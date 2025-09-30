Location voiture aéroport Nantes : Carrefour Location simplifie vos déplacements

Voyager implique souvent de devoir concilier confort, flexibilité et budget. Que ce soit pour un séjour touristique, un déplacement professionnel ou une visite familiale, louer une voiture directement à proximité de l’aéroport de Nantes est une solution pratique et efficace. Carrefour Location propose une offre complète de véhicules adaptée à tous les besoins, à seulement 15 minutes de l’aéroport de Nantes Atlantique.

Dans cet article, nous vous guidons pas à pas pour comprendre pourquoi et comment louer un véhicule avec Carrefour Location à l’aéroport de Nantes, tout en découvrant les différents types de voitures disponibles pour vos déplacements.

Pourquoi louer une voiture à l’aéroport de Nantes Atlantique ?

L’aéroport de Nantes est l’un des plus fréquentés de l’ouest de la France. Situé à quelques kilomètres du centre-ville, il dessert de nombreuses destinations nationales et internationales. Dès votre arrivée, disposer d’une voiture de location vous permet de :

Gagner du temps : plus besoin de dépendre des transports en commun ou de coordonner plusieurs correspondances.

: plus besoin de dépendre des transports en commun ou de coordonner plusieurs correspondances. Voyager en autonomie : vous définissez vos propres horaires et itinéraires, sans contrainte.

: vous définissez vos propres horaires et itinéraires, sans contrainte. Adapter votre véhicule à vos besoins : que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou entre collègues, Carrefour Location propose un large choix de modèles adaptés.

: que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou entre collègues, Carrefour Location propose un large choix de modèles adaptés. Découvrir la région : la Loire-Atlantique et plus largement les Pays de la Loire offrent de nombreux sites accessibles en voiture (plages, châteaux, vignobles, villes historiques…).





Avec Carrefour Location, vous profitez de la proximité de l’agence de Nantes, située à seulement 15 minutes de route de l’aéroport, ce qui vous assure une récupération simple et rapide du véhicule.

Les avantages de la location Carrefour à proximité de l’aéroport de Nantes

Carrefour Location met à disposition un service pensé pour la simplicité et la flexibilité. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Un large choix de véhicules : de la citadine compacte idéale pour circuler en ville, jusqu’au SUV spacieux pour les longs trajets.

: de la citadine compacte idéale pour circuler en ville, jusqu’au SUV spacieux pour les longs trajets. Des tarifs accessibles et transparents : pas de frais cachés, vous savez à l’avance combien vous coûtera votre location.

: pas de frais cachés, vous savez à l’avance combien vous coûtera votre location. Un maillage national : où que vous soyez en France, vous pouvez louer un véhicule dans une agence Carrefour Location, pratique pour organiser vos voyages.

: où que vous soyez en France, vous pouvez louer un véhicule dans une agence Carrefour Location, pratique pour organiser vos voyages. Proximité avec l’aéroport : l’agence de Nantes est stratégiquement située, ce qui permet d’accéder rapidement à votre voiture après l’atterrissage.





Voiture location aéroport Nantes​ : quel type de véhicule louer ?

Le choix de votre véhicule dépendra de votre usage, de la durée de location et du nombre de passagers. Carrefour Location propose plusieurs catégories de voitures pour répondre à chaque situation.

1. Les citadines : idéales pour circuler en ville

Les citadines sont parfaites pour des trajets courts, des déplacements urbains ou si vous souhaitez stationner facilement dans le centre de Nantes. Compactes et économiques, elles offrent un bon compromis entre confort et prix.

Voir les citadines disponibles

2. Les berlines : confort et polyvalence

Si vous recherchez un équilibre entre confort, espace et performance, la berline est une excellente option. Elle convient aussi bien pour un voyage d’affaires que pour une escapade en Loire-Atlantique.

Voir les berlines disponibles

3. Les voitures familiales : voyager ensemble en toute sérénité

Pour les familles ou les groupes, les voitures familiales offrent un habitacle spacieux et un grand coffre pour les bagages. C’est la solution idéale pour explorer la région sans compromis sur le confort.

Voir les familiales disponibles

4. Les SUV : robustesse et espace supplémentaire

Les SUV séduisent par leur confort, leur tenue de route et leur espace. Parfaits pour les longs trajets, ils s’adaptent aussi bien aux routes côtières qu’aux visites plus éloignées dans les terres.

Voir les SUV disponibles

Comment louer une voiture avec Carrefour Location à Nantes ?

La démarche est simple et rapide :

Choisir son véhicule en ligne

Choisissez l’une de nos agences Carrefour Location Nantes et sélectionnez la catégorie de voiture adaptée à vos besoins. Réserver ses dates et horaires

Indiquez vos créneaux de départ et de retour afin de garantir la disponibilité du véhicule. Récupérer sa voiture près de l’aéroport

L’agence de Nantes est située à seulement 15 minutes de l’aéroport. Vous pouvez rapidement rejoindre l’agence après votre arrivée. Profiter de son séjour en toute liberté

Vous disposez de votre voiture pour circuler à Nantes, explorer la région ou rejoindre facilement votre destination finale.





Les destinations accessibles depuis l’aéroport de Nantes avec votre voiture de location

Louer une voiture vous ouvre les portes de nombreuses escapades à proximité :

Nantes centre-ville : à moins de 20 minutes, découvrez le Château des Ducs de Bretagne, les Machines de l’Île ou le passage Pommeraye.

: à moins de 20 minutes, découvrez le Château des Ducs de Bretagne, les Machines de l’Île ou le passage Pommeraye. La côte atlantique : Pornic, La Baule ou encore Saint-Nazaire sont accessibles en moins d’une heure.

: Pornic, La Baule ou encore Saint-Nazaire sont accessibles en moins d’une heure. Les vignobles nantais : la route du Muscadet est idéale pour les amateurs de vin et de paysages bucoliques.

: la route du Muscadet est idéale pour les amateurs de vin et de paysages bucoliques. Les châteaux de la Loire : certains des plus beaux sites se trouvent à moins de deux heures de route.





Avec Carrefour Location, vous gardez la maîtrise de vos déplacements et pouvez organiser votre séjour à votre rythme.

Carrefour Location, votre allié mobilité depuis l’aéroport de Nantes

Opter pour une location de voiture à l’aéroport de Nantes avec Carrefour Location, c’est allier praticité, confort et liberté. Que vous choisissiez une citadine compacte, une berline confortable, une familiale spacieuse ou un SUV robuste, vous trouverez le véhicule adapté à vos besoins pour vos déplacements professionnels ou vos séjours de loisirs.