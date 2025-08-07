Klaxon au volant : quand est-il réellement autorisé de l'utiliser ?

Le klaxon, ou avertisseur sonore, est un dispositif essentiel pour la sécurité routière : utile pour signaler un danger, il peut aussi devenir une nuisance s'il est mal utilisé. Voici les règles à respecter, les sanctions possibles et les comportements responsables à adopter.

L’usage du klaxon selon le Code de la route

Le klaxon en agglomération

L’article R416‑1 du Code de la route précise que le klaxon ne doit être utilisé qu’en cas de danger immédiat, permettant d’éviter une collision. Saluer quelqu’un, exprimer son impatience ou inciter un autre conducteur à accélérer est strictement interdit, de jour comme de nuit.

Par exemple, vous pouvez klaxonner :

lorsqu’un véhicule recule sans vous avoir vu,

si un piéton traverse sans regarder,

en cas de changement de trajectoire risqué d’un autre véhicule.

Le klaxon hors agglomération

De jour, le conducteur peut utiliser son klaxon pour avertir de sa présence dans des zones sans visibilité : virages dangereux, tunnels, ponts ou routes étroites



La nuit, l’usage du klaxon est limité aux cas de nécessité absolue : privilégiez plutôt l’appel de phare.

Les situations dans lesquelles le klaxon est interdit

Il ne faut jamais klaxonner pour :

faire avancer les autres véhicules,

signaler à la voiture devant que le feu est vert,

manifester sa colère ou saluer quelqu’un,

accompagner un événement festif (mariage, victoire sportive…).

L’article précise que les signaux ne doivent pas durer plus que nécessaire : un simple coup suffit, pas d’usage prolongé Légifrance.

Quelles sont les sanctions si vous utilisez abusivement le klaxon ?

Une utilisation non justifiée peut entraîner :

une contravention de 2ᵉ classe : amende forfaitaire de 35 € (minorée à 22 €, majorée à 75 €, voire 150 €) qui n'entraine aucune perte de point.

: (minorée à 22 €, majorée à 75 €, voire 150 €) qui n'entraine aucune perte de point. un avis de contravention non homologuée (3ᵉ classe) si le klaxon n’est pas homologué : amende forfaitaire de 68 € (majorée jusqu’à 180 €) qui n'entraine pas de perte de point .

Pourquoi ces règles sont-elles strictes ?

Le klaxon émet un son de 90 à 110 décibels, équivalent à une boîte de nuit. Il peut perturber gravement le sommeil ou le bien-être des riverains, et contribue à la pollution sonore quotidienne .



Concernant les vélos, l’absence d’une sonnette audible à 50 m constitue aussi une infraction de 1ʳᵉ classe (amende de 11 €).

Bonnes pratiques d’utilisation du klaxon