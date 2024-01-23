Louer un véhicule Carrefour Location pour les grandes occasions

Vous célébrez un événement ? Vos moments spéciaux méritent des voitures exceptionnelles. Ou un utilitaire pour transporter du matériel. Avec Carrefour Location, sublimez vos événements !

Mariage : Une entrée inoubliable avec une voiture de location de prestige

Votre grand jour mérite le meilleur. Faites une arrivée spectaculaire à bord d'une Tesla Model 3 ou Y ! Vous préférez les berlines allemandes ? Optez pour l'élégance intemporelle d'une BMW. Assurez-vous de réserver à l'avance pour garantir la disponibilité de votre voiture de rêve !

Mariage, baptême et réunion familiale : un camion ou une remorque frigorifique pour votre logistique

Au-delà des voitures de luxe, nous proposons également des utilitaires (du 3m3 au 20m3) et des remorques frigorifiques. Idéales pour transporter tout le nécessaire pour votre événement, de la nourriture aux décors.

Anniversaire : Célébrez-le avec style au volant d'une automobile de luxe (ou offrez un moment inoubliable à un proche)

Pourquoi ne pas marquer cet anniversaire spécial en roulant dans une voiture de luxe ? Surprenez vos proches ou offrez-vous un trajet inoubliable dans nos véhicules haut de gamme pour rendre la journée encore plus mémorable.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour vos événements ?

Variété de véhicules : Des voitures de luxe aux utilitaires, nous avons le véhicule parfait pour chaque occasion.

Large réseaux d'agences : Avec nos 850 agences de location en France, vous en avez forcement une proche de chez vous.

Tarifs compétitifs : Vivez une expérience haut de gamme sans vous ruiner.

Service client de qualité : Notre équipe est là pour vous aider à choisir le véhicule idéal et vous assurer une expérience sans faille. Celui-ci a d'ailleurs été récompensé par le label du meilleur loueur de véhicules de l'année 2023 !

Des avantages exclusifs inclus sans frais supplémentaires pour l'ensemble des locations. Assurance tous risques, ajout d'un second conducteur, pas de frais complémentaires pour les conducteurs selon leur âge, accès illimité aux superchargeurs de Tesla pour les locations de Tesla Y ou 3 : vous ne payez donc aucun frais pour recharger votre véhicule.

Continuez l'expérience en faisant appel aux services de Carrefour Traiteur pour vos événements !



Faites de chaque événement un moment inoubliable avec Carrefour Location grâce avec une auto ou camion

Qu'il s'agisse d'une célébration spéciale ou d'une réunion nécessitant une logistique précise, Carrefour Location vous offre des solutions adaptées à tous vos besoins. Réservez dès maintenant en ligne et rendez vos moments mémorables.