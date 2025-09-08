Le Mois Monopoly Carrefour : 15% de remise sur votre location de voiture ou utilitaire

Publié le par LEROUX Baptiste
Mois Monopoly Carrefour : promo 15% sur location de voiture ou utilitaire

Location voiture et utilitaire : profitez d'une remise de 15% grâce au mois Monopoly !

À l’occasion du mois Monopoly Carrefour, profitez d’une offre exclusive sur la location d'une voiture ou d'un camion chez Carrefour Location !

 

Quelles sont les conditions pour profiter de la promo ?

Offre valable avec le code ANNIV15 pour une location d’une voiture ou pour un utilitaire , loué et restitué entre le 9/09/25 et le 27/09/25. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. 

 

Location d'une voiture : en semaine et le week-end. Valable sur toutes les voitures hors Dacia Sandero.

 

Location d'un utilitaire : valable en semaine (du lundi au jeudi - hors forfait ½ journée,2h00, 14 jours et 30 jours. Valable sur toutes les utilitaires hors camion benne.

 

Comment bénéficier de la promotion sur ma réservation en ligne ?

Si votre réservation respecte les critères mentionnés ci-dessus, il vous suffit de saisir le code ANNIV15 dans le champ "Code promo" présent lors de votre réservation.

 

Où profiter de l'offre promotionnelle sur la location de véhicules ?

Une grande majorité des agences Carrefour Location participent au mois Monopoly ! Retrouvez la liste des agences participantes.

 

Toutes les promos Carrefour du Mois Monopoly

Découvrez les offres du Mois Monopoly de Carrefour Voyages et retrouvez le catalogue de votre magasin Carrefour dédié à l'opération.

Partager

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Location d'un utilitaire

Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !

Camion 20 m3

Camion 20 m3

location-fiat-fourgon-15m3-Carrefour

Fourgon

carrefour-location-fiat-ducato-8m3

Camionnette

Camion Benne

Camion Benne

Voir tous les utilitaires

Ces articles pourraient vous intéresser

carrefour location camion demenagement

Promotions et codes promos du moment

Besoin de louer une voiture, un camion ou une camionnette...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
pro-location-camion-utilitaire-carrefour-btob

Offre spéciale Pro : 30% de réduction sur la location d'un utilitaire

Offre valable pour les professionnels (entreprises, associations, collectivités) porteurs de...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
baisse des prix carrefour location

Baisse des prix chez Carrefour Location

Carrefour Location baisse ses prix sur ses véhicules ! Vous...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le