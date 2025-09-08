Le Mois Monopoly Carrefour : 15% de remise sur votre location de voiture ou utilitaire

Location voiture et utilitaire : profitez d'une remise de 15% grâce au mois Monopoly !

À l’occasion du mois Monopoly Carrefour, profitez d’une offre exclusive sur la location d'une voiture ou d'un camion chez Carrefour Location !

Quelles sont les conditions pour profiter de la promo ?

Offre valable avec le code ANNIV15 pour une location d’une voiture ou pour un utilitaire , loué et restitué entre le 9/09/25 et le 27/09/25. Non cumulable avec d’autres promotions en cours.

Location d'une voiture : en semaine et le week-end. Valable sur toutes les voitures hors Dacia Sandero.

Location d'un utilitaire : valable en semaine (du lundi au jeudi - hors forfait ½ journée,2h00, 14 jours et 30 jours. Valable sur toutes les utilitaires hors camion benne.

Comment bénéficier de la promotion sur ma réservation en ligne ?

Si votre réservation respecte les critères mentionnés ci-dessus, il vous suffit de saisir le code ANNIV15 dans le champ "Code promo" présent lors de votre réservation.

Où profiter de l'offre promotionnelle sur la location de véhicules ?

Une grande majorité des agences Carrefour Location participent au mois Monopoly ! Retrouvez la liste des agences participantes.

Toutes les promos Carrefour du Mois Monopoly

Découvrez les offres du Mois Monopoly de Carrefour Voyages et retrouvez le catalogue de votre magasin Carrefour dédié à l'opération.