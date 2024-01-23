Carrefour Location : votre solution de mobilité en Île-de-France

Pour vos déplacements et besoins logistiques en Île-de-France, Carrefour Location vous accompagne à chaque étape, dans chaque ville.



Location de voiture en région parisienne : Boulogne, Saint-Denis, Argenteuil, Vitry-sur-Seine, Versailles, Evry, Meaux, Cergy, Nanterre...

Des voitures pour toutes vos envies dans nos 115 agences de la région parisienne ! Où que vous habitiez, vous avez forcement un Carrefour Location proche de chez vous pour vous proposer un large choix de voitures pour tous les types d'usages.

Location d'une voiture pour vos loisirs et vacances

Que votre destination soit la côte Atlantique, la Méditerranée, la campagne, la montagne où même à l'étranger : tout commence par le bon choix de véhicule. Carrefour Location vous offre une flotte variée pour tous vos projets de vacances.

En famille : Optez pour nos vans, monospaces ou SUV, parfaits pour emporter bagages, poussettes et tout le nécessaire pour les enfants.

Grèves, travaux sur les lignes, voiture en panne ? Carrefour Location vous offre une alternative de mobilité fiable

Au quotidien : Pour ceux qui n'ont pas de véhicule personnel, ou qui en ont temporairement besoin d'un second, nous offrons la flexibilité d'une location courte durée : de 1 jusqu'à 30 jours renouvelables. Lorsque les transports en commun vous lâchent ou que votre véhicule vous fait défaut, Carrefour Location est là pour vous.

Location de camion en Île-de-France à Boulogne, Saint-Denis, Argenteuil, Vitry-sur-Seine, Versailles, Evry, Meaux, Cergy, Nanterre...

L'ensemble de nos véhicules utilitaires peuvent se conduire avec un permis B. Que ce soit pour un déménagement, un événement ou un besoin professionnel, les nombreuses agences Carrefour Location d'Île-de-France disposent d'une gamme étendue de camions et véhicules utilitaires :

Location d'un camion de déménagement

Vous arrivez ou quittez Boulogne, Versailles ou Evry ? Facilitez votre changement de domicile grâce à nos camions de différentes tailles (du 3m3 au 20m3), adaptés à vos besoins.

Location d'un camion pour vos événements

Vous organisez un événement à Saint-Denis, Argenteuil ou Meaux ? Nos camions peuvent transporter tout le matériel nécessaire. Retrouvez également des remorques frigorifiques dans certaines de nos agences franciliennes comme CARRE-SENART (77), CHAMPS-SUR-MARNE (77), PONTAULT-COMBAULT (77) / MONTESSON (78), RAMBOUILLET (78), VILLABE (91), DRANCY (93) et RUNGIS--BELLE-EPINE (94).

Location d'une voiture ou d'un camion pour les professionnels

Pour les artisans, commerçants et entreprises d'Île-de-France, nos camions et utilitaires facilitent le transport de marchandises, matériaux ou équipements en Île-de-France et au-delà.

Artisans : Nos utilitaires équipés vous assistent dans vos chantiers et interventions. Nous proposons notamment des camions bennes pour le transport de matériaux de construction, déchets...

Nos utilitaires équipés vous assistent dans vos chantiers et interventions. Nous proposons notamment des camions bennes pour le transport de matériaux de construction, déchets... Commerçants et livreurs : Remorques réfrigérées, fourgons... assurez vos livraisons avec efficacité.

Remorques réfrigérées, fourgons... assurez vos livraisons avec efficacité. Consultants et commerciaux : Berlines confortables et citadines agiles pour vos rendez-vous et déplacements. Profitez notamment d'un large choix de véhicules électriques pour rouler à petit prix !

Carrefour Location : la solution permettant à chacun de louer un véhicule pas cher en Île-de-France

Vous l'aurez compris : que vous soyez un particulier en quête de liberté ou un professionnel exigeant, Carrefour Location répond à vos besoins spécifiques. Découvrez nos offres adaptées dans nos agences de la région et profitez d'un service de qualité, récompensé par le label du meilleur loueur de l'année 2023, proche de chez vous.

Où louer un véhicule près de chez moi grâce à mon magasin Carrefour (Hypermarché, Market, magasin de proximité)?

Choisissez l'une de nos 115 agences franciliennes et réservez votre véhicule en quelques clics ! Vous souhaitez réserver un véhicule dans une autre région ? Carrefour Location, c'est plus de 850 agences en France !

Louer une voiture près des Gares TGV : Marne-la-Vallée, Mantes-la-Jolie, Versailles-Chantiers, Massy, Roissy

Des agences de locations sont proposées à seulement quelques kilomètres de ces grandes gares franciliennes. Vous arrivez sur l'une de ces destinations ? Retrouvez-vite votre agence la plus proche.