Vous recherchez une solution pratique et économique pour vous déplacer à Libourne et ses environs ? Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de véhicules adaptés à tous vos besoins. Que vous soyez un particulier en quête d'une voiture pour découvrir le patrimoine viticole de la région, ou un professionnel nécessitant un utilitaire pour un déménagement ou le transport de marchandises, notre service de location de voitures et utilitaires à Libourne vous propose des solutions sur mesure. Découvrez comment simplifier vos déplacements avec un service de proximité, flexible et à des tarifs compétitifs, directement dans votre hypermarché Carrefour de Libourne.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Libourne ?

Un service accessible et pratique

Opter pour la location de véhicule à Libourne avec Carrefour Location, c'est choisir la simplicité. Plus besoin de vous déplacer spécifiquement pour louer un véhicule : profitez de votre passage pour faire vos courses à l’hypermarché Carrefour de Libourne pour réserver ou récupérer votre voiture ou utilitaire. Cette accessibilité fait de Carrefour Location le partenaire idéal pour tous vos besoins de mobilité.

Notre équipe, formée pour vous conseiller au mieux, vous guide dans le choix du véhicule le plus adapté à vos besoins. Que vous cherchiez une location de voiture à Libourne pour quelques heures ou une location d'utilitaire pour plusieurs jours, nous vous proposons des formules flexibles qui s'adaptent à vos contraintes de temps et de budget.

Des véhicules récents et bien entretenus

Chez Carrefour Location Libourne , nous mettons un point d'honneur à vous proposer des véhicules récents, soigneusement entretenus et nettoyés après chaque utilisation. Notre flotte diversifiée comprend aussi bien des citadines compactes idéales pour la ville, que des berlines spacieuses pour vos voyages en famille, ou encore des SUV pour plus de confort sur les routes de campagne.

Côté utilitaires, notre gamme s'étend des camionnettes pratiques pour transporter des objets volumineux aux camions spacieux pour vos déménagements. Tous nos véhicules sont équipés des dernières technologies en matière de sécurité et de confort, vous garantissant une expérience de conduite optimale.

Comment louer une voiture ou un camion à Libourne ?

Une procédure de réservation simple et rapide

La location de voiture à Libourne n'a jamais été aussi simple qu'avec Carrefour Location. Trois options s'offrent à vous pour réserver votre véhicule :

En ligne : visitez notre site internet et sélectionnez l'agence de Libourne , choisissez votre véhicule et la période de location, puis finalisez votre réservation en quelques clics. Par téléphone : contactez directement notre agence de Libourne pour bénéficier des conseils personnalisés de nos conseillers. Sur place : rendez-vous à notre comptoir de location au sein de l'hypermarché Carrefour Libourne pour réserver ou retirer immédiatement un véhicule disponible.

Le jour de la prise en charge, munissez-vous simplement de votre permis de conduire valide, d'une pièce d'identité, d’un justificatif de domicile et d'un moyen de paiement accepté par votre agence. Nos conseillers vous accompagneront pour l'état des lieux du véhicule et vous expliqueront les modalités de retour. En moins de 15 minutes, vous serez au volant de votre véhicule de location à Libourne.

Des formules adaptées à tous les besoins

Que vous ayez besoin d'un véhicule pour quelques heures ou plusieurs semaines, Carrefour Location Libourne propose des formules flexibles qui s'adaptent à vos contraintes. Notre tarification transparente inclut un forfait kilométrique ajustable selon vos besoins, l'assurance tous risques et l'assistance 24/7, sans frais cachés.

Pour les professionnels , nous proposons des conditions spéciales pour la location d'utilitaires à Libourne, avec une remise de 30% sur les utilitaires, la possibilité de facturation et de réservations régulières grâce au Club Pro. Les particuliers bénéficient quant à eux de nos offres promotionnelles et de notre programme de fidélité, permettant de cumuler des points sur votre carte Carrefour à chaque location.

Notre agence de location à Libourne

Situation et accessibilité

Notre agence de location Carrefour à Libourne est idéalement située au sein de l'hypermarché Carrefour, dans la zone commerciale de La Ballastière. Facilement accessible en voiture depuis le centre-ville de Libourne (10 minutes) ou depuis l'autoroute A89 (sortie 9), notre agence dispose d'un parking dédié pour faciliter la prise en charge et le retour de votre véhicule.

Nos horaires d'ouverture étendus vous permettent de récupérer ou de rendre votre véhicule au moment qui vous convient le mieux. L’agence est fermée le dimanche mais il est possible de rendre le véhicule le lundi matin sans surcoût. Cette flexibilité fait de Carrefour Location l'option privilégiée pour la location de voitures et utilitaires à Libourne.

Un service récompensé par le label du meilleur loueur de l’année 2025

Notre équipe de professionnels passionnés est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre expérience de location. Formés aux spécificités de chaque véhicule de notre flotte, nos conseillers sauront vous orienter vers la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.

En cas de besoin pendant votre période de location, notre service client reste joignable et une assistance 24/24 7/7 est disponible pour vous assister en cas d'imprévu. Cette proximité et cette disponibilité font la différence dans votre expérience de location de véhicule à Libourne.

Découvrir Libourne et ses environs avec votre véhicule de location

Le patrimoine historique et viticole

Libourne, ville d'art et d'histoire située au confluent de l'Isle et de la Dordogne, regorge de trésors à découvrir au volant de votre voiture de location. Commencez par flâner dans le centre historique avec sa place à arcades et son hôtel de ville du XVIe siècle, puis dirigez-vous vers les quais pour admirer la Tour du Grand Port et les maisons des négociants en vin.

Avec votre voiture de location à Libourne, explorez les prestigieux vignobles qui entourent la ville. À seulement quelques kilomètres se trouvent les appellations renommées de Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac. Organisez votre propre circuit œnotouristique et visitez les châteaux viticoles qui font la réputation de la région. N'oubliez pas que si vous prévoyez des dégustations, il est recommandé de désigner un conducteur qui restera sobre.

Nature et activités de plein air

La région de Libourne offre également de superbes opportunités pour profiter de la nature. Avec un SUV de location , explorez la vallée de l'Isle et ses paysages verdoyants, ou parcourez la route des vins de Saint-Émilion avec ses panoramas à couper le souffle.

Pour les amateurs de cyclisme, sachez que certains de nos véhicules peuvent être équipés de porte-vélos (sur demande lors de la réservation). Vous pourrez ainsi combiner conduite et randonnée à vélo sur les nombreuses pistes cyclables qui sillonnent la région, comme la voie verte qui relie Libourne à Saint-Émilion.

Conseils pratiques pour votre location de véhicule à Libourne

Choisir le bon véhicule pour vos besoins

Pour optimiser votre expérience de location de voiture à Libourne, prenez le temps de bien définir vos besoins avant de réserver :

Pour circuler en ville et vous garer facilement, optez pour une citadine compacte et économique.

compacte et économique. Pour un voyage en famille ou entre amis, choisissez une berline spacieuse offrant confort et capacité de rangement.

spacieuse offrant confort et capacité de rangement. Pour explorer les routes viticoles et les chemins de campagne, un SUV sera plus adapté grâce à sa position de conduite surélevée et sa polyvalence.

sera plus adapté grâce à sa position de conduite surélevée et sa polyvalence. Pour un déménagement ou le transport d'objets volumineux, nos camionnettes et camions offrent l'espace nécessaire, avec différentes capacités selon vos besoins.

N'hésitez pas à consulter notre équipe pour obtenir des conseils personnalisés sur le véhicule le plus adapté à votre projet.

Optimiser votre budget : le meilleur rapport qualité-prix pour votre location de voiture ou camion

Pour réduire le coût de votre location de véhicule à Libourne, voici quelques astuces :

Réservez à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs, particulièrement pendant les périodes de forte demande (été, vendanges, etc.).

Profitez de nos offres promotionnelles régulières et de nos tarifs dégressifs pour les locations de longue durée.

Choisissez la formule la plus adaptée à votre usage : si vous prévoyez de parcourir peu de kilomètres, optez pour nos forfaits kilométriques économiques.

Avec Carrefour Location Libourne, la transparence est de mise : tous nos tarifs incluent l'assurance et l'assistance, sans surcoût caché au moment de la facture.

Simplifiez votre mobilité à Libourne avec Carrefour Location

Que vous soyez Libournais ou de passage dans la région, Carrefour Location vous offre une solution de mobilité pratique, économique et flexible. Notre agence de Libourne , avec sa large gamme de véhicules et son service client attentionné, répond à tous vos besoins de déplacement.

De la simple course en ville au déménagement complet, en passant par l'exploration des vignobles du Libournais, nos voitures et utilitaires vous accompagnent dans tous vos projets. La location de véhicule à Libourne n'a jamais été aussi simple qu'avec Carrefour Location.

N'attendez plus pour profiter de notre service de proximité : réservez dès maintenant votre véhicule en ligne, par téléphone ou directement à notre comptoir au sein de l'hypermarché Carrefour de Libourne. Notre équipe est impatiente de vous accueillir et de vous accompagner dans votre expérience de location.