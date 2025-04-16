Location utilitaire : tous nos camions Peugeot Citroën

La location d'un utilitaire Peugeot Citroën représente un choix judicieux pour tous ceux qui recherchent confort, fiabilité et performance à la française. Que vous ayez besoin d'un fourgon spacieux pour un déménagement ou un véhicule robuste pour transporter des marchandises, Carrefour Location met à votre disposition une flotte d'utilitaires Peugeot Citroën adaptés à tous vos besoins. Découvrez comment louer facilement un utilitaire de ces marques emblématiques du groupe Stellantis et pourquoi ils constituent une solution idéale pour vos projets.

Pourquoi choisir un utilitaire Peugeot Citroën en location ?

L'excellence française à votre service

Les marques Peugeot et Citroën sont des piliers de l'industrie française, reconnues pour leur savoir-faire centenaire. En optant pour la location d'un utilitaire de ces constructeurs chez Carrefour Location, vous bénéficiez :

D'une conception française synonyme de qualité et d'innovation

De camions à la fois économiques et performants

D'utilitaires ergonomiques pensés pour faciliter le chargement et le transport

D'un confort de conduite reconnu, même pour les grands gabarits

De technologies modernes qui simplifient vos déplacements

Un rapport qualité-prix exceptionnel

La location d'utilitaire Peugeot Citroën chez Carrefour Location vous garantit un excellent rapport qualité-prix. Ces véhicules combinent :

Une faible consommation de carburant, parfaite pour maîtriser votre budget

Des volumes de chargement optimisés pour maximiser l'espace disponible

Une maniabilité remarquable, même en milieu urbain dense

Une robustesse à toute épreuve, idéale pour les charges lourdes

Un entretien régulier assuré par Carrefour Location pour des utilitaires toujours en parfait état

Notre flotte d’utilitaires Peugeot Citroën disponibles à la location

Le Peugeot Boxer 12m³ : l'allié des grands déménagements

Le Peugeot Boxer 12m³ est la solution idéale pour les déménagements conséquents ou le transport d'objets volumineux. Ce véhicule utilitaire se distingue par :

Un volume de chargement généreux de 12m³, permettant de transporter l'équivalent d'un appartement T2/T3

Une charge utile importante pouvant atteindre 1 tonne

Une longueur de chargement de 3,12 mètres pour accueillir des meubles imposants

Un moteur puissant mais économe en carburant

Une cabine confortable avec 3 places assises

Parfait pour les particuliers comme pour les professionnels, le Boxer 12m³ vous assure un transport sécurisé et pratique de tous vos biens.

Le Peugeot Boxer 15m³ : pour les besoins XXL

Pour les projets nécessitant encore plus d'espace, le Peugeot Boxer 15m³ représente la solution ultime en matière de capacité. Ce grand utilitaire offre :

Un impressionnant volume de chargement de 15m³, idéal pour un déménagement complet

Une hauteur intérieure permettant de se tenir debout dans l'espace de chargement

Une largeur optimisée pour faciliter le rangement des cartons et meubles

Une porte latérale coulissante pour un accès facile au chargement

Un plancher antidérapant pour sécuriser vos biens pendant le transport

Sa capacité exceptionnelle en fait le choix privilégié pour les grands déménagements ou le transport de marchandises volumineuses.

Le Citroën Jumper 15m³ : l'expertise Citroën au service de vos déplacements

Le Citroën Jumper 15m³ complète notre gamme d'utilitaires avec les qualités propres à la marque aux chevrons. Ce véhicule spacieux propose :

Un espace de chargement de 15m³ soigneusement optimisé

Une excellente tenue de route, même à pleine charge

Une consommation maîtrisée pour des trajets économiques

Un confort de conduite supérieur grâce à une suspension adaptée

Des équipements pratiques comme l'aide au stationnement arrière

Le Jumper Citroën conjugue praticité et confort pour vous offrir une expérience de location sans stress, même pour les conducteurs peu habitués aux grands gabarits.

Comment louer un camion Peugeot Citroën chez Carrefour Location ?

Une réservation simple et rapide

Louer une voiture Peugeot Citroën chez Carrefour Location n'a jamais été aussi facile :

Réservez en ligne : Sélectionnez votre véhicule préféré sur le site de Carrefour Location Choisissez votre agence : Plus de 865 points de location répartis dans toute la France Définissez vos dates : à la journée ou pour plusieurs jours selon vos besoins Récupérez votre véhicule : Un processus simplifié pour une prise en main rapide Profitez de votre location : Conduisez en toute sérénité avec un véhicule fiable et confortable

Les avantages exclusifs de Carrefour Location

En choisissant Carrefour Location pour votre location de véhicule Peugeot Citroën, vous bénéficiez de nombreux avantages :

Des tarifs transparents sans mauvaises surprises

Un kilométrage généreux inclus dans votre forfait

Une assurance complète pour rouler l'esprit tranquille

Des véhicules récents et parfaitement entretenus

Une assistance à votre écoute 24/24

Conseils pour optimiser votre location d’un utilitaire Peugeot Citroën

Bien choisir son modèle selon ses besoins

Pour une expérience de location réussie, il est essentiel de sélectionner le véhicule adapté à votre projet :

Peugeot Boxer 12m³ : Idéal pour un déménagement d'un studio ou d'un petit appartement, ou pour transporter des meubles encombrants

: Idéal pour un déménagement d'un studio ou d'un petit appartement, ou pour transporter des meubles encombrants Peugeot Boxer 15m³ : Parfait pour un déménagement complet d'un appartement familial ou pour les professionnels ayant besoin d'un grand volume

: Parfait pour un déménagement complet d'un appartement familial ou pour les professionnels ayant besoin d'un grand volume Citroën Jumper 15m³ : Recommandé pour les longs trajets grâce à son excellent confort de conduite

Préparer efficacement votre chargement

Pour profiter pleinement de l'espace offert par votre utilitaire Peugeot Citroën :

Anticipez le rangement en préparant un plan de chargement

Démontez les meubles volumineux pour optimiser l'espace

Utilisez des sangles pour sécuriser vos biens pendant le transport

Commencez par charger les objets lourds au fond du véhicule

Profitez de toute la hauteur disponible en empilant verticalement les cartons

Pourquoi la location est plus avantageuse que l'achat ?

Opter pour la location d'un véhicule Peugeot Citroën chez Carrefour Location présente de nombreux avantages par rapport à l'achat :

Pas d'investissement initial important

Aucun frais d'entretien ou de réparation à prévoir

Pas de dépréciation du véhicule à gérer

La possibilité de choisir le modèle exactement adapté à chaque besoin

Une flexibilité totale dans la durée d'utilisation : de 1 journée à 1 mois avec la possibilité de renouveler votre contrat de location

Carrefour Location, votre partenaire pour la location de véhicules Peugeot Citroën

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, la location d'un véhicule Peugeot Citroën chez Carrefour Location vous garantit une solution adaptée à vos besoins de transport. Avec une flotte de qualité comprenant le Peugeot Boxer 12m³, le Peugeot Boxer 15m³ et le Citroën Jumper 15m³, vous bénéficiez du savoir-faire français en matière d'utilitaires, combiné à un service de location simple et efficace.

N'attendez plus pour découvrir les avantages de la location de véhicules Peugeot Citroën et réservez dès maintenant votre utilitaire sur le site de Carrefour Location. Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet de location.