Dimension utilitaires : Tableau comparatif pour bien choisir

Comprendre la classification des utilitaires : longueur, hauteur et volume

Pour bien choisir votre véhicule utilitaire, il est essentiel de maîtriser le système de classification utilisé par les constructeurs. Cette nomenclature vous aidera à identifier rapidement les dimensions et capacités des différents modèles disponibles.

Les constructeurs automobiles utilisent un code standardisé qui permet de connaître immédiatement les caractéristiques principales d'un utilitaire, facilitant ainsi la comparaison entre les différents modèles sur le marché.

Le système de classification LH (L1H1, L2H2, L3H3...)

La classification LH est un système universel adopté par la plupart des constructeurs de véhicules utilitaires. Elle se compose de deux lettres suivies de chiffres : le "L" désigne la longueur du véhicule tandis que le "H" fait référence à sa hauteur.

Plus le chiffre qui suit la lettre est élevé, plus la dimension correspondante est importante. Par exemple, un L1H1 sera plus court et moins haut qu'un L3H3. Voici ce que signifient ces codes :

L1H1 : petit utilitaire urbain (longueur ≈ 2,50 m, hauteur ≈ 1,70 m)

L2H2 : utilitaire moyen (longueur ≈ 3 m, hauteur ≈ 1,90 m)

L3H3 : grand fourgon (longueur ≈ 3,70 m, hauteur ≈ 2,20 m)

L'importance du volume en m³ pour évaluer la capacité de charge

Au-delà des dimensions extérieures, le volume utile exprimé en mètres cubes (m³) est un critère déterminant pour évaluer la capacité réelle de chargement d'un utilitaire. C'est ce qui vous permettra de savoir concrètement combien de marchandises ou de meubles vous pourrez transporter.

Les véhicules utilitaires sont généralement classés en fonction de leur volume de chargement :

Petits utilitaires : 3 à 5 m³

Utilitaires moyens : 6 à 12 m³

Grands utilitaires : 20 à 30 m³

À retenir : Pour un déménagement, comptez environ 1 m³ par 10 m² de logement comme base de calcul. Un studio de 25 m² nécessitera donc environ 3 m³, tandis qu'un T3 de 60 m² demandera plutôt un utilitaire de 6 à 8 m³.

Dimensions totales vs dimensions utiles : quelle différence ?

Il est important de distinguer les dimensions totales (ou hors tout) d'un véhicule de ses dimensions utiles. Les dimensions totales correspondent aux mesures extérieures du véhicule (longueur, largeur, hauteur), tandis que les dimensions utiles font référence à l'espace intérieur disponible pour le chargement.

Par exemple, un utilitaire peut avoir une longueur totale de 5 mètres, mais une longueur utile de chargement de seulement 3 mètres. Cette différence s'explique par l'espace occupé par la cabine du conducteur et les parois du véhicule. Lors de votre choix, ce sont bien les dimensions utiles qui doivent guider votre décision si vous transportez des objets volumineux.

Tableau comparatif des différentes catégories d'utilitaires

Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tableau comparatif détaillant les principales caractéristiques des différentes catégories de véhicules utilitaires disponibles chez Carrefour Location et sur le marché.

Petit utilitaire 3 à 5 m³

Dimensions utiles moyennes : 1,70 × 1,50 × 1,25 m

Charge utile : 600 à 800 kg

Idéal pour : Studio, petit déménagement, courses

Utilitaire moyen : 6 à 12 m³

Dimensions utiles moyennes : 2,70 × 1,80 × 1,70 m

Charge utile : 900 à 1200 kg

Idéal pour : T2/T3, artisans, livraisons

Grand utilitaire : 20 à 30 m³

Dimensions utiles moyennes : 4,50 × 2,10 × 2,30 m

Charge utile : 800 à 1100 kg

Idéal pour : T4/T5, déménagement complet, logistique

Les petits utilitaires (3 à 5 m³) : dimensions et capacités

Les petits utilitaires sont parfaits pour les déplacements urbains et les petites charges. Avec leur gabarit compact, ils se faufilent partout et se garent facilement, même dans les rues étroites ou les parkings souterrains.

Un utilitaire de 3 m³ comme le Citroën Berlingo ou le Renault Kangoo présente généralement des dimensions utiles d'environ 1,67 m de long sur 1,50 m de large et 1,25 m de hauteur. Ces véhicules peuvent accueillir jusqu'à 650 kg de charge et sont idéaux pour transporter un petit électroménager ou une quinzaine de cartons de déménagement.

Les utilitaires moyens (6 à 12 m³) : dimensions et capacités

Les utilitaires moyens offrent un excellent compromis entre capacité de chargement et maniabilité. Ils sont particulièrement prisés par les artisans et les personnes qui déménagent un appartement de type T2.

Un fourgon de 9 m³ dispose généralement d'un espace de chargement d'environ 2,70 m de long sur 1,80 m de large et 1,70 m de hauteur. Ces véhicules peuvent supporter une charge utile allant jusqu'à 1600 kg et permettent de transporter environ 60 cartons ou des meubles de taille moyenne.

Les grands utilitaires (20 à 30 m³) : dimensions et capacités

Les grands utilitaires sont destinés aux déménagements conséquents ou aux transports de marchandises volumineuses. Ils nécessitent une certaine habitude de conduite en raison de leur gabarit imposant.

Un camion de 20 m³ offre généralement un espace de chargement de 4,50 m de long sur 2,10 m de large pour 2,30 m de hauteur. Malgré leur taille, ces véhicules peuvent habituellement être conduits avec un simple permis B, à condition que leur PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Comment choisir le bon utilitaire selon vos besoins

Le choix d'un utilitaire dépend avant tout de l'usage que vous souhaitez en faire. Voici quelques conseils pour vous orienter vers le véhicule le plus adapté à votre situation.

Chez Carrefour Location, nos conseillers peuvent vous aider à déterminer le modèle idéal en fonction de vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un déménagement ou d'un usage professionnel.

Pour un déménagement : correspondance entre taille de logement et volume nécessaire

Pour un déménagement réussi, il est crucial de choisir un utilitaire dont le volume correspond à la taille de votre logement. Voici quelques repères pour vous guider :

Studio (18 à 25 m²) : utilitaire de 3 à 6 m³

T1 (30 à 35 m²) : utilitaire de 6 m³

T2 (45 m²) : utilitaire de 12 m³

T3 (60 m²) : utilitaire de 20 m³

T4 et plus (70 m² et +) : utilitaire de 30 m³

À retenir : Pour un T2 de 45 m², optez pour un fourgon de 12 m³ chez Carrefour Location. Cela vous permettra de transporter l'équivalent d'environ 80 cartons, votre mobilier et vos appareils électroménagers en un seul voyage.

Pour un usage professionnel : adapter le choix à votre activité

Les besoins en véhicule utilitaire varient considérablement selon les métiers. Voici quelques recommandations par secteur d'activité :

Pour les artisans urbains (plombiers, électriciens), un petit utilitaire de 3 à 5 m³ est généralement suffisant pour transporter outils et petites fournitures tout en restant maniable dans les ruelles. Les professionnels du BTP préféreront un utilitaire moyen (8 à 12 m³) offrant plus d'espace pour le matériel volumineux, tandis que les entreprises de déménagement se tourneront vers des grands volumes de 20 à 30 m³.

Conseils pratiques pour la location d'un utilitaire adapté

Louer un utilitaire chez Carrefour Location est simple, mais quelques préparatifs sont nécessaires pour que tout se déroule parfaitement. Voici nos conseils pour une expérience de location réussie.

Anticiper votre location vous permettra de vous assurer de la disponibilité du véhicule souhaité, particulièrement pendant les périodes de forte demande comme les fins de mois ou les vacances scolaires.

Les documents et informations à préparer

Pour louer un utilitaire chez Carrefour Location, vous devrez présenter plusieurs documents :

Un permis de conduire valide, obtenu depuis au moins 3 ans

Une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport). Le conducteur doit avoir 21 ans minimum.

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Un moyen de paiement (carte bancaire au nom du conducteur)

Pensez également à vérifier les horaires d'ouverture et de fermeture de votre agence Carrefour Location pour planifier votre retrait et votre retour de véhicule. Il est recommandé de réserver votre utilitaire à l'avance, surtout pendant les périodes chargées comme les vacances et le week-end.

Quel permis pour quel type d'utilitaire ?

La bonne nouvelle est que la plupart des utilitaires proposés à la location peuvent être conduits avec un simple permis B. Voici les règles à connaître :

Permis B : suffisant pour conduire tous les utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC (ce qui inclut la majorité des véhicules de location, même les 20 m³)

Permis B96 : nécessaire si vous attelez une remorque et que l'ensemble dépasse 3,5 tonnes sans excéder 4,25 tonnes

Permis C1 : requis pour les véhicules entre 3,5 et 7,5 tonnes

Chez Carrefour Location, tous les véhicules de notre flotte sont accessibles avec un permis B standard, y compris nos plus grands modèles.

En choisissant avec soin la dimension de votre utilitaire chez Carrefour Location, vous optimisez votre budget et vous vous assurez une expérience de déménagement ou de transport sereine et efficace. N'hésitez pas à demander conseil à nos équipes pour trouver le véhicule parfaitement adapté à vos besoins !