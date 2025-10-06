Location voiture aéroport Pau​ avec Carrefour Location

Située au cœur du Béarn, Pau est une ville dynamique et historique, offrant à la fois un patrimoine culturel riche et un accès facile aux paysages magnifiques des Pyrénées. Que vous soyez en visite pour le tourisme, les affaires ou un séjour prolongé, la location de voiture à l’Aéroport de Pau représente la solution idéale pour découvrir la ville et ses environs sans contraintes.

Louer une voiture vous permet de :

Gagner du temps et profiter d’un confort immédiat.

Avoir une totale liberté pour explorer la ville et la région.

Accéder facilement aux Pyrénées et aux villages alentours.





Location voiture Pau aéroport : l’agence Carrefour Location Lescar à 15 minutes

Située à seulement 15 minutes de l’aéroport, l’agence Carrefour Location à Lescar vous permet de récupérer rapidement votre véhicule. Accessible facilement depuis l’aéroport, cette agence vous assure un service de qualité et une grande flexibilité pour vos horaires de récupération et de restitution.

L’agence propose :

Réservation simple en ligne ou sur place.

Assistance client pour tout type de véhicule.

Véhicules adaptés à chaque besoin, avec options variées.





Les types de véhicules disponibles à Pau

Citadines

Berlines

Familiales

SUV

Explorer Pau et ses environs avec votre voiture

Louer une voiture vous permet de profiter pleinement de Pau et de ses alentours. Voici quelques incontournables :

Château de Pau – Musée et patrimoine historique. Boulevard des Pyrénées – Panorama sur la chaîne des Pyrénées. Parc Beaumont – Espace de détente au cœur de la ville. Église Saint-Martin – Patrimoine religieux et architectural. Musée Bernadotte – Collection culturelle et historique. Marchés locaux – Découverte de la gastronomie béarnaise. Rives du Gave de Pau – Promenades agréables en centre-ville. Funiculaire de Pau – Vue imprenable sur la ville. Activités culturelles et sportives – Randonnées, festivals, ski selon la saison. Villages et paysages alentours – Découverte des villages pittoresques et routes panoramiques.





Avantages de louer une voiture avec Carrefour Location

Réservation facile et rapide en ligne.

Large choix de véhicules adaptés à tous les besoins.

Services inclus : assurances, assistance, kilométrage selon l’option choisie.

Proximité de l’aéroport pour un retrait rapide du véhicule.





Conseils pour une location de voiture optimale à Pau

Réserver à l’avance pour sécuriser le véhicule adapté.

Choisir le type de véhicule selon votre itinéraire et le nombre de passagers.

Vérifier les options supplémentaires : GPS, sièges bébé, accessoires divers.

Préparer vos itinéraires pour visiter Pau et les Pyrénées efficacement.





Excursions et balades autour de Pau en voiture

Découverte des Pyrénées et de la chaîne montagneuse.

Visite des villages pittoresques comme Lescar, Nay et Sauveterre-de-Béarn.

Routes panoramiques et points d’intérêt naturels.

Activités sportives : randonnée, VTT, ski selon la saison.





Comment réserver votre voiture de location à Pau

Sélectionnez le véhicule sur le site Carrefour Location.

Choisissez vos options et dates de location.

Retirez votre véhicule facilement à l’agence de Lescar, à seulement 15 minutes de l’aéroport.





FAQ sur la location de voiture à l’Aéroport de Pau

Quels véhicules sont disponibles ?

Citadines, berlines, familiales et SUV adaptés à tous les besoins.

Les assurances sont-elles incluses ?

Une assurance tous risques est incluse. Vous pouvez ajouter l’option de rachat de franchise partiel pour encore plus de confort.

Location de voiture aéroport de Pau​ : profitez de votre séjour avec Carrefour Location

Louer une voiture à Pau avec Carrefour Location vous permet de profiter pleinement de la ville et de sa région, en toute liberté et confort. Découvrez toutes nos options de véhicules et réservez dès maintenant pour un séjour inoubliable à Pau.