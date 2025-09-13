Quelle vignette Crit’Air pour mon véhicule ? Guide complet 2025

La vignette Crit’Air est devenue incontournable pour circuler dans de nombreuses villes françaises. Que vous habitiez en zone urbaine ou que vous envisagiez de voyager, vous vous demandez sûrement : quelle vignette Crit’Air correspond à mon véhicule ? Comment l’obtenir ? Et que faire si votre voiture n’est pas autorisée à rouler dans certaines zones à faibles émissions (ZFE) ?

Dans ce guide ultra-complet, vous trouverez :

La définition et l’objectif de la vignette Crit’Air.

Les critères qui déterminent le classement de votre véhicule.

Le détail des différentes catégories de vignettes (de 0 à 5).

Les démarches pour obtenir votre vignette Crit’Air .

. Les sanctions en cas d’absence.

Et surtout, les solutions alternatives avec Carrefour Location, si votre voiture est trop ancienne ou polluante pour rouler librement.

Qu’est-ce que la vignette Crit’Air et à quoi sert-elle ?

Pourquoi la vignette Crit’Air a-t-elle été mise en place ?

La vignette Crit’Air (ou certificat qualité de l’air) a été instaurée en 2017 par le Ministère de la Transition Écologique. Elle classe les véhicules selon leur niveau d’émissions polluantes.

L’objectif est clair : réduire la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de l’air, notamment dans les grandes agglomérations.

Où la vignette est-elle obligatoire ?

Elle est exigée :

Dans les zones à faibles émissions (ZFE) comme Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Rouen, etc.

comme Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Rouen, etc. Lors de pics de pollution, avec mise en place de la circulation différenciée.

⚠️ Sans vignette, l’accès à ces zones est interdit pour les véhicules concernés.

Comment savoir quelle vignette Crit’Air pour mon véhicule ?

Les trois critères de classification

Le classement Crit’Air dépend :

De la norme Euro de votre véhicule (indiquée sur la carte grise, champ V.9). De la date de première immatriculation (plus le véhicule est récent, plus le classement est favorable). Du type de motorisation (essence, diesel, hybride, électrique, hydrogène).

Où trouver l’information sur la carte grise ?

Champ J.1 : type de véhicule (voiture particulière, utilitaire, moto…).

: type de véhicule (voiture particulière, utilitaire, moto…). Champ P.3 : type de carburant ou source d’énergie (essence, diesel, hybride, électrique…).

: type de carburant ou source d’énergie (essence, diesel, hybride, électrique…). Champ V.9 : norme Euro (Euro 2, 3, 4, 5 ou 6).

Astuce pratique

Vous pouvez vérifier directement votre classement Crit’Air en ligne via le site officiel certificat-air.gouv.fr. Il suffit de saisir le numéro d’immatriculation.

Les différentes catégories de vignettes Crit’Air

La classification s’étend de Crit’Air 0 (vert, la plus favorable) à Crit’Air 5 (gris, la plus restrictive). Voici le détail.

Crit’Air 0 : véhicules électriques et hydrogène

Tous les véhicules 100 % électriques et à hydrogène.

et à hydrogène. Circulation autorisée en permanence dans toutes les ZFE.

Crit’Air 1 : véhicules essence récents et hybrides rechargeables

Voitures essence répondant à la norme Euro 5 et 6 , immatriculées après 2011.

, immatriculées après 2011. Hybrides rechargeables.

Crit’Air 2 : véhicules essence récents et diesel récents

Voitures essence Euro 4 (2006-2010).

(2006-2010). Voitures diesel Euro 5 et 6 (après 2011).

Crit’Air 3 : véhicules plus anciens

Diesel Euro 4 (2006-2010).

Essence Euro 2 et 3 (1997-2005).

Crit’Air 4 : véhicules diesel anciens

Diesel Euro 3 (2001-2005).

Crit’Air 5 : véhicules diesel très anciens

Diesel Euro 2 (1997-2000).

Véhicules non classés

Essence immatriculées avant 1997.

Diesel immatriculés avant 2001.

Ces véhicules n’ont aucun droit de circuler dans les ZFE.

Comment obtenir sa vignette Crit’Air ?

La démarche officielle

La demande se fait uniquement sur le site officiel certificat-air.gouv.fr.

Vous aurez besoin de :

Votre numéro d’immatriculation .

. Une copie de votre carte grise.

Le coût

3,11 € + 0,66 € de frais d’expédition (soit 3,77 € au total).

La vignette est envoyée par courrier, à coller sur le pare-brise.

Attention aux arnaques

De nombreux sites non officiels surfacturent la vignette. Vérifiez toujours que vous êtes sur le site gouvernemental.

Quelles sanctions si je n’ai pas de vignette Crit’Air ?

Ne pas respecter la réglementation expose à :

Une amende de 68 € pour une voiture particulière.

pour une voiture particulière. Jusqu’à 135 € pour les poids lourds .

. En cas de non-conformité, votre véhicule peut aussi être interdit d’accès à certaines zones.

Que faire si mon véhicule n’est pas autorisé à circuler ?

C’est la situation de nombreux conducteurs possédant une voiture ancienne (diesel d’avant 2011 ou essence d’avant 2006).

Dans ce cas, plusieurs options existent :

Remplacer son véhicule par un modèle plus récent. Opter pour les transports en commun. Louer un véhicule adapté le temps nécessaire.

Astuce Carrefour Location

Si votre voiture n’est pas éligible pour circuler dans une ZFE, Carrefour Location vous propose des véhicules récents, classés Crit’Air 0, 1 ou 2.

Vous pouvez ainsi continuer à circuler librement, que ce soit pour une journée, un week-end ou un séjour plus long, sans subir les contraintes liées à votre propre véhicule.

Questions fréquentes sur la vignette Crit’Air

Quelle vignette Crit’Air pour ma voiture essence ?

Après 2011 (Euro 5 et 6) → Crit’Air 1.

→ Crit’Air 1. 2006 à 2010 (Euro 4) → Crit’Air 2.

→ Crit’Air 2. 1997 à 2005 (Euro 2 et 3) → Crit’Air 3.

→ Crit’Air 3. Avant 1997 → non classée.

Quelle vignette Crit’Air pour ma voiture diesel ?

Après 2011 (Euro 5 et 6) → Crit’Air 2.

→ Crit’Air 2. 2006 à 2010 (Euro 4) → Crit’Air 3.

→ Crit’Air 3. 2001 à 2005 (Euro 3) → Crit’Air 4.

→ Crit’Air 4. 1997 à 2000 (Euro 2) → Crit’Air 5.

→ Crit’Air 5. Avant 1997 → non classée.

Comment savoir rapidement quel Crit’Air correspond à ma voiture ?

Le plus simple est de saisir votre immatriculation sur certificat-air.gouv.fr.

Combien de temps est valable la vignette ?

La vignette Crit’Air est valable à vie tant que le véhicule ne change pas de caractéristiques.

Crit’Air et mobilité durable : vers un avenir plus vert

La vignette Crit’Air est bien plus qu’un autocollant. Elle symbolise la transition vers une mobilité plus propre. Savoir quelle vignette Crit’Air correspond à son véhicule est aujourd’hui indispensable pour circuler en ville. Grâce à votre carte grise ou au simulateur officiel, vous pouvez identifier rapidement votre catégorie et commander votre vignette en ligne.

Mais si votre voiture est trop ancienne et ne peut plus rouler en ZFE, inutile de vous restreindre : Carrefour Location vous propose une large gamme de véhicules récents adaptés aux normes Crit’Air, pour rester mobile sans stress.

La vignette Crit’Air, c’est donc à la fois une contrainte réglementaire et une opportunité de repenser sa mobilité.