réduire votre budget tout en faisant un geste pour l'environnement ? Cet article est pour vous !

Anticiper et adapter sa conduite

Une conduite douce et anticipée est la clé de l'économie de carburant. En évitant les accélérations et les freinages brusques, non seulement vous économisez du carburant, mais vous réduisez également l'usure de votre véhicule.

Vérifier régulièrement la pression des pneus

Des pneus sous-gonflés augmentent la résistance au roulement, ce qui entraîne une consommation de carburant plus élevée. Vérifiez et ajustez la pression de vos pneus au moins une fois par mois pour des performances optimales.

Minimiser l'utilisation de la climatisation

La climatisation peut augmenter la consommation de carburant. Utilisez-la avec modération, surtout à basse vitesse. À haute vitesse, fermez plutôt les fenêtres pour éviter la résistance au vent qui entraine une surconsommation.

Optimiser ses trajets

Planifiez vos itinéraires pour éviter les heures de pointe, les embouteillages, et combinez plusieurs courses en une seule sortie. Utilisez des applications de navigation pour trouver les itinéraires les plus courts et les plus rapides, où même éviter les routes à péages.

Entretenir régulièrement votre véhicule

Un véhicule bien entretenu fonctionne plus efficacement. Remplacez régulièrement les filtres à air, vérifiez le système d'allumage et assurez-vous que le moteur fonctionne correctement. Faites réviser votre véhicule régulièrement par votre garagiste : tous les 15 000 à 30 000 km, ou tous les 2 ans si le véhicule roule moins. En effet, les pièces d'usure de votre voiture doivent être remplacées en moyenne tous les deux ans. N'hésitez pas d'ailleurs à faire réaliser des devis chez différents garagistes pour s'assurer que les tarifs pratiqués sont "raisonnables".

Optez pour une conduite éco-responsable

Limitez le poids : Évitez de surcharger votre voiture. Retirez les objets inutiles et évitez de transporter des charges sur le toit autant que possible.

Utilisez le bon carburant : Certains carburants, tels que l'E10, sont moins polluants et souvent moins chers.

Faire convertir son véhicule essence en Bioéthanol : renseignez-vous auprès de votre garagiste pour la pose du boitier. Ce carburant à l'avantage d'être beaucoup moins cher et d'être plus respectueux de l'environnement et il est proposé de plus en plus dans de nombreuses stations services.

Conduite en côte : Lorsque vous montez une côte, accélérez avant d'y arriver et relâchez l'accélérateur en montant. Cela économise le carburant.

Réduisez la durée de marche au ralenti : Si vous êtes arrêté pendant plus d'une minute et que votre véhicule n'a pas de fonction "Start & Stop" : éteignez le moteur. C'est plus économique et moins polluant.

Louer une voiture plutôt qu'acheter ? Une alternative économique

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer des véhicules récents, bien entretenus et éco-efficients, idéaux pour vos besoins ponctuels. Plus besoin d'investir dans l'achat et l'entretien d'un véhicule : réalisez des économies tout en bénéficiant d'un service de qualité.

Et notre 1er prix est de seulement 4€ par jour (hors km parcourus) pour nos Dacia Sandero : de quoi faire de très belles économies ! Nous proposons également un large choix de véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybride. C'est le cas par exemple avec nos Tesla 3 et Y dont les frais de recharge (via les Superchargeurs Tesla) sont inclus dans la location de nos Tesla, vous n'avez donc aucun frais à prévoir !

Conduire sa voiture avec intelligence pour faire des économies

Économiser sur vos frais de conduite tout en étant éco-responsable est un jeu d'enfant avec les bonnes astuces. Adaptez votre conduite, prenez soin de votre véhicule et envisagez la location comme une alternative économique avec Carrefour Location.