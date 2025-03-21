Location de voitures et utilitaires à Draguignan

Pourquoi choisir la location de véhicule à Draguignan ?

Une solution économique et flexible grâce à Carrefour Location

La location de voiture représente une alternative économique à l'achat, particulièrement intéressante pour les déplacements occasionnels. À Draguignan, notre gamme de citadines et nos berlines confortables s'adaptent à vos besoins ponctuels sans les contraintes d'un véhicule personnel.

Des véhicules pour chaque usage

Que vous recherchiez un SUV spacieux pour explorer l'arrière-pays varois ou un camion de déménagement, notre flotte diversifiée répond à toutes les situations. Nos utilitaires et camionnettes facilitent vos projets professionnels ou personnels.

Le meilleur loueur de voitures et camions de l'année depuis 2023

Faites confiance au savoir-faire de nos agences de locations, récompensées par le trophée du meilleur loueur 2023, 2024 et 2025.

Notre agence Carrefour Location à Draguignan

Située à Draguignan même, notre agence vous accueille dans un espace moderne et convivial. Notre équipe expérimentée vous guide dans votre choix et vous explique en détail les modalités de location. Nous assurons un service personnalisé pour une expérience client optimale.

Carrefour Location Draguignan s'engage à vous offrir un service de qualité pour tous vos besoins en mobilité. Notre expertise, notre flotte diversifiée et nos tarifs attractifs font de nous votre partenaire idéal pour la location de véhicules dans le Var. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour réserver votre prochain véhicule.

Des tarifs compétitifs pour tous les budgets

Nous proposons des forfaits adaptés à chaque durée de location, de la demi-journée à plusieurs semaines. Nos tarifs transparents incluent le kilométrage et une assurance complète. Profitez régulièrement de nos offres promotionnelles pour optimiser votre budget.

Comment louer un véhicule à Draguignan ?

Une réservation simple et rapide

Réserver votre véhicule n'a jamais été aussi facile. Rendez-vous dans notre agence Carrefour Location de Draguignan ou effectuez votre réservation en ligne. Nos conseillers vous accompagnent dans le choix du véhicule idéal selon vos critères.

Documents nécessaires et conditions

Pour louer un véhicule, munissez-vous de votre permis de conduire valide, de votre carte bancaire, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile récent. Un dépôt de garantie sera demandé, remboursable au retour du véhicule.

Explorer Draguignan et ses environs

Profitez de votre location pour découvrir les trésors de Draguignan et du Var. De la ville médiévale aux villages perchés de l'arrière-pays, en passant par les vignobles réputés, la région regorge de sites à explorer. Notre gamme de véhicules vous permet de voyager confortablement et en toute sécurité.