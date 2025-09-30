Location voiture aéroport de Rennes : votre guide complet

Rennes, capitale de la Bretagne , est une ville dynamique qui attire chaque année de nombreux visiteurs pour affaires ou tourisme. Pour profiter pleinement de votre séjour et découvrir la région en toute liberté, louer une voiture à l'aéroport de Rennes est souvent la solution la plus pratique. Carrefour Location propose des véhicules adaptés à tous vos besoins, à quelques minutes seulement de l'aéroport.

Pourquoi choisir la location de voiture à l'aéroport de Rennes ?

Opter pour une location de voiture à l'aéroport de Rennes présente de nombreux avantages :

l'agence Carrefour Location est située à moins de 5 km de l'aéroport, ce qui facilite la prise en charge rapide du véhicule après votre arrivée.

plus besoin d'attendre un taxi ou un transfert en navette.

explorez Rennes et ses alentours, comme la côte d'Émeraude ou le Mont Saint-Michel, selon votre rythme.

du SUV familial à la citadine compacte, Carrefour Location dispose d'une flotte adaptée à tous les types de voyages.

Les types de véhicules disponibles à Rennes

Pour répondre à tous vos besoins, Carrefour Location propose plusieurs catégories de voitures :

Citadines : idéales pour circuler en ville, faciles à garer et économiques.

Berlines : confortables pour les trajets longs ou professionnels.

Familiales : parfaites pour les familles ou les groupes avec bagages.

SUV : robustes et spacieux pour des déplacements plus confortables, y compris sur routes de campagne.

Voitures standards : un choix polyvalent pour tous types de voyages.

Comment louer une voiture à l'aéroport de Rennes avec Carrefour Location

Le processus est simple et rapide :

Réservation en ligne : sélectionnez votre véhicule, les dates et heures de location directement sur le site. Confirmation immédiate : recevez votre contrat par email. Prise en charge à l'agence : récupérez votre véhicule à quelques minutes de l'aéroport, avec un service client disponible pour toute question.

Conseils pour bien préparer votre location

Pour un séjour sans stress, voici quelques recommandations :

Réservez à l'avance : surtout pendant les périodes de forte affluence touristique.

Vérifiez le type de véhicule : assurez-vous qu'il correspond à vos besoins et au nombre de passagers.

Connaissez les conditions de location : âge minimum, permis de conduire valide, carte bancaire.

Planifiez vos trajets : Rennes offre de nombreuses attractions et le véhicule vous permettra de visiter des sites comme le Parc du Thabor, le Parlement de Bretagne ou encore le marché des Lices.

Explorer Rennes et sa région avec votre voiture de location

Avec une voiture de location, Rennes devient un point de départ idéal pour découvrir la Bretagne :

Centre-ville de Rennes : flânez dans les rues historiques, découvrez les maisons à colombages et profitez des restaurants locaux.

Parc du Thabor : un jardin public mêlant art floral, roseraie et espace détente.

Côte d'Émeraude et Saint-Malo : accessible en moins d'une heure, parfait pour une excursion à la mer.

Mont Saint-Michel : profitez de la flexibilité de votre voiture pour visiter ce site emblématique à votre rythme.

Châteaux et villages bretons : explorez des trésors architecturaux et culturels loin des sentiers battus.

Location voiture aéroport de Rennes​ : quel type de véhicule louer ?

Le choix de la voiture est essentiel pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions. Carrefour Location vous propose plusieurs catégories pour répondre à vos besoins spécifiques.

1. Les citadines : la praticité en ville

Compactes et économiques, les citadines sont idéales pour circuler facilement dans Rennes et stationner dans le centre. Parfaites pour des trajets courts ou en solo.

2. Les berlines : confort et polyvalence

Adaptées aussi bien aux déplacements professionnels qu’aux séjours touristiques, les berlines allient confort, performance et espace.

3. Les familiales : voyager ensemble en toute sérénité

Si vous êtes en famille ou entre amis, la voiture familiale vous offre un grand habitacle et un coffre spacieux, parfaits pour les bagages volumineux.

4. Les SUV : robustesse et confort sur la route

Les SUV séduisent par leur confort de conduite et leur habitabilité. Idéal si vous prévoyez de rouler sur de plus longues distances ou d’explorer la région.

Astuces pour économiser sur votre location

Réservez tôt : les tarifs sont plus avantageux en réservation anticipée.

Comparez les options de carburant : certaines formules incluent le plein, d'autres non.

Profitez des promotions : Carrefour Location propose régulièrement des offres sur certains modèles ou périodes.

Aéroport Rennes location voiture : ​Carrefour Location, votre partenaire mobilité

Louer une voiture à l'aéroport de Rennes avec Carrefour Location est la solution idéale pour combiner liberté, confort et découverte. Que vous veniez pour affaires ou tourisme, la variété des véhicules et la proximité de l'agence facilitent votre séjour en Bretagne.