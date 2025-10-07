Road trip au Portugal : itinéraires, conseils et étapes en 10 jours ou 15 jours

Vous rêvez de soleil, d’océan, de villages pittoresques et de routes spectaculaires ? Le road trip au Portugal est l’une des meilleures façons de découvrir ce pays aux multiples facettes. De Porto à Lisbonne, de la vallée du Douro aux plages de l’Algarve, les paysages portugais se parcourent idéalement en voiture pour savourer chaque étape à votre rythme.

Dans ce guide complet, nous vous proposons plusieurs itinéraires de road trip au Portugal adaptés à vos envies et à la durée de votre voyage : 10 jours, 15 jours ou 2 semaines. Vous y trouverez aussi des conseils pratiques pour préparer votre aventure, notamment sur la location de voiture en France avec Carrefour Location, qui vous permet de partir directement de votre ville et de rejoindre le Portugal en toute sérénité.

Pourquoi choisir un road trip au Portugal ?

Le Portugal est une destination idéale pour un road trip. Voici pourquoi :

Diversité des paysages : falaises de l’Algarve, vignobles en terrasses du Douro, plages sauvages de la côte vicentine, montagnes de la Serra da Estrela.

: falaises de l’Algarve, vignobles en terrasses du Douro, plages sauvages de la côte vicentine, montagnes de la Serra da Estrela. Patrimoine culturel riche : villes historiques comme Porto, Lisbonne, Évora ou Coimbra, forteresses médiévales, monastères classés UNESCO.

: villes historiques comme Porto, Lisbonne, Évora ou Coimbra, forteresses médiévales, monastères classés UNESCO. Gastronomie et vins : bacalhau, pastéis de nata, vin de Porto, vins du Douro ou de l’Alentejo.

: bacalhau, pastéis de nata, vin de Porto, vins du Douro ou de l’Alentejo. Climat agréable toute l’année : doux en hiver, chaud en été, avec plus de 300 jours de soleil par an.

: doux en hiver, chaud en été, avec plus de 300 jours de soleil par an. Réseau routier pratique : autoroutes et routes secondaires bien entretenues, idéales pour relier facilement chaque étape.





Avec une location de voiture adaptée à votre style de voyage – citadine, berline, familiale ou SUV – vous pouvez organiser votre itinéraire comme vous le souhaitez. Carrefour Location vous propose des véhicules partout en France pour prendre la route direction le Portugal.

Découvrez toutes les voitures disponibles chez Carrefour Location

Préparer son road trip Portugal

Avant de partir, voici quelques éléments pratiques à prendre en compte :

1. Quel type de voiture choisir ?

Le choix du véhicule dépend de votre itinéraire et de votre style de voyage :

2. Quand partir au Portugal ?

Printemps (mars à mai) : climat doux, fleurs en pleine saison, idéal pour éviter la foule.

: climat doux, fleurs en pleine saison, idéal pour éviter la foule. Été (juin à septembre) : parfait pour la plage, mais les sites touristiques sont plus fréquentés.

: parfait pour la plage, mais les sites touristiques sont plus fréquentés. Automne (octobre à novembre) : températures agréables, paysages colorés, vendanges dans le Douro.

: températures agréables, paysages colorés, vendanges dans le Douro. Hiver (décembre à février) : doux au sud, plus frais au nord, idéal pour visiter sans touristes.





3. Formalités et conduite au Portugal

Permis de conduire français suffisant.

Routes à péage fréquentes (prévoyez un badge télépéage ou payez aux bornes).

Limitations de vitesse : 50 km/h en ville, 90 km/h sur route, 120 km/h sur autoroute.

Découvrez notre guide dédié à la conduite au Portugal.





Road trip Portugal en 10 jours : l’essentiel du pays

Un itinéraire idéal pour découvrir les incontournables en peu de temps.

Jour 1-2 : Porto et la vallée du Douro

Découverte du centre historique de Porto (Ribeira, pont Dom Luis, caves de vin de Porto).

Excursion dans la vallée du Douro : vignobles en terrasses, croisière sur le fleuve.





Jour 3-4 : Coimbra et Nazaré

Coimbra : ancienne capitale et sa prestigieuse université.

Nazaré : station balnéaire connue pour ses vagues géantes.





Jour 5-6 : Lisbonne

Alfama, Belém, Bairro Alto.

Tramway 28, fado et gastronomie locale.





Jour 7 : Sintra et Cascais

Palais de Pena, Quinta da Regaleira, plages de Cascais.





Jour 8-9 : Évora et l’Alentejo

Centre historique classé UNESCO, chapelle des os, paysages viticoles.





Jour 10 : Algarve (Lagos, grottes de Benagil)

Falaises spectaculaires, plages dorées, villages blancs.





Road trip Portugal en 15 jours : immersion culturelle et naturelle

Avec 15 jours, vous pouvez explorer plus en profondeur chaque région.

Étapes clés :

Porto et le Douro (2-3 jours). Braga et le Minho (1 jour) : sanctuaire de Bom Jesus, Guimarães. Coimbra et Nazaré (1-2 jours). Lisbonne et Sintra (3 jours). Alentejo (2 jours). Algarve (3-4 jours) : Lagos, Tavira, Ria Formosa.





Road trip Portugal en 2 semaines (14 jours) : le combiné Espagne & Portugal

Pour ceux qui veulent mêler l’Espagne et le Portugal dans un même road trip.

Itinéraire proposé :

Jour 1-3 : Madrid et Salamanque (Espagne).

(Espagne). Jour 4-5 : Porto .

. Jour 6-7 : Coimbra et Nazaré .

. Jour 8-10 : Lisbonne et Sintra .

. Jour 11-12 : Évora et Alentejo .

. Jour 13-14 : Algarve puis retour via Séville.





Cet itinéraire vous permet de faire un road trip Espagne-Portugal complet, avec une arrivée possible en Espagne avant de rejoindre le Portugal.

Conseils pour réussir votre road trip au Portugal

Prévoyez des étapes courtes pour avoir le temps de visiter.

pour avoir le temps de visiter. Garez-vous en périphérie dans les grandes villes, les parkings y sont plus accessibles.

dans les grandes villes, les parkings y sont plus accessibles. Variez vos étapes : alternez villes, nature, océan et villages pour profiter pleinement du pays.

: alternez villes, nature, océan et villages pour profiter pleinement du pays. Anticipez la location de votre véhicule : en réservant tôt avec Carrefour Location, vous bénéficiez d’un large choix de modèles adaptés à votre itinéraire.





Partez à l’aventure au Portugal avec Carrefour Location

Un road trip au Portugal est l’occasion parfaite de découvrir un pays riche en culture, en paysages et en gastronomie. Que vous partiez 10 jours, 15 jours ou 2 semaines, il existe un itinéraire adapté à vos envies.

Avec Carrefour Location, vous avez la garantie de trouver le véhicule qui correspond à votre voyage : citadine pour les villes, berline pour le confort, familiale pour voyager en groupe, ou SUV pour les routes plus aventureuses.