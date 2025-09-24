Tracter une voiture en panne : règles, conseils et alternatives Carrefour Location

Pourquoi est-il parfois nécessaire de tracter une voiture en panne ?

Une voiture peut tomber en panne pour de nombreuses raisons : batterie déchargée, panne mécanique, accident, défaillance électronique… Dans ces situations, le véhicule ne peut plus avancer seul. La seule solution est alors de le déplacer jusqu’au garage, à la casse ou chez soi.

Deux options existent :

Faire appel à un dépanneur professionnel , mais cela peut être coûteux et limité par les conditions de votre assurance.

, mais cela peut être coûteux et limité par les conditions de votre assurance. Tracter soi-même le véhicule avec une barre de remorquage, si la situation et la réglementation le permettent.

Peut-on tracter une voiture en panne soi-même ?

Oui, mais sous conditions strictes :

Le véhicule tracteur doit être plus lourd que celui à remorquer.

que celui à remorquer. Les deux véhicules doivent être équipés de crochets de remorquage .

. Il faut utiliser une barre de remorquage homologuée (les sangles et cordes sont interdites).

(les sangles et cordes sont interdites). La vitesse ne doit pas dépasser 25 km/h .

. La distance parcourue doit rester courte (max 50 km) , uniquement pour rejoindre le garage le plus proche.

, uniquement pour rejoindre le garage le plus proche. Le remorquage par particuliers est interdit sur autoroutes et voies rapides.

Quelle barre de remorquage choisir pour tracter une voiture ?

La barre de remorquage est l’élément indispensable pour relier les deux véhicules. On distingue :

Barre standard : adaptée aux voitures de tourisme (jusqu’à 2,5 tonnes).

: adaptée aux voitures de tourisme (jusqu’à 2,5 tonnes). Barre pliable : pratique à ranger, mais limitée à certaines charges.

: pratique à ranger, mais limitée à certaines charges. Barre télescopique : réglable et plus résistante, adaptée à des véhicules plus lourds.

Vérifiez toujours le poids tractable de votre voiture dans la carte grise :

Case F2 = poids total autorisé en charge (PTAC)

Case F3 = poids total roulant autorisé (PTRA)

Poids maximum tractable = F3 – F2

Comment utiliser une barre pour tracter une voiture en panne ?

Voici les étapes à respecter :

Aligner les deux véhicules sur une surface plane. Fixer solidement la barre aux crochets de remorquage des deux voitures. Vérifier que le véhicule tracté est au point mort (N), avec frein à main desserré et direction déverrouillée. Allumer les feux de détresse sur les deux véhicules. Maintenir une vitesse très réduite et rester attentif aux freinages.

Ne jamais tracter avec une corde ou une sangle : cela augmente le risque d’accident.

Peut-on tracter une voiture automatique en panne ?

Le remorquage d’une voiture automatique demande encore plus de précautions :

Il faut mettre le levier de vitesse sur N (neutre) .

. Idéalement, il faut soulever les roues motrices (avec un chariot Dolly ou un plateau) pour éviter d’endommager la transmission.

(avec un chariot Dolly ou un plateau) pour éviter d’endommager la transmission. Si le levier est bloqué en P (Park), seul un professionnel peut intervenir.

Dans de nombreux cas, la meilleure option est d’utiliser un plateau de remorquage ou d’appeler un dépanneur.

Quelles sont les règles légales pour tracter une voiture en panne ?

Le Code de la route encadre strictement le remorquage :

Vitesse max : 25 km/h .

. Distance max : 50 km .

. Interdiction de circuler sur autoroutes et voies rapides .

. La voiture tractée doit avoir une plaque d’immatriculation lisible et éclairée .

. Les deux conducteurs doivent avoir le permis de conduire valide .

. Le véhicule tracteur doit être plus lourd que le véhicule tracté.

En cas de non-respect, vous risquez une contravention et une mise en danger des autres usagers.

Quels équipements obligatoires pour tracter une voiture ?

Barre de remorquage homologuée .

. Triangle de signalisation pour avertir les autres usagers.

pour avertir les autres usagers. Feux de détresse en continu.

en continu. Gilets de sécurité pour les conducteurs.

pour les conducteurs. Plaque d’immatriculation visible à l’arrière du véhicule tracté.

Quelles précautions prendre avant de tracter une voiture ?

Avant de vous lancer, vérifiez :

Que le véhicule tracteur est en parfait état (freins, pneus, moteur).

(freins, pneus, moteur). Que le système de freinage du véhicule tracté fonctionne encore .

. Que le trajet est court, direct et évite les routes rapides .

. Que les deux conducteurs communiquent bien pendant l’opération.

Quand faut-il privilégier une dépanneuse ou un plateau ?

Dans certains cas, tracter soi-même est impossible ou trop risqué :

Panne majeure empêchant la direction ou le freinage.

Véhicule automatique bloqué.

Long trajet à parcourir.

Remorquage sur autoroute.

Dans ces situations, un dépanneur professionnel ou un plateau de remorquage est indispensable.

Quelle alternative si ma voiture reste immobilisée plusieurs jours ?

Le tractage ne résout qu’un problème : déplacer la voiture. Mais si votre véhicule doit rester au garage, vous avez besoin d’une solution pour continuer vos trajets.

FAQ – Tout savoir sur le tractage d’une voiture en panne

Peut-on tracter une voiture sans barre ?

Non, seules les barres de remorquage homologuées sont autorisées.

Peut-on tracter une voiture sur autoroute ?

Non, c’est strictement interdit. Seuls les dépanneurs agréés peuvent intervenir.

Puis-je tracter une voiture automatique ?

Oui, mais uniquement avec la boîte en position neutre et, idéalement, les roues motrices soulevées.

Tracter une voiture​ : ce qu'il faut retenir

Tracter une voiture en panne est possible, mais encadré par des règles de sécurité strictes. La solution la plus simple reste souvent d’appeler un dépanneur, mais le remorquage par barre peut dépanner sur de courtes distances.

