Voiture de fonction ou de service : tout savoir sur la location

Qu’est-ce qu’une voiture de fonction et une voiture de service ?

Lorsqu’une entreprise met un véhicule à disposition de ses salariés, deux options s’offrent à elle : la voiture de fonction et la voiture de service.

Ces deux solutions répondent à des logiques différentes et impliquent des règles distinctes, tant sur le plan fiscal que dans l’usage quotidien.

Voiture de fonction : attribuée nominativement, elle peut être utilisée à la fois pour les trajets professionnels et personnels. C’est un avantage en nature intégré au contrat de travail et soumis à l’impôt sur le revenu.

Pour les entreprises, comprendre ces différences est essentiel afin de faire un choix adapté à leurs besoins de mobilité et à leur politique de rémunération.

Qui peut bénéficier d’une voiture de fonction ou de service ?

Toutes les entreprises ne mettent pas de véhicules à disposition de leurs salariés. Généralement, ce type d’avantage est réservé :

Pour la voiture de fonction : aux cadres dirigeants, commerciaux itinérants, techniciens sur le terrain ou salariés occupant un poste stratégique. Elle est parfois aussi négociée lors de l’embauche comme élément du package salarial.

L’attribution dépend donc des besoins opérationnels de l’entreprise, mais aussi de sa politique RH et budgétaire.

Quelles différences d’usage entre une voiture de fonction et une voiture de service ?

Voiture de fonction : liberté et usage personnel inclus

Le salarié peut utiliser le véhicule en dehors de ses heures de travail, y compris le soir, le week-end et pendant ses congés. Cela en fait un atout majeur en matière de fidélisation.

Voiture de service : usage strictement professionnel

Le collaborateur utilise le véhicule uniquement pour ses missions. En règle générale, il doit le restituer sur son lieu de travail à la fin de la journée, sauf si une clause spécifique du contrat prévoit son utilisation pour les trajets domicile-travail.

La flexibilité constitue donc la différence clé : la voiture de fonction est un avantage au quotidien, tandis que la voiture de service reste un outil professionnel.

Voiture de fonction et de service : quelles implications fiscales ?

Fiscalité de la voiture de fonction

Étant donné qu’elle peut être utilisée à titre privé, la voiture de fonction constitue un avantage en nature. Elle est donc :

soumise à l’impôt sur le revenu pour le salarié,

assujettie aux cotisations sociales pour l’entreprise.

Depuis février 2025, les barèmes ont été réévalués :

Avec prise en charge du carburant, l’avantage en nature forfaitaire est passé de 40 % à 67 % .

. Sans prise en charge du carburant, il est de 50 % .

. Pour les véhicules électriques, un abattement de 70 % s’applique jusqu’en 2027.

Fiscalité de la voiture de service

La voiture de service n’étant pas un avantage en nature, elle n’est pas imposable pour le salarié. En revanche, elle reste soumise aux taxes spécifiques aux véhicules de société (TVS remplacée par des taxes sur les émissions de CO2 et de polluants depuis 2023).

Pour l’entreprise, le choix impacte directement les charges sociales et la gestion comptable.

Quels sont les frais associés à une voiture de fonction ou de service ?

Dans les deux cas, l’employeur prend en charge les principaux frais liés au véhicule :

Assurance,

Entretien et réparations,

Carte grise,

Taxes associées,

Carburant (selon l’accord prévu).

Le salarié peut être amené à payer une partie de ses trajets personnels en cas de voiture de fonction, mais ce n’est pas une obligation.

Quelles responsabilités pour le salarié utilisateur ?

Qu’il s’agisse d’une voiture de fonction ou de service, le salarié reste responsable des infractions routières qu’il commet.

Depuis 2017, l’employeur est légalement tenu de communiquer l’identité du conducteur fautif en cas de contravention.

Amendes et retraits de points sont donc à la charge du salarié.

L’entreprise n’est sanctionnée que si elle omet de désigner le conducteur.

Quels avantages pour l’entreprise ?

Attribuer une voiture de fonction ou de service offre plusieurs bénéfices :

Mobilité optimisée : les salariés disposent d’un moyen de transport fiable pour accomplir leurs missions. Attractivité RH : la voiture de fonction est un levier de fidélisation et un argument lors des recrutements. Maîtrise budgétaire : via la location, l’entreprise contrôle ses coûts et évite l’immobilisation de capitaux dans l’achat de véhicules. Image professionnelle : disposer d’une flotte récente et entretenue valorise l’image de l’entreprise auprès des clients et partenaires.

Quels sont les inconvénients à anticiper ?

Pour l’entreprise : coût global important (location ou achat, taxes, assurance, entretien).

: coût global important (location ou achat, taxes, assurance, entretien). Pour le salarié : la fiscalité de la voiture de fonction peut alourdir son revenu imposable.

: la fiscalité de la voiture de fonction peut alourdir son revenu imposable. Pour les deux parties : nécessité de clarifier les conditions d’utilisation afin d’éviter les abus et litiges.

Location de voiture de fonction ou de service : une solution flexible pour les entreprises

Plutôt que d’acheter une flotte automobile, de nombreuses entreprises choisissent aujourd’hui la location.

Pourquoi opter pour la location ?

Aucune immobilisation de capital : pas d’investissement lourd à l’achat.

: pas d’investissement lourd à l’achat. Budget maîtrisé : des mensualités fixes, sans surprise.

: des mensualités fixes, sans surprise. Véhicules récents et entretenus : entretien et assistance inclus.

: entretien et assistance inclus. Souplesse contractuelle : possibilité d’ajuster la durée, le modèle ou le kilométrage selon les besoins.

La location de voiture Carrefour Location

Chez Carrefour Location, les entreprises peuvent louer des véhicules de fonction ou de service pour une durée maximale de 30 jours par contrat, renouvelable autant de fois que nécessaire. C’est une formule idéale pour :

couvrir un besoin ponctuel (remplacement d’un salarié, mission temporaire, pic d’activité),

tester l’intérêt d’une flotte sans s’engager sur plusieurs années,

profiter de véhicules récents et bien entretenus.

Quels types de véhicules louer pour son entreprise ?

Carrefour Location met à disposition une large gamme adaptée à tous les besoins professionnels :

Voitures de tourisme : citadines et berlines idéales pour les déplacements commerciaux ou de direction.

: citadines et berlines idéales pour les déplacements commerciaux ou de direction. Véhicules utilitaires : camionnettes et camions parfaits pour le transport de matériel ou les missions logistiques.

L’entreprise peut ainsi combiner voitures de fonction pour ses cadres et véhicules de service pour ses équipes opérationnelles. Carrefour Location propose par ailleurs une remise sur la location d'utilitaires pour les entreprises.

Comment choisir entre voiture de fonction et voiture de service ?

La décision repose sur plusieurs critères :

Usage prévu : si le salarié doit aussi se déplacer à titre personnel, la voiture de fonction est la solution adaptée. Budget et fiscalité : la voiture de service est moins coûteuse en charges sociales. Stratégie RH : la voiture de fonction peut être un argument fort pour attirer ou retenir un collaborateur clé. Souplesse de gestion : la location permet de combiner les deux selon les profils de salariés.

FAQ : les questions les plus fréquentes

Qu’est-ce qu’une voiture de fonction ?

Un véhicule attribué nominativement à un salarié, utilisable pour ses trajets professionnels et personnels.

Qu’est-ce qu’une voiture de service ?

Un véhicule mis à disposition pour les seuls déplacements professionnels.

La voiture de fonction est-elle imposable ?

Oui, elle est considérée comme un avantage en nature soumis à l’impôt et aux cotisations sociales.

La voiture de service est-elle imposable ?

Non, elle n’est pas considérée comme un avantage en nature.

Peut-on louer une voiture de fonction plutôt que l’acheter ?

Oui. Carrefour Location propose une solution flexible jusqu’à 30 jours renouvelables, idéale pour les entreprises.

Voiture de fonction ou voiture de service, la location comme solution optimale

Choisir entre voiture de fonction et voiture de service dépend des besoins de l’entreprise, de son budget et de sa politique RH.

La première offre un avantage attractif pour le salarié, la seconde répond à un besoin purement opérationnel.

Avec la location professionnelle Carrefour Location, les entreprises bénéficient d’une solution :

souple (contrat renouvelable autant que souhaité),

maîtrisée (budget clair, sans immobilisation de capital),

(budget clair, sans immobilisation de capital), adaptée (large choix de véhicules pour tous les usages).

