Location voiture et utilitaire Angoulême avec Carrefour

Angoulême, capitale de la Charente et joyau de la Nouvelle-Aquitaine, séduit par ses remparts médiévaux, ses festivals culturels et sa douceur de vivre. Mais pour profiter pleinement de la ville et de ses environs, rien ne vaut la liberté qu’offre une location de voiture à Angoulême.

Que vous arriviez par le train, pour un séjour professionnel, touristique ou pour un déménagement à Angoulême, Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de voitures, utilitaires, camions et camions bennes, à des tarifs compétitifs et avec la flexibilité que vous attendez.

Pourquoi louer une voiture à Angoulême ?

Une ville à découvrir à son rythme

Angoulême n’est pas seulement la capitale de la bande dessinée : c’est aussi une ville vivante, perchée sur un plateau offrant des panoramas superbes sur la vallée de la Charente. Entre ses ruelles pavées, ses quartiers historiques et ses zones commerciales dynamiques, la location d’une voiture à Angoulême est souvent la solution la plus pratique pour se déplacer sans contrainte.

Les transports en commun, bien que présents, ne couvrent pas toujours l’ensemble du territoire charentais. Louer un véhicule vous permet donc de gagner en autonomie et de profiter pleinement de vos déplacements personnels ou professionnels.

Une mobilité simplifiée en gare ou en centre-ville

Vous arrivez en train ? Bonne nouvelle : vous pouvez récupérer facilement votre véhicule grâce à Angoulême grâce à notre agence de Soyaux.

Ce point stratégique permet de louer une voiture ou un utilitaire près d'Angoulême, selon vos besoins. En quelques clics, vous réservez en ligne et gagnez un temps précieux dès votre arrivée.

Quelle voiture louer à Angoulême selon vos besoins ?

Pour les trajets urbains : la citadine compacte

Si votre objectif est de circuler aisément dans le centre-ville, stationner facilement et éviter les bouchons, la citadine est votre meilleure alliée.

Des modèles économiques et agiles, parfaits pour un usage quotidien ou un court séjour.

Pour les week-ends et escapades : la berline ou le SUV

Envie d’un road trip autour de la Charente ou d’un week-end en famille ? Optez pour une berline confortable ou un SUV spacieux.

Vous pourrez ainsi parcourir aisément les routes de campagne vers Cognac, La Rochefoucauld ou les bords de Charente, tout en profitant d’un confort optimal.

Location utilitaire à Angoulême : la solution idéale pour tous vos projets

Pourquoi louer un utilitaire à Angoulême ?

Que vous soyez un professionnel, un étudiant en déménagement ou un particulier souhaitant transporter des meubles, la location d’un utilitaire à Angoulême est une solution économique et flexible.

Chez Carrefour Location, vous trouverez un large choix de modèles : camionnettes, fourgons, grands camions et même camions bennes pour les chantiers ou le transport de déchets verts.



Quels types d’utilitaires sont disponibles ?

Camionnette 3 m³

Déménagement léger : studio / petit transport

Fourgon 6 à 12 m³

Déménagement standard : appartement 2-3 pièces

Camion 20 m³

Déménagement familial : maison complète

Camion benne

Transport de gravats / déchets verts

Travaux ou jardinage

Comment réussir son déménagement à Angoulême avec Carrefour Location ?

Bien choisir son véhicule

La clé d’un déménagement réussi à Angoulême réside dans le choix du bon véhicule. Inutile de multiplier les allers-retours : mieux vaut évaluer le volume total à transporter.



Un camion de 20 m³ peut contenir en moyenne le mobilier d’un logement de 80 m², tandis qu’un fourgon de 12 m³ suffit pour un T2 ou T3.

Préparer le chargement efficacement

Quelques conseils pour charger votre utilitaire sans stress :

Placez les objets lourds au fond du véhicule pour équilibrer le poids.

au fond du véhicule pour équilibrer le poids. Protégez vos meubles avec des couvertures et sangles (souvent disponibles en option).

avec des couvertures et sangles (souvent disponibles en option). Optimisez chaque espace en empilant les cartons de taille similaire.

en empilant les cartons de taille similaire. Vérifiez la hauteur du camion avant de passer sous un pont ou un parking couvert.

Organiser le jour J

Pour éviter les embouteillages dans la ville, il est recommandé d’éviter les créneaux de forte circulation, notamment 7h30-9h30 et 17h-18h30.



Location voiture gare d’Angoulême

Vous arrivez en train à Angoulême ? Notre agence de Soyaux est située à seulement 15 min en taxi ou VTC et 30 min en transports en commun. Un petit détour qui vaut le coup : nos tarifs sont généralement moins chers que ceux pratiques directement en gare !

Explorer la Charente et la Nouvelle-Aquitaine en voiture

Louer une voiture à Angoulême, c’est aussi l’occasion de découvrir les trésors de la région. Depuis la ville, vous êtes à :

1h30 de Bordeaux via la N10.

via la N10. 1h30 de Poitiers .

. 1h30 de Limoges .

. 1h55 de La Rochelle pour une escapade sur la côte atlantique.

Les routes de Charente offrent de magnifiques paysages vallonnés, entre vignes, forêts et villages pittoresques. La liberté de la voiture vous permet de voyager à votre rythme, sans dépendre des horaires de bus ou de train.

Combien coûte une location de voiture à Angoulême ?

Les prix varient selon la saison, la catégorie de véhicule et la durée de location.

En moyenne :

Citadine : à partir de 30€/jour .

: à partir de . Berline / SUV : à partir de 45€/jour .

: à partir de . Utilitaire : à partir de 40 €/jour, selon le volume.

Le mois de novembre est souvent le plus avantageux pour obtenir les meilleurs tarifs, tandis que l’été et le Festival de la BD voient une hausse de la demande. Réserver tôt permet non seulement de sécuriser le véhicule souhaité, mais aussi de profiter de réductions attractives.

Quelle durée de location choisir à Angoulême ?

Carrefour Location s’adapte à tous les besoins :

Courte durée : pour un trajet ponctuel (remplacement d'un véhicule en panne...).

: pour un trajet ponctuel (remplacement d'un véhicule en panne...). Week-end : pour un séjour de découverte ou une visite familiale.

: pour un séjour de découverte ou une visite familiale. Longue durée : jusqu’à un mois renouvelable pour les missions professionnelles, les travaux ou si vous ne souhaitez pas acheter de voiture.

Quelles sont les assurances incluses ?

Toutes les locations Carrefour incluent une assurance tous risques.

Pour plus de sérénité, vous pouvez ajouter en option un rachat partiel de franchise, afin de rouler sans inquiétude.

Où stationner à Angoulême ?

Le stationnement est bien organisé à Angoulême, divisé en zones rouge, orange et verte.

Zone rouge : 1 h max, proche du centre.

: 1 h max, proche du centre. Zone orange : 2 h max.

: 2 h max. Zone verte : jusqu’à 9 h, pratique pour les longues durées.

À noter : le stationnement est gratuit après 17h en semaine et à partir de 12h30 le samedi.

FAQ – Location de voiture et utilitaire à Angoulême

Quels types de véhicules peut-on louer à Angoulême ?

Citadines, berlines, SUV, utilitaires, camions et camions bennes sont disponibles selon vos besoins.

Peut-on louer un camion benne à Angoulême ?

Oui, Carrefour Location propose des camions bennes pour les chantiers, le transport de matériaux ou les travaux de jardinage.

Est-il possible de louer un camion de déménagement ?

Bien sûr ! Carrefour Location propose des utilitaires de toutes tailles, du petit fourgon au grand camion 20 m³.

Comment réserver un véhicule à Angoulême ?

Quelles sont les options disponibles ?

Chariots, diables, sièges bébé, rehausseurs, rachat de franchise… tout pour un trajet confortable et sécurisé.

