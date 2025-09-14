Road trip en Angleterre : itinéraires, conseils et idées pour 1 semaine ou 10 jours

Pourquoi choisir l’Angleterre pour un road trip ?

L’Angleterre est une destination idéale pour un road trip : paysages variés, villes chargées d’histoire, villages pittoresques et côtes spectaculaires. Que vous rêviez de découvrir les falaises de Douvres, les villages des Cotswolds, les Cornouailles ou les grandes cités comme Oxford, York ou Brighton, chaque étape offre une expérience unique.

Un road trip en Angleterre, c’est aussi la liberté de voyager à son rythme, de s’arrêter dans un village hors des sentiers battus ou de prolonger une journée dans un parc naturel. Grâce à la location de voiture Carrefour Location, vous pouvez facilement prendre la route depuis la France pour rejoindre l'Angleterre via le ferry ou l’Eurotunnel.

Comment aller en Angleterre avec une voiture de location ?

Pour débuter un road trip en Angleterre, deux options principales s’offrent à vous :

Traverser la Manche avec votre voiture via le ferry (Calais-Douvres en 1h30) ou l’Eurotunnel (35 minutes entre Calais et Folkestone).

via le ferry (Calais-Douvres en 1h30) ou l’Eurotunnel (35 minutes entre Calais et Folkestone). Louer une voiture directement sur place après un trajet en avion ou en train (Eurostar).

L’avantage de partir avec une voiture Carrefour Location est de bénéficier d’un véhicule pas cher, récent, assuré et parfaitement adapté aux longs trajets. C’est aussi une solution économique pour éviter de multiplier les transports une fois arrivé en Angleterre. Vous conservez également vos habitudes de conduite (volant à droite sur voiture anglaise).

Découvrez notre article dédié à la conduite en Angleterre.

Road trip en Angleterre : quelle durée idéale ?

La durée dépend de vos envies et de votre itinéraire. Voici quelques repères :

Road trip en Angleterre sur 1 semaine : idéal pour explorer le sud (Douvres, Brighton, Côte Jurassique, Cotswolds, Oxford).

: idéal pour explorer le sud (Douvres, Brighton, Côte Jurassique, Cotswolds, Oxford). Road trip en Angleterre sur 10 jours : permet d’ajouter les Cornouailles ou une boucle passant par Bath, Bristol et les studios Harry Potter.

: permet d’ajouter les Cornouailles ou une boucle passant par Bath, Bristol et les studios Harry Potter. Road trip plus long (2 à 3 semaines) : parfait pour combiner sud, ouest et nord de l’Angleterre (Yorkshire, Lake District, Northumberland).

Que voir pendant un road trip en Angleterre ?

1. Le sud de l’Angleterre : falaises et stations balnéaires

Le sud est souvent la première étape d’un road trip en Angleterre. Accessible en ferry depuis Douvres, il combine nature et charme balnéaire.

Les falaises de Douvres et de Seven Sisters : paysages spectaculaires à couper le souffle.

: paysages spectaculaires à couper le souffle. Brighton : une ville animée avec son Royal Pavilion, sa jetée et ses plages de galets.

: une ville animée avec son Royal Pavilion, sa jetée et ses plages de galets. Portsmouth : ville maritime incontournable avec sa Spinnaker Tower et son histoire navale.

Louer une voiture vous permettra de découvrir la Côte Jurassique en toute liberté, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

2. Les Cotswolds : villages so british

Classée Area of Outstanding Natural Beauty, cette région au charme typiquement anglais est un coup de cœur pour de nombreux voyageurs.

Bibury : souvent décrit comme le plus beau village d’Angleterre.

: souvent décrit comme le plus beau village d’Angleterre. Bourton-on-the-Water : surnommé la "Venise des Cotswolds".

: surnommé la "Venise des Cotswolds". Broadway et Stow-on-the-Wold : villages pittoresques parfaits pour une halte.

Les Cotswolds se visitent idéalement en voiture : chaque village est à quelques kilomètres seulement du suivant.

3. Oxford et Bath : entre histoire et architecture

Oxford : ville universitaire de renommée mondiale. La Christ Church, son architecture et ses liens avec Harry Potter séduisent petits et grands.

: ville universitaire de renommée mondiale. La Christ Church, son architecture et ses liens avec Harry Potter séduisent petits et grands. Bath : élégante cité classée à l’UNESCO, célèbre pour ses thermes romains et son architecture géorgienne.

4. Stonehenge et Salisbury : immersion dans l’histoire

Impossible d’évoquer un road trip en Angleterre sans parler de Stonehenge, l’un des monuments les plus mystérieux du pays. À quelques kilomètres, la cathédrale de Salisbury impressionne par son architecture gothique.

5. Les Cornouailles et le Devon : nature sauvage

Pour un road trip de 10 jours, dirigez-vous vers l’ouest :

Cornouailles : falaises de Kynance Cove, château de Tintagel et légende du roi Arthur.

: falaises de Kynance Cove, château de Tintagel et légende du roi Arthur. Devon : plages, parcs nationaux et villages côtiers authentiques.

6. Le nord de l’Angleterre : York et Durham

Si vous prolongez votre voyage :

York : ville médiévale avec ses remparts et sa cathédrale gothique.

: ville médiévale avec ses remparts et sa cathédrale gothique. Durham : château et cathédrale inscrits au patrimoine mondial.

7. Le Lake District : nature grandiose

Au nord-ouest, ce parc national est un paradis pour les randonneurs et amoureux de paysages sauvages. Entre lacs, montagnes et villages de charme, c’est une étape idéale pour un road trip de deux semaines.

Exemple d’itinéraire pour un road trip en Angleterre

Road trip Angleterre 1 semaine

Jour 1 : arrivée à Douvres, visite de Rye et des falaises de Seven Sisters.

Jour 2 : Brighton et ses environs.

Jour 3 : Portsmouth et le château d’Arundel.

Jour 4 : Salisbury et Stonehenge.

Jour 5 : villages des Cotswolds.

Jour 6 : Oxford et Bath.

Jour 7 : retour vers Douvres.

Road trip Angleterre 10 jours

Jours 1 à 3 : Douvres, Rye, Brighton, Seven Sisters et Portsmouth.

Jour 4 : Salisbury et Stonehenge.

Jour 5 : Bath et Bristol.

Jour 6 : villages des Cotswolds.

Jour 7 : Oxford.

Jour 8 : Studios Harry Potter (Leavesden).

Jour 9 : Cornouailles (Tintagel, Kynance Cove).

Jour 10 : retour via Canterbury et Douvres.

Conseils pratiques pour un road trip en Angleterre

1. Conduire à gauche

La règle principale à retenir est que la conduite se fait à gauche. Les ronds-points se prennent dans le sens horaire et la priorité est donnée à droite.

Bon à savoir : Carrefour Location propose des véhicules récents, faciles à manier, ce qui facilite l’adaptation à la conduite anglaise.

2. Budget à prévoir

Un road trip en Angleterre coûte en moyenne :

Location de voiture Carrefour Location : à partir de 4€ par jour (hors kilomètres parcourus) selon le modèle et le forfait kilométrique.

: à partir de 4€ par jour (hors kilomètres parcourus) selon le modèle et le forfait kilométrique. Carburant : légèrement plus cher qu’en France.

: légèrement plus cher qu’en France. Hébergement : environ 100 € la nuit pour un hôtel milieu de gamme.

: environ 100 € la nuit pour un hôtel milieu de gamme. Visites : 15 à 30 € pour les musées, environ 60 € pour les studios Harry Potter.

3. Astuces de voyage

Réservez vos billets de ferry ou Eurotunnel à l’avance pour réduire le coût.

Préférez les parkings relais dans les grandes villes.

Planifiez votre itinéraire pour optimiser les trajets et limiter les frais.

Astuce Carrefour Location

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer un véhicule adapté à vos besoins (citadine, SUV, monospace, minibus), de 4 à 9 places, pour toute la durée de votre road trip. Vous profitez ainsi de la flexibilité sans les contraintes.

Partez à l’aventure sur les routes anglaises

Un road trip en Angleterre est une expérience inoubliable, que vous optiez pour une semaine dans le sud ou dix jours jusqu’aux Cornouailles. Grâce à une voiture Carrefour Location, vous voyagez en toute liberté, découvrez des paysages contrastés et vivez une immersion totale dans la culture britannique.

Alors, prêt à prendre la route ?