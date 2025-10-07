Road trip en Espagne : itinéraires, conseils et solutions de location avec Carrefour Location

L’Espagne est une destination idéale pour un road trip. Des plages de la Costa Brava aux villages blancs d’Andalousie, en passant par les montagnes des Pyrénées et les plaines de Castille, chaque région offre des paysages contrastés et une richesse culturelle unique. Partir en voiture permet d’explorer le pays à son rythme, d’alterner entre grandes villes et coins plus reculés, et de profiter pleinement de la liberté de voyager.

Pour réussir votre aventure, il est essentiel de bien préparer votre itinéraire et de choisir un véhicule adapté à vos besoins.

Dans ce guide complet, vous découvrirez des itinéraires possibles pour un road trip en Espagne d’une semaine à trois semaines, avec des conseils pratiques pour organiser votre voyage.

Pourquoi choisir l’Espagne pour un road trip ?

L’Espagne séduit par sa diversité. Chaque région possède sa propre identité culturelle, sa gastronomie et ses paysages. On peut passer en quelques heures de route d’une plage méditerranéenne à un village de montagne, ou d’une capitale animée à un désert sauvage.

Un road trip en Espagne permet :

De visiter plusieurs régions en un seul voyage.

De découvrir des sites moins accessibles en transport public.

De profiter d’une liberté totale sur le rythme et les étapes.

D’adapter son voyage à la durée disponible : 7 jours, 10 jours, 2 ou 3 semaines.





Quel véhicule choisir pour un road trip en Espagne ?

Le choix du véhicule dépend de votre itinéraire, du nombre de voyageurs et de vos bagages.

Une citadine si vous privilégiez les villes comme Barcelone, Madrid ou Valence, où le stationnement peut être compliqué.

Une berline pour un confort optimal lors des longs trajets autoroutiers.

Une familiale si vous voyagez avec des enfants ou avec beaucoup de bagages.

Un SUV si vous prévoyez de traverser des zones montagneuses ou de vous aventurer sur des routes plus rurales.





Louer votre voiture en France avant de partir permet de gagner du temps et d'avoir la garantie d'un véhicule adapté dès le départ.

Road trip Espagne 7 jours : une semaine entre Catalogne et Aragon

Un itinéraire d’une semaine est parfait pour découvrir le nord-est de l’Espagne, entre mer et montagne.

Étape 1 : Barcelone

Point de départ incontournable, Barcelone séduit avec ses œuvres modernistes de Gaudí, son quartier gothique et ses plages animées. Prévoyez 2 jours pour profiter de la ville.

Étape 2 : Montserrat et Saragosse

À 1h30 de route de Barcelone, le massif de Montserrat offre un panorama unique. Ensuite, direction Saragosse pour découvrir sa basilique du Pilar et son centre historique.

Étape 3 : Pyrénées aragonaises

Les montagnes des Pyrénées, avec leurs villages typiques et leurs sentiers de randonnée, sont idéales pour une pause nature.

Étape 4 : Costa Brava

Terminez par deux jours sur la Costa Brava : Cadaqués, Tossa de Mar ou Lloret de Mar, parfaits pour se détendre avant le retour.

Road trip Espagne 10 jours : culture et nature entre Madrid et Valence

Un voyage de 10 jours permet de combiner grandes villes et paysages naturels.

Étape 1 : Madrid

Commencez par la capitale : musées, palais royal, ambiance des tapas dans les quartiers vivants. Deux jours suffisent pour découvrir l’essentiel.

Étape 2 : Tolède et Cuenca

Ces deux villes classées au patrimoine mondial offrent un patrimoine médiéval remarquable.

Étape 3 : Valence

Troisième plus grande ville du pays, Valence allie modernité et traditions, avec sa Cité des Arts et des Sciences et son quartier ancien.

Étape 4 : Parc naturel de l’Albufera

À quelques kilomètres de Valence, ce parc est un havre de nature où profiter d’une balade en barque et d’un coucher de soleil inoubliable.

Road trip Espagne 2 semaines : entre Andalousie et Castille

En deux semaines, vous pouvez traverser une bonne partie du sud et du centre de l’Espagne.

Étape 1 : Séville

Ville emblématique de l’Andalousie, Séville séduit avec sa cathédrale, son Alcazar et ses ruelles animées.

Étape 2 : Cordoue et Grenade

Deux villes incontournables pour leur patrimoine historique et leurs monuments uniques : la mosquée-cathédrale de Cordoue et l’Alhambra de Grenade.

Étape 3 : Costa del Sol

Quelques jours de détente en bord de mer, entre Malaga, Marbella et Nerja.

Étape 4 : Ronda et villages blancs

Explorez l’intérieur des terres avec Ronda et ses paysages spectaculaires, ainsi que les villages blancs typiques d’Andalousie.

Étape 5 : Madrid

Terminez par la capitale pour un contraste entre ambiance andalouse et dynamisme castillan.

Road trip Espagne 15 jours : immersion complète du nord au sud

Ce format vous permet de traverser plusieurs régions.

Itinéraire proposé :

Barcelone et Costa Brava.

Saragosse et Pyrénées.

Madrid et Tolède.

Valence et côte méditerranéenne.

Séville, Cordoue et Grenade.

Costa del Sol pour conclure.





Ce circuit combine patrimoine, culture et détente au bord de la mer.

Road trip Espagne 3 semaines : le grand tour du pays

Trois semaines offrent la possibilité d’un véritable grand tour de l’Espagne.

Semaine 1 : nord de l’Espagne

Débutez par la côte basque (Saint-Sébastien, Bilbao), puis la Cantabrie et les Asturies, riches en paysages verdoyants. Continuez vers la Galice avec Saint-Jacques-de-Compostelle et la côte atlantique.

Semaine 2 : centre et est

Cap vers Madrid, puis descente vers Valence en passant par Cuenca. Profitez ensuite de la côte méditerranéenne jusqu’à Alicante.

Semaine 3 : sud de l’Espagne

Explorez l’Andalousie avec Séville, Grenade, Cordoue et la Costa del Sol. Terminez par Cadix pour un mélange de culture et de bord de mer.

Conseils pratiques pour un road trip en Espagne

Préparez vos étapes : les distances peuvent sembler courtes, mais certaines routes de montagne rallongent les trajets.

Évitez les heures de grande chaleur pour les longs trajets en été.

Prévoyez un véhicule adapté : confort pour les longs trajets, espace si vous partez en famille.

Anticipez le stationnement en ville, parfois complexe dans les centres historiques.

Profitez de la gastronomie locale : chaque région a ses spécialités, du pintxo basque à la paella valencienne.





Un road trip en Espagne facile

