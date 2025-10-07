Quel est le prix d’une assurance auto en 2025 ?

En 2025, le prix moyen d’une assurance auto en France s’élève à 671 € par an*. Un chiffre qui varie fortement selon plusieurs critères : la formule choisie, la région de résidence, la motorisation, la marque du véhicule mais aussi le profil du conducteur. Comprendre ces paramètres est essentiel pour anticiper son budget et trouver l’offre la mieux adaptée.

Prix moyen d’une assurance auto selon la formule

Le niveau de garanties est le premier facteur qui influence le tarif. Plus la couverture est étendue, plus la prime est élevée.

Assurance au tiers : 524 €/an en moyenne

: 524 €/an en moyenne Assurance au tiers plus (intermédiaire) : 603 €/an

: 603 €/an Assurance tous risques : 785 €/an





L’assurance au tiers reste la formule la moins chère, adaptée aux véhicules anciens ou de faible valeur, tandis que l’assurance tous risques offre une meilleure protection pour les véhicules récents ou haut de gamme.

Prix moyen de l’assurance auto par région

Le lieu de résidence influence directement le montant de la prime. Les régions à forte densité urbaine ou à risques climatiques plus élevés affichent des tarifs plus importants.

Exemple : en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, une assurance coûte en moyenne 244 € de plus qu’en Bretagne. Un automobiliste francilien paiera également davantage qu’un conducteur en Auvergne-Rhône-Alpes.

Assurance auto et motorisation : essence, diesel ou électrique ?

La motorisation joue un rôle clé dans le calcul de la prime.

Essence : 679 €/an

: 679 €/an Diesel : 644 €/an

: 644 €/an Électrique : 798 €/an





Assurer une voiture électrique coûte aujourd’hui plus cher, principalement à cause du prix élevé des réparations et du remplacement des batteries.

Prix de l’assurance auto selon la marque

La marque et le modèle influencent fortement le tarif. Les véhicules premium ou sportifs (ex. BMW, Tesla) coûtent plus cher à assurer qu’une Peugeot 208 ou une Citroën C3, très populaires et abordables en assurance.

Les critères pris en compte pour calculer le prix

Les assureurs déterminent le montant de la prime à partir de deux grandes catégories de critères :

1. Les critères liés au véhicule

Marque, modèle, âge et valeur d’achat

Motorisation (essence, diesel, hybride, électrique)

Puissance fiscale

Équipements de sécurité et aides à la conduite

Usage du véhicule (kilométrage annuel, trajets travail/loisirs, lieu de stationnement)





2. Les critères liés au conducteur

Âge, profession, lieu de résidence

Ancienneté et type de permis

Antécédents de conduite (sinistres, résiliations, bonus-malus)





Les jeunes conducteurs restent les plus pénalisés, avec une surprime appliquée durant les 3 premières années suivant l’obtention du permis.

Pourquoi les prix augmentent-ils en 2025 ?

Plusieurs raisons expliquent la hausse des cotisations d’assurance auto :

Augmentation du coût des réparations (pièces détachées, main-d’œuvre, composants électroniques)

(pièces détachées, main-d’œuvre, composants électroniques) Inflation et hausse des matières premières

Événements climatiques qui génèrent davantage de sinistres

qui génèrent davantage de sinistres Accidentalité routière qui impacte la sinistralité globale





Comment payer moins cher son assurance auto ?

Quelques bonnes pratiques permettent de réduire son budget :

Choisir une formule adaptée à l’âge et à la valeur du véhicule

Opter pour une voiture réputée peu coûteuse à assurer (citadines, modèles populaires)

Stationner son véhicule dans un garage ou lieu sécurisé

Maintenir un bon bonus-malus grâce à une conduite prudente

Comparer régulièrement les offres pour bénéficier du meilleur tarif





Louer une voiture chez Carrefour Location : l’alternative sans souci d’assurance

Si vous n’utilisez pas un véhicule au quotidien ou pour des besoins ponctuels (déménagement, vacances, déplacements professionnels), la location de voiture est une alternative économique.

Chez Carrefour Location, l’assurance est déjà comprise dans le tarif de location : pas de contrat à souscrire, pas de frais fixes annuels, et surtout, la possibilité de choisir le véhicule adapté à chaque besoin (citadine, SUV, utilitaire…). C’est une solution idéale pour ceux qui veulent éviter les coûts récurrents d’une assurance auto, tout en bénéficiant d’un véhicule fiable et assuré le temps nécessaire.

Prix assurance auto​ : ce qu’il faut retenir

En 2025, le prix moyen d’une assurance auto est de 671 € par an .

. Le coût varie selon la formule choisie, la région, la motorisation, la marque du véhicule et le profil du conducteur.

Les véhicules électriques et les jeunes conducteurs figurent parmi les profils les plus coûteux à assurer.

Pour ceux qui n’ont pas un usage quotidien de la voiture, Carrefour Location représente une alternative pratique et économique, avec assurance incluse dans chaque location.