Utilitaire 12m3 20m3 ou 30m3 : lequel choisir pour votre logement ?

Comment choisir le bon volume d'utilitaire selon votre type de logement

Le choix du camion idéal dépend avant tout de la taille de votre logement et de la quantité de meubles et d'objets à transporter. Un véhicule trop petit vous obligera à faire plusieurs allers-retours, tandis qu'un camion trop grand sera plus coûteux et parfois plus compliqué à manœuvrer.

Adapter le véhicule au T2 : pourquoi l'utilitaire 12m3 est idéal

Pour un appartement T2 d'environ 45m², l'utilitaire 12m3 représente le choix parfait. Avec ses dimensions intérieures (longueur 3,73m, largeur 1,58m, hauteur 1,89m), il offre suffisamment d'espace pour transporter le mobilier standard d'un T2 : un canapé, un lit, une table à manger, quelques chaises, un bureau et une soixantaine de cartons.

À retenir : Pour un T2 de 45 m², optez pour un fourgon compact de 12 m³ qui peut contenir jusqu'à 1400 kg de charge utile et environ 80 cartons.

Déménager un T3 : les avantages du 20m3 avec hayon

Pour un T3 (environ 60-65m²), le camion 20m3 avec hayon s'impose comme la solution optimale. Ses dimensions généreuses (longueur 4,14m, largeur 2,05m, hauteur 2,25m) permettent de transporter l'ensemble du mobilier d'un trois pièces en un seul voyage. Le hayon facilite considérablement le chargement des appareils électroménagers lourds comme le réfrigérateur ou le lave-linge.

Chez Carrefour Location, ce type de véhicule est particulièrement apprécié des familles pour sa praticité et sa capacité à accueillir jusqu'à 130 cartons en plus des meubles courants d'un T3.

Les grands logements et maisons : quand opter pour un 30m3

Pour déménager une maison ou un grand appartement de plus de 80m², le camion 30m3 devient nécessaire. Avec ses dimensions imposantes (longueur 6,05m, largeur 2,12m, hauteur 2,40m), il peut contenir l'équivalent d'un T4/T5 complet, y compris des meubles volumineux comme une grande table de salle à manger, plusieurs lits, armoires, canapés et jusqu'à 250 cartons.

Attention, ce type de véhicule, bien que disponible avec un permis B (jusqu'à 3,5 tonnes), demande de l'expérience en conduite et une bonne maîtrise des manœuvres. Pour cette raison, nous n’en proposons pas chez Carrefour Location : le plus volumineux de nos camions est le 20M3.

Caractéristiques techniques des utilitaires : dimensions et capacités

Comprendre les spécifications techniques de chaque véhicule vous aidera à mieux visualiser ce que vous pourrez y charger et à organiser votre déménagement plus efficacement.

L'utilitaire 12m3 : dimensions, charge utile et objets transportables

Le fourgon 12m3 présente des caractéristiques techniques bien définies :

Dimensions intérieures : 3,55m (L) x 1,80m (l) x 1,82m (H)

Charge utile : environ 1200-1400 kg

3 places à l'avant

Porte arrière à double battant et souvent une porte latérale coulissante

Ce type de véhicule est parfaitement adapté pour transporter un canapé deux places (démonté ou non selon le modèle), un lit double, une table de salle à manger, quatre chaises, un réfrigérateur standard, une machine à laver et plusieurs dizaines de cartons.

Le camion 20m3 : spécificités techniques et avantages du hayon

Le camion 20m3 offre des capacités bien supérieures :

Dimensions intérieures : 4,14m (L) x 2,05m (l) x 2,25m (H)

Charge utile : 700 à 1100 kg selon les modèles

3 places à l'avant

Hayon élévateur supportant jusqu'à 450 kg

Le principal avantage du hayon est qu'il facilite considérablement le chargement et déchargement des objets lourds. Plus besoin de porter à bout de bras votre réfrigérateur ou votre lave-linge dans les escaliers ! Le hayon permet de manipuler ces appareils en toute sécurité, réduisant ainsi les risques de blessures et de dommages matériels.

Le camion 30m3 : quand est-il nécessaire et que peut-il contenir

Le camion 30m3, véritable champion du déménagement, présente :

Dimensions intérieures : environ 6,05m (L) x 2,12m (l) x 2,40m (H)

Charge utile : jusqu'à 1000 kg

Souvent équipé d'un hayon élévateur

Nécessite un permis B (si PTAC inférieur à 3,5 tonnes)

Ce véhicule spacieux permet de transporter l'intégralité du mobilier d'une grande maison : plusieurs canapés, lits, armoires, tables, électroménager complet et jusqu'à 250 cartons. Carrefour Location propose ces grands utilitaires pour les déménagements importants, garantissant ainsi un transport en un seul voyage.

Conseils pratiques pour optimiser votre chargement

Une fois le bon véhicule choisi, l'organisation du chargement devient cruciale pour maximiser l'espace disponible et assurer la sécurité de vos biens pendant le transport.

Faut-il démonter vos meubles selon le volume choisi ?

Le démontage des meubles est souvent nécessaire, mais cela dépend du volume du véhicule choisi :

Avec un 12m3 : le démontage est fortement recommandé pour les grandes armoires, les tables, et les lits. Cela permet d'optimiser significativement l'espace disponible.

pour les grandes armoires, les tables, et les lits. Cela permet d'optimiser significativement l'espace disponible. Avec un 20m3 : les très grands meubles comme les armoires et les lits king-size devront être démontés, mais les canapés et tables standard peuvent souvent rester montés.

Avec un 30m3 : le démontage peut être limité aux meubles très volumineux uniquement.

Attention aux meubles en kit qui ont déjà été montés : ils sont généralement plus fragiles lors du démontage et remontage. Pour ces meubles, privilégiez un transport sans démontage si possible.

Techniques d'organisation pour maximiser l'espace de chargement

Pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible dans votre utilitaire, suivez ces conseils d'experts :

Commencez par les objets lourds et volumineux : placez-les au fond du camion contre la cloison de la cabine pour équilibrer le poids. Utilisez la hauteur du véhicule : empilez les cartons légers sur les plus lourds. Glissez les objets plats (tables démontées, sommiers) le long des parois. Placez les matelas à la verticale contre les parois latérales pour protéger vos autres biens. Remplissez les espaces vides avec des sacs de vêtements ou de linge.

Chez Carrefour Location, nos conseillers peuvent vous donner des astuces supplémentaires pour optimiser le chargement de votre utilitaire selon le modèle que vous avez choisi.

Conditions et modalités de location d'un utilitaire

La location d'un utilitaire implique certaines formalités et conditions qu'il est important de connaître avant de vous lancer dans votre déménagement.

Documents nécessaires et formalités administratives

Pour louer un véhicule utilitaire, vous devrez généralement présenter :

Un permis de conduire valide (permis B suffisant pour les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes)

Une pièce d'identité en cours de validité

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Une carte bancaire au nom du conducteur pour le dépôt de garantie

Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer selon les enseignes, comme une durée minimum de détention du permis (souvent 3 ans) ou un âge minimum (généralement 21 ans).

Chez Carrefour Location, vous pouvez réserver votre utilitaire en ligne ou directement en magasin, avec des formalités simplifiées et un dépôt de garantie raisonnable.

Carrefour Location met à votre disposition des véhicules récents, bien entretenus et faciles à conduire, même pour les personnes peu habituées aux utilitaires. Notre service client est disponible pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre déménagement.