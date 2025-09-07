Leroy Merlin location camion : l’alternative Carrefour Location proche de votre magasin de bricolage

Leroy Merlin location camion : pourquoi comparer avec Carrefour Location ?

Lorsque l’on parle de location d’utilitaire, le réflexe le plus courant est de se tourner vers des enseignes de bricolage comme Leroy Merlin, surtout pour transporter des matériaux lourds ou encombrants. Pourtant, de nombreuses alternatives existent, souvent plus avantageuses, comme Carrefour Location, dont les agences se trouvent très souvent à proximité des magasins Leroy Merlin.

Dans cet article, nous allons comparer les services, tarifs et disponibilités de location d’utilitaires entre Leroy Merlin et Carrefour Location. L’objectif : vous donner toutes les clés pour choisir le bon camion benne ou la bonne camionnette, au meilleur prix et avec la meilleure flexibilité.

Quels types de camions sont proposés par Leroy Merlin ?

Leroy Merlin met en avant un service de location d’utilitaires pour accompagner ses clients dans leurs projets de rénovation, déménagement ou bricolage. On y retrouve généralement :

Les fourgonnettes (2 à 6 m³) : idéales pour transporter une palette de marchandises ou de petits volumes.

: idéales pour transporter une palette de marchandises ou de petits volumes. Les fourgons (8 à 20 m³) : pour déménager ou transporter des projets complets.

: pour déménager ou transporter des projets complets. Les plateaux-bennes : pour déplacer du sable, des gravats ou des matériaux de chantier.

Ces véhicules sont proposés à la location directement en magasin, avec un tarif à l’heure ou à la demi-journée.

Quels sont les tarifs de location de camion chez Leroy Merlin ?

Les prix affichés chez Leroy Merlin varient selon l'agence et le type de véhicule :

Fourgonnette (2 à 6 m³) : à partir de 14,90 €/heure

: à partir de 14,90 €/heure Fourgon (8 à 20 m³) : à partir de 14,90 €/heure

: à partir de 14,90 €/heure Camion benne : à partir de 16,90 €/heure

À ces tarifs, il faut ajouter :

Carburant inclus , mais un coût de 0,40 €/km parcouru .

, mais un coût de . Une facturation horaire, qui peut rapidement grimper pour les projets de plus longue durée.

Carrefour Location : une alternative souvent plus économique et plus flexible

Où trouver Carrefour Location ?

Avec plus de 900 agences en France, Carrefour Location est presque toujours implanté à proximité des zones commerciales et donc, très souvent, juste à côté des magasins de bricolage comme Leroy Merlin. Cela permet de récupérer un camion proche de votre lieu d’achat de matériaux, sans perdre de temps.

Exemple : à Chartres, Orléans, Lille ou Lyon, on retrouve des agences Carrefour Location situées à moins de 5 minutes d’un magasin Leroy Merlin.

Quels véhicules sont disponibles chez Carrefour Location ?

Carrefour Location propose une gamme très large d’utilitaires similaires à ceux proposés par les magasins Leroy Merlin :

La grande force de Carrefour Location, c’est la disponibilité en plusieurs tailles et modèles, pour coller parfaitement à vos besoins.

Les prix des utilitaires Carrefour Location

Exemple type (les prix varient selon les agences, la date et la durée de location) :

Remorque frigorifique : à partir de 33€/jour

Camionnette 3 m³ : à partir de 38 € / jour - 100km inclus

Fourgon 8 m³ : à partir de 41 € / jour - 100km inclus

Camion benne : à partir de 63 € / jour - 100km inclus

La location est possible à l'heure ou à la demi-journée exclusivement en agence Carrefour Location.

Astuce Carrefour Location : réservez à l’avance en ligne pour bénéficier des meilleurs tarifs et garantir la disponibilité de votre camion.

Leroy Merlin ou Carrefour Location : quel est le plus avantageux pour vos travaux ?

Disponibilité des véhicules

Chez Leroy Merlin : le nombre de véhicules est limité par magasin. En période de forte affluence (week-end, vacances), il arrive souvent que les utilitaires soient déjà réservés.

Chez Carrefour Location : l’offre est plus large et répartie sur de nombreux points de location. Vous avez donc plus de chances de trouver un camion disponible, y compris à la dernière minute.

Comparatif concret : transport de matériaux pour un chantier

Imaginons que vous deviez transporter 1 tonne de sable et des plaques de placo achetées chez Leroy Merlin.

Option Leroy Merlin : camion benne à 16,90 €/heure + 0,40 €/km. Si vous avez besoin du camion 4 heures, avec 30 km de trajet, la facture atteint environ 95 € .

: camion benne à 16,90 €/heure + 0,40 €/km. Si vous avez besoin du camion 4 heures, avec 30 km de trajet, la facture atteint environ . Option Carrefour Location : camion benne à 63 €/jour, avec forfait de 100 km. Vous payez moins cher et vous gardez le véhicule toute la journée, ce qui vous laisse plus de flexibilité.

Pourquoi Carrefour Location est l’allié idéal des clients Leroy Merlin ?

Proximité géographique : les agences Carrefour Location sont très souvent situées dans les mêmes zones commerciales que Leroy Merlin. Large choix de véhicules : du petit fourgon au camion benne 20 m³. Chaque location comprend une assurance tous risques. Tarifs forfaitaires : plus avantageux surtout sur les chantiers volumineux ou distances importantes. Flexibilité de réservation : possibilité de réserver en ligne, d’ajouter un conducteur sans frais. L'annulation est gratuite jusqu'à 48h avant le départ. Services complémentaires : location d'accessoires et ajout de kilomètres.

Questions fréquentes sur la location de camion entre Leroy Merlin et Carrefour Location

Peut-on louer un camion Carrefour Location pour transporter du matériel acheté chez Leroy Merlin ?

Oui ! Rien n’empêche d’acheter vos matériaux chez Leroy Merlin et de louer un utilitaire Carrefour Location situé à proximité. C’est une pratique courante pour profiter de meilleurs tarifs.

Faut-il un permis spécial pour louer un camion benne Carrefour Location ?

Non, tous les utilitaires proposés par Carrefour Location se conduisent avec un permis B classique. Il faut avoir au minimum 21 ans ET 3 ans de permis.

Peut-on rendre le camion dans une autre agence Carrefour ?

Le véhicule doit être restitué dans l'agence d'origine.

Quels sont les moyens de paiement acceptés ?

Carte bancaire principalement (certains magasins acceptent les chèques), avec dépôt de caution obligatoire. Les moyens de paiement acceptés par nos agences sont précisés lors de votre réservation.

Leroy Merlin ou Carrefour Location pour louer un camion ?

Vous le savez désormais, il existe une alternative pratique juste à côté de votre magasin de bricolage préféré : Carrefour Location. Vous profitez d’un large choix de véhicules utilitaires, d’une tarification plus avantageuse et d’une grande disponibilité.

Alors, avant de vous rendre chez Leroy Merlin, vérifiez la disponibilité et les tarifs de l'agence Carrefour Location voisine. Vous ferez potentiellement de belles économies tout en gagnant en confort d’organisation.