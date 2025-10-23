Location voiture et utilitaire Mantes-la-Jolie avec Carrefour

Située à seulement 57 km de Paris, Mantes-la-Jolie est une ville au patrimoine riche, entre histoire médiévale, bords de Seine et vie urbaine dynamique. Pour profiter pleinement de la ville et de ses alentours, rien ne vaut la liberté d’une location de voiture ou d'utilitaire à Mantes-la-Jolie. Que ce soit pour vos déplacements professionnels, vos visites touristiques, ou un déménagement à Mantes-la-Jolie, Carrefour Location propose une gamme complète de véhicules, des citadines compactes aux camions utilitaires en passant par les SUV et monospaces.

Pourquoi louer une voiture à Mantes-la-Jolie ?

Une mobilité facilitée dans la ville et ses environs

Mantes-la-Jolie est traversée par des axes majeurs comme l’A13 et la D113, ce qui la relie facilement à Paris, Versailles, La Défense ou encore Deauville. Louer une voiture permet de gagner du temps et de profiter de la région sans dépendre des transports en commun, tout en vous offrant un confort optimal pour vos trajets quotidiens ou vos escapades.

Quelle voiture louer à Mantes-la-Jolie selon vos besoins ?

Pour circuler en ville : la citadine compacte

Si vous prévoyez de rester principalement dans le centre-ville ou dans les rues étroites du vieux Mantes, la citadine compacte est idéale. Maniable et économique, elle facilite le stationnement et vous permet d’éviter les encombrements aux heures de pointe (8h-9h et 17h-19h).

Astuce Carrefour Location

Les citadines sont parfaites pour les séjours courts ou les trajets vers les commerces et services locaux. Pensez à réserver tôt si vous venez pendant les week-ends ou les vacances scolaires, période de forte demande.

Pour les trajets familiaux ou excursions : berline, SUV ou monospace

Pour un déplacement plus confortable ou un voyage en famille, optez pour une berline spacieuse, un SUV ou un monospace. Ces véhicules offrent plus d’espace pour les bagages et permettent de parcourir la région (Versailles, Deauville, Normandie) en toute sérénité.

Location voiture gare Mantes-la-Jolie

Pour les voyageurs arrivant en train, récupérer un véhicule directement à la gare est pratique et rapide. L’agence Carrefour Location de Limay est située à moins de 15 min de taxi ou VTC et à 25 min en transports en commun. Un détour qui permet de profiter d'un meilleur rapport qualité-prix qu'en gare directement !

Location utilitaire à Mantes-la-Jolie : la solution pour un déménagement et ou un projet professionnel

Pourquoi louer un utilitaire à Mantes-la-Jolie ?

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, la location d’un utilitaire à Mantes-la-Jolie est la solution idéale pour transporter meubles, matériel ou marchandises. Carrefour Location propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les volumes et besoins :

Camionnette 3 m³ : studio ou petit appartement

: studio ou petit appartement Fourgon 6-12 m³ : appartement 2-3 pièces

: appartement 2-3 pièces Camion 20 m³ : logement familial ou maison entière

: logement familial ou maison entière Camion benne : transport de gravats ou déchets verts

Astuce Carrefour Location 🧩

Réservez votre utilitaire plusieurs jours à l’avance, surtout si vous planifiez votre déménagement un week-end ou pendant les périodes de forte affluence.

Préparer son déménagement à Mantes-la-Jolie

Évaluer le volume à transporter pour choisir le véhicule adapté. Charger méthodiquement : objets lourds au fond, cartons empilés par taille, répartition équilibrée du poids. Protéger vos affaires : couvertures, sangles et diables disponibles en option. Anticiper les horaires pour éviter les embouteillages sur l’A13 ou dans le centre-ville.

Explorer Mantes-la-Jolie et la région en voiture

Avec une voiture de location, vous pouvez découvrir à votre rythme :

Paris : 57 km via A13

: 57 km via A13 Deauville : 1h30 en voiture

: 1h30 en voiture Versailles et La Défense : moins d’une heure

: moins d’une heure Normandie et côtes de la Manche : accès rapide depuis Mantes

Les routes sont en bon état et permettent des trajets agréables, avec des panoramas sur la Seine et ses méandres. La voiture vous offre également la liberté de visiter les villes voisines et de profiter pleinement des activités culturelles et naturelles.

Combien coûte une location de voiture à Mantes-la-Jolie ?

Les tarifs moyens sont les suivants :

Citadine : à partir de 29€/jour

: à partir de 29€/jour Berline / SUV : à partir de 45€/jour

: à partir de 45€/jour Utilitaire : à partir de 40 €/jour selon le volume

Astuce Carrefour Location

Le mois de janvier est généralement le plus économique pour réserver. Les prix augmentent pendant l’été et les vacances scolaires. Réserver à l’avance vous garantit le meilleur tarif et la disponibilité du véhicule souhaité.

Quelle durée de location choisir ?

Carrefour Location propose :

Courte durée : un jour pour un trajet ponctuel ou pour dépanner

: un jour pour un trajet ponctuel ou pour dépanner Week-end : idéal pour une escapade ou des courses prolongées

: idéal pour une escapade ou des courses prolongées Longue durée : location jusqu’à un mois, renouvelable pour les besoins professionnels ou personnels

Assurances et options pour rouler serein

Toutes les locations incluent une assurance tous risques. Vous pouvez également souscrire au rachat partiel de franchise pour réduire vos responsabilités en cas d’incident.

Options supplémentaires disponibles :

Siège bébé ou rehausseur

GPS ou motorisation diesel

Conducteur supplémentaire

Accessoires pour déménagement : sangles, diables, couvertures

Où se garer à Mantes-la-Jolie ?

La ville offre environ 3 000 places de stationnement, dont 124 réservées aux personnes à mobilité réduite. Les zones sont divisées en :

Zone bleue : stationnement gratuit limité (carte mairie possible)

: stationnement gratuit limité (carte mairie possible) Zone rouge : 1 h max, proche du centre

: 1 h max, proche du centre Zone orange : 2 h max

: 2 h max Zone verte : jusqu’à 9 h, pratique pour longues durées

Le stationnement payant coûte environ 1,20 € à 2,50 €/h selon les rues ou parkings couverts.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Mantes-la-Jolie ?

Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires et camions. Flexibilité et proximité : retrait facile en agence, réservation en ligne rapide. Tarifs transparents : aucune surprise sur le prix final. Service client réactif : conseils personnalisés pour vos trajets et déménagements.

FAQ – Location de voiture et utilitaire à Mantes-la-Jolie

Quels types de véhicules peut-on louer ?

Citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires 3-20 m³, camions et camions bennes.

Peut-on louer un utilitaire pour un déménagement ?

Oui, avec différentes tailles disponibles pour un appartement, une maison ou un chantier.

Où récupérer un véhicule à Mantes-la-Jolie ?

À l’agence Carrefour Location de Limay, située à proximité de Mantes.

Quelle est l’assurance incluse ?

Assurance tous risques. Possibilité de rachat partiel de franchise pour encore plus de sécurité.

Quels accessoires sont disponibles ?

Sièges enfants, GPS, diables et sangles pour déménagement, options hiver et conducteur supplémentaire.

Location voiture ou utilitaire Mantes-la-Jolie : pensez à Carrefour Location

