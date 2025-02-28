Location de voitures et utilitaires à Saint-Malo

Carrefour Location, votre partenaire de confiance pour la location de voiture à Saint-Malo, vous propose des solutions de mobilité au meilleur rapport qualité-prix. Que vous soyez une famille en quête d'aventure ou un professionnel en déplacement, notre flotte diversifiée répond à tous vos besoins. Élue meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, Carrefour Location s'engage à vous offrir une expérience de location sans égale, alliant confort, fiabilité et économies.

Pourquoi louer une voiture ou un camion à Saint-Malo ?

Saint-Malo, perle de la Côte d'Émeraude, est une destination idéale pour une escapade. En louant un véhicule avec Carrefour Location, vous pourrez explorer les remparts de la ville, visiter Cancale, Dinard ou encore le Mont-Saint-Michel en toute liberté.

Quel véhicule louer à Saint-Malo ?

Une voiture citadine : idéale pour un couple ou pour ceux voulant rouler à petit prix.

Un SUV : parfait pour les familles.

Un minibus : pour les groupes jusqu'à 9 personnes.

Un utilitaire : si vous emménagez ou réalisez des travaux autour de Saint-Malo.

Les incontournables à découvrir avec votre voiture de location à St-Malo

Les remparts de Saint-Malo : Faites le tour de cette cité corsaire et profitez d'une vue imprenable sur la mer.

: Faites le tour de cette cité corsaire et profitez d'une vue imprenable sur la mer. L'Intra-Muros : Découvrez le centre historique avec ses ruelles pavées, ses restaurants de fruits de mer et ses boutiques artisanales.

: Découvrez le centre historique avec ses ruelles pavées, ses restaurants de fruits de mer et ses boutiques artisanales. Le Grand Bé : Accessible à marée basse, cette île offre une superbe balade avec un panorama magnifique sur la ville.

: Accessible à marée basse, cette île offre une superbe balade avec un panorama magnifique sur la ville. Le Fort National : Situé sur un îlot, ce fort historique est un témoignage fascinant du passé militaire de Saint-Malo.

: Situé sur un îlot, ce fort historique est un témoignage fascinant du passé militaire de Saint-Malo. Les plages de Saint-Malo : Profitez des superbes plages comme la Plage du Sillon pour une baignade ou une promenade au bord de l'eau.

: Profitez des superbes plages comme la Plage du Sillon pour une baignade ou une promenade au bord de l'eau. Cancale : Située à quelques kilomètres, cette ville est réputée pour ses huîtres et son port pittoresque.

: Située à quelques kilomètres, cette ville est réputée pour ses huîtres et son port pittoresque. Dinard : Charmante station balnéaire avec ses villas Belle Époque et sa plage idyllique.

: Charmante station balnéaire avec ses villas Belle Époque et sa plage idyllique. Le Mont-Saint-Michel : À moins d’une heure de route, ce site classé à l’UNESCO est une excursion inoubliable.

Comment louer un véhicule à Saint-Malo avec Carrefour Location ?

Réservez facilement votre véhicule sur notre site dans l'agence Carrefour Location de Saint-Malo.

Le jour de la prise en charge, munissez-vous de votre pièce d’identité, de votre permis de conduire, d'un justificatif de domicile et de votre carte bancaire.

Vous souhaitez louer ailleurs en Ille-et-Vilaine ? Retrouvez toutes nos agences du département.

Nos services et avantages chez Carrefour Location

Prix compétitifs : Des tarifs attractifs toute l'année.

: Des tarifs attractifs toute l'année. Un service de qualité : meilleur loueur des années 2023, 2024 et 2025

meilleur loueur des années 2023, 2024 et 2025 Inclus dans toutes les locations : assurance tous risques et 2nd conducteur

assurance tous risques et 2nd conducteur Annulation gratuite : jusqu'à 48h avant la prise du véhicule

: jusqu'à 48h avant la prise du véhicule Assistance 24h/24 et 7j/7 : Voyagez en toute sérénité.

: Voyagez en toute sérénité. Location et vente d'articles de déménagement : disponibles en agence.

: disponibles en agence. Réservation en ligne : Facilité et rapidité.

Découvrez Saint-Malo avec Carrefour Voyages

Vous souhaitez un hôtel ou une résidence de vacances à Saint-Malo ? Profitez d’un séjour inoubliable avec Carrefour Voyages. Réservez votre hébergement idéal et explorez cette magnifique cité corsaire.