Location de voiture : tous nos véhicules Renault

Pourquoi choisir une location de voiture Renault ?

La location de voitures Renault est une option privilégiée par de nombreux conducteurs pour plusieurs raisons :

Fiabilité reconnue : marque française avec plus de 120 ans d'expertise automobile

: marque française avec plus de 120 ans d'expertise automobile Gamme diversifiée : des citadines compactes aux monospaces familiaux en passant par les SUV modernes

: des citadines compactes aux monospaces familiaux en passant par les SUV modernes Confort optimal : intérieurs bien pensés et équipements technologiques de pointe

: intérieurs bien pensés et équipements technologiques de pointe Solutions économiques : consommation maîtrisée et modèles hybrides ou électriques disponibles

: consommation maîtrisée et modèles hybrides ou électriques disponibles Sécurité renforcée : systèmes d'assistance à la conduite et équipements de sécurité performants

Carrefour Location vous propose un large choix de voitures Renault à la location, offrant flexibilité et qualité pour tous vos déplacements.

Les modèles Renault disponibles à la location

Les voitures citadines de Renault : agilité urbaine et praticité

Renault Clio

La Renault Clio est l'un des modèles phares de la marque. Cette citadine polyvalente offre un excellent compromis entre confort, performances et économie. Son design moderne et ses équipements technologiques en font une voiture Renault prisée pour la location. Idéale pour les trajets urbains comme pour les escapades en dehors de la ville, la Clio propose un habitacle spacieux et un niveau de finition remarquable.

Renault ZOE

Pour une expérience 100% électrique, optez pour la Renault ZOE, la solution parfaite pour une mobilité urbaine respectueuse de l'environnement. Avec son autonomie impressionnante et sa recharge simplifiée, cette citadine électrique vous permet de circuler en ville sans contraintes et avec un coût d'utilisation réduit. La location de voiture Renault électrique est une excellente option pour les conducteurs soucieux de leur empreinte écologique.

Renault Twingo

La Renault Twingo est la solution idéale pour vos déplacements urbains. Compacte et maniable, elle vous permet de vous faufiler facilement dans la circulation et de vous garer sans difficulté même dans les espaces restreints. Avec son coffre modulable et ses 4 places confortables, cette citadine s'adapte parfaitement à vos besoins quotidiens.

Renault Twizy

Pour une expérience de mobilité urbaine unique, découvrez la Renault Twizy, un quadricycle électrique ultracompact idéal pour circuler en ville. Son gabarit réduit vous permet de vous faufiler dans le trafic et de vous garer facilement. La location de voiture Renault Twizy est parfaite pour les courts trajets urbains et les déplacements écologiques.

Les SUV et Crossovers de Renault : polyvalence et style

Renault Captur

Le Renault Captur est un crossover urbain qui combine agilité et espace intérieur généreux. Son design distinctif et sa position de conduite surélevée en font un choix apprécié pour la location de voiture Renault. Disponible également en version hybride rechargeable, le Captur s'adapte à tous les usages, de la ville aux escapades du week-end.

Renault Arkana

Avec ses lignes de SUV coupé, le Renault Arkana se démarque par son style dynamique et son habitabilité surprenante. Ce modèle récent de la gamme Renault propose une expérience de conduite fluide et un confort optimal, idéal pour les trajets longs comme courts. La location de voiture Renault Arkana séduira les conducteurs à la recherche d'originalité et de praticité.

Les berlines et familiales de Renault : confort et espace

Renault Mégane

La Renault Mégane est une berline compacte qui offre un équilibre parfait entre confort, technologies embarquées et plaisir de conduite. Disponible en différentes versions, elle s'adapte à tous les besoins. La location de voiture Renault Mégane est particulièrement appréciée des professionnels et des familles pour sa polyvalence et sa fiabilité.

Renault Grand Scénic

Pour les familles nombreuses ou les voyages à plusieurs, le Renault Grand Scénic est le compagnon idéal. Ce monospace spacieux peut accueillir jusqu'à 7 passagers dans un confort optimal. Ses rangements intelligents et sa modularité en font une voiture Renault très recherchée pour la location lors des départs en vacances ou des week-ends prolongés.

Renault Espace

Véritable référence dans l'univers des grands monospaces, le Renault Espace combine espace, raffinement et technologies avancées. Son habitacle modulable et son confort premium en font le véhicule parfait pour les longs trajets en famille ou entre amis. La location de voiture Renault Espace vous garantit des voyages sereins et confortables.

Les minibus et monospaces de tourisme de Renault

Renault Kangoo

Le Renault Kangoo III est la solution idéale pour les déménagements, le transport d'objets volumineux ou les activités professionnelles. Ce ludospace pratique offre un volume de chargement impressionnant tout en conservant le confort d'une voiture particulière. La location de voiture Renault Kangoo répond parfaitement aux besoins ponctuels de transport.

Renault Trafic

Pour les plus gros besoins de transport, le Renault Trafic Combi propose une solution spacieuse et polyvalente. Capable d'accueillir jusqu'à 9 personnes ou une quantité importante de marchandises, ce véhicule est idéal pour les déplacements en groupe ou les déménagements. La location de voiture Renault Trafic est une option économique pour vos besoins ponctuels de grand volume.

Comment réserver votre location de voiture Renault

La location de voiture Renault n'a jamais été aussi simple :

Choisissez vos dates et votre agence Sélectionnez le modèle qui correspond à vos besoins parmi notre large gamme de voitures Renault Complétez votre réservation en quelques clics Récupérez votre véhicule dans l'agence la plus proche de chez vous

Nos partenaires comme Carrefour Location vous proposent des tarifs compétitifs et des conditions avantageuses pour votre location de voiture Renault.

Pourquoi louer un véhicule Renault chez Carrefour

Louez en toute tranquillité chez le meilleur loueur de voitures des années 2023 à 2025 ! Vous avez l'assurance de profiter :

Du meilleur rapport qualité-prix

D'une réservation en ligne rapide et sécurisée

D'une disponibilité partout en France (plus de 850 agences de location)

De bénéficier d'une assistance 24/24, d'une assurance tous risques et de l'ajout d'un second conducteur : le tout sans surcoût

Avantages exclusifs de la location d'une voiture Renault

En optant pour une location de voiture Renault, vous bénéficiez de nombreux avantages :

Véhicules récents et parfaitement entretenus

Assistance routière incluse pour une tranquillité d'esprit totale

Kilométrage adapté à vos besoins

Assurances complètes disponibles

Options supplémentaires : GPS, siège enfant, chaînes à neige...

La location de voiture Renault est la solution idéale pour profiter des qualités de la marque française sans les contraintes liées à la propriété d'un véhicule.

Faites le choix de la location Renault pour tous vos déplacements

Que vous soyez à la recherche d'une citadine agile, d'un SUV polyvalent, d'une berline confortable ou d'un utilitaire pratique, la location de voiture Renault vous offre un choix varié de véhicules adaptés à tous vos besoins de mobilité.

Profitez de l'expertise d'une marque française centenaire et découvrez le plaisir de conduire une voiture Renault pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Réservez dès maintenant votre location Renault et partez l'esprit tranquille vers toutes vos destinations !