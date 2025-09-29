Location voiture Saint-Malo gare​ TGV

Saint-Malo, cité corsaire emblématique de la Bretagne, attire chaque année de nombreux visiteurs venus profiter de son patrimoine historique, de ses remparts et de ses plages. Reliée directement à Paris en moins de 3h, la gare TGV de Saint-Malo est un point d’arrivée stratégique pour découvrir la région.

Pour explorer librement la ville et ses environs, la location de voiture à Saint-Malo est la solution idéale. Carrefour Location propose un large choix de véhicules adaptés à tous les besoins : citadines, berlines, SUV ou encore utilitaires.

La gare de Saint-Malo : porte d’entrée vers la Bretagne nord

La gare TGV de Saint-Malo permet de relier rapidement la ville aux grandes capitales régionales et à Paris. Située à deux pas du centre-ville, elle est un véritable carrefour pour les voyageurs.

Pourquoi louer une voiture dès votre arrivée en gare TGV ?

Praticité : vous partez directement en autonomie après votre trajet en train.

: vous partez directement en autonomie après votre trajet en train. Flexibilité : plus besoin de dépendre des bus ou horaires limités.

: plus besoin de dépendre des bus ou horaires limités. Adaptabilité : un modèle de voiture pour chaque type de séjour.

: un modèle de voiture pour chaque type de séjour. Confort : vos bagages sont immédiatement à portée, sans attente supplémentaire.





Location voiture gare Saint-Malo​ : la solution Carrefour Location

Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de véhicules pour répondre à toutes les attentes dans son agence située à 3 km de la Gare de Saint-Malo.

Citadines : idéales pour la ville

Les citadines compactes sont parfaites pour circuler dans les ruelles de Saint-Malo intra-muros et trouver une place de stationnement facilement.

Berlines : confort pour longs trajets

Pour parcourir la Bretagne nord et profiter de longs trajets dans le confort, la berline est le choix idéal.

SUV : polyvalence pour explorer la région

Les routes côtières, les vallées et les campagnes bretonnes se découvrent facilement avec un SUV , pratique et confortable pour tous types de trajets.

Utilitaires : pour vos besoins spécifiques

Déménagement, transport de meubles ou matériel ? Les utilitaires Carrefour Location sont disponibles en plusieurs volumes.

Que faire à Saint-Malo et aux alentours avec une voiture de location ?

La location de voiture à proximité de la gare TGV de Saint-Malo vous permet de profiter pleinement de votre séjour, sans contrainte.

1. Explorer la cité corsaire

Les remparts de Saint-Malo ,

, Le Fort National , accessible à marée basse,

, accessible à marée basse, Les plages du Sillon, idéales pour une balade au coucher du soleil.





Une citadine suffit pour circuler facilement dans la ville et stationner près des zones touristiques.

2. Découvrir la Côte d’Émeraude

La voiture vous permet d’explorer les environs immédiats :

Dinard , élégante station balnéaire,

, élégante station balnéaire, Cancale , réputée pour ses huîtres,

, réputée pour ses huîtres, La Pointe du Grouin, panorama spectaculaire sur la mer.





Un SUV rend ces trajets côtiers plus agréables.

3. Escapades plus lointaines

Avec une berline confortable, partez pour :

Le Mont-Saint-Michel , à seulement 50 minutes de route,

, à seulement 50 minutes de route, Rennes , capitale bretonne en 1h,

, capitale bretonne en 1h, La baie de Saint-Brieuc, accessible en 1h30.





Carrefour Voyages + Carrefour Location : un duo gagnant

Carrefour vous offre une organisation simplifiée grâce à la complémentarité de ses services :

Carrefour Location pour assurer vos déplacements,

pour assurer vos déplacements, Carrefour Voyages pour réserver hébergement et activités.





Vous pouvez ainsi planifier un séjour complet, combinant hébergement et voiture de location, pour une expérience clé en main.

Conseils pour louer une voiture à Saint-Malo

Réserver en avance

En période touristique, les disponibilités peuvent être limitées. Réserver à l’avance garantit un meilleur choix et des tarifs avantageux.

Bien choisir son véhicule

Citadine : pour rester en ville,

: pour rester en ville, Berline : pour voyager confortablement,

: pour voyager confortablement, SUV : pour explorer routes côtières et campagnes,

: pour explorer routes côtières et campagnes, Utilitaire : pour transporter matériel ou meubles.





Préparer ses documents

Il est nécessaire de présenter :

un permis de conduire valide ,

, une pièce d’identité ,

, un justificatif de domicile

une carte bancaire pour le dépôt de garantie.





Location voiture Saint-Malo gare​ : ce qu’il faut retenir

Louer une voiture à Saint-Malo, directement depuis la gare TGV, est la solution la plus pratique pour profiter de la ville et de la Côte d’Émeraude. Avec Carrefour Location, vous avez le choix entre citadines, berlines, SUV et utilitaires pour répondre à tous vos besoins.

En combinant Carrefour Location et Carrefour Voyages, vous organisez un séjour complet, simple et confortable, de l’arrivée en train jusqu’à vos déplacements sur place.