Location voiture aéroport Tours : l’option Carrefour Location

Voyager à Tours, dans la région Centre-Val de Loire , peut être simplifié grâce aux services de location de voiture proposés par Carrefour Location. Que ce soit pour un voyage d'affaires, un séjour touristique ou un transit rapide, louer un véhicule proche de l'aéroport de Tours est une solution pratique et économique.

Une agence proche de l'aéroport

L'agence Carrefour Location de Saint-Pierre-des-Corps , située à seulement 7 km de l'aéroport de Tours, offre un accès facile à un large choix de véhicules. Cette proximité permet aux voyageurs d'accéder rapidement à leur voiture dès leur arrivée, évitant ainsi le stress des transports en commun ou des taxis coûteux.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour votre véhicule ?

Carrefour Location se distingue par la diversité de son parc automobile et la flexibilité de ses offres. Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, il existe une solution adaptée à vos besoins. En plus, la réservation en ligne est simple et rapide, vous permettant de planifier votre location avant même votre arrivée à Tours.

Les types de véhicules proposés

Carrefour Location propose une gamme complète de voitures à louer, adaptée à chaque type de voyage.

Citadines

Berlines

Familiales

SUV

Réserver en toute simplicité

La réservation se fait directement en ligne sur le site de Carrefour Location, avec possibilité de choisir le véhicule, les options et la durée de location. Les démarches sont rapides et sécurisées, ce qui vous permet de gagner du temps dès votre arrivée à Tours.

Avantages de la location à proximité de l'aéroport

Flexibilité : Louez pour une journée ou plusieurs semaines selon vos besoins.

: Louez pour une journée ou plusieurs semaines selon vos besoins. Confort : Évitez les transports en commun ou les taxis, profitez d'une voiture prête à l'emploi.

Large choix de véhicules : Des petites citadines aux SUV spacieux, il y a une option pour chaque type de voyage.





Explorer Tours et la région Centre-Val de Loire

Avec une voiture de location, découvrez les richesses de Tours et de sa région. Des visites culturelles aux escapades gourmandes, la liberté offerte par votre véhicule vous permet de créer un itinéraire sur mesure.

Visites incontournables

Le Vieux Tours : Promenez-vous dans les ruelles médiévales et admirez les maisons à colombages.

Châteaux de la Loire : Blois, Amboise, Chenonceau… accédez facilement à ces joyaux historiques grâce à votre véhicule.





Gastronomie et vins

Explorez les vignobles locaux et dégustez les spécialités culinaires de la région. Votre voiture vous permet de vous déplacer facilement entre caves et restaurants.

Conseils pour optimiser votre location de voiture

Réservez à l'avance pour bénéficier des meilleures offres. Choisissez le véhicule adapté à vos besoins et au nombre de passagers. Vérifiez les conditions de location, notamment le kilométrage et l'assurance. Utilisez les options en ligne pour personnaliser votre véhicule avec GPS, siège enfant ou autres accessoires.





Location courte ou longue durée

Carrefour Location propose des solutions flexibles :

Longue durée : Parfait pour les séjours prolongés ou les besoins professionnels.





Comment rejoindre l'agence depuis l'aéroport

L'agence de Saint-Pierre-des-Corps est facilement accessible depuis l'aéroport de Tours. En seulement 10 minutes en voiture, vous pouvez récupérer votre véhicule et commencer votre séjour sans délai.

Les services complémentaires

Carrefour Location offre également des services complémentaires pour améliorer votre expérience comme des sièges enfants.

Comparatif avec les autres options de transport

Louer une voiture à l'aéroport de Tours présente plusieurs avantages par rapport aux taxis ou aux transports en commun :

Liberté totale : Déterminez votre itinéraire et vos horaires.

Confort : Voyagez à votre rythme avec vos bagages.





Réserver une voiture à Tours pour vos besoins professionnels

Pour les déplacements professionnels, louer une voiture à l'aéroport de Tours permet de gagner en efficacité. Que ce soit pour rejoindre des réunions, visiter des sites ou transporter du matériel, la flexibilité de location de Carrefour Location est un atout majeur.

Location adaptée aux vacances en famille

Pour les familles, la location de véhicule permet de voyager confortablement avec enfants et bagages. Les voitures familiales ou SUV sont particulièrement adaptées, offrant espace, sécurité et commodité.

Locations pour tous types de voyageurs

Carrefour Location répond aux besoins de différents profils de voyageurs :

Groupes d'amis : Véhicules spacieux pour les trajets ensemble.





Réserver en ligne : rapide et sécurisé

L'interface de réservation en ligne permet de sélectionner :

Les options supplémentaires





Une fois la réservation confirmée, votre voiture vous attend à l'agence, prête à l'emploi.

Location voiture aéroport Tours Val-de-Loire​ : profitez de votre séjour à Tours avec Carrefour Location

Opter pour la location de voiture à l'aéroport de Tours avec Carrefour Location vous offre liberté, confort et flexibilité pour tous vos déplacements. Que vous soyez en voyage touristique, professionnel ou familial, la proximité de l'agence avec l'aéroport, la diversité des véhicules et la facilité de réservation en ligne font de Carrefour Location le choix idéal.

Profitez de votre séjour en Centre-Val de Loire avec une solution de mobilité adaptée à vos besoins et découvrez tout ce que Tours et sa région ont à offrir.