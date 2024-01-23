Louer une voiture à la montagne pour vos vacances au ski

Les montagnes françaises s'éveillent sous la neige. Avec Carrefour Location, chaque sommet est à votre portée.

Vacances au ski simplifiées : louer une voiture à la montagne avec Carrefour Location

Vous ne possédez pas de véhicule et vous partez bientôt au ski ? Vous avez un véhicule mais celui-ci n'est pas adapté à votre trajet ? Notre réseau de plus de 850 agences de location, récompensé par le label du meilleur loueur de l'année 2023, est à votre disposition pour vous permettre de rejoindre votre hébergement !

Vous partez en avion ou en train ? Louez une voiture à votre arrivée près de votre gare ou aéroport dans nos agences.

Vous partez en avion ou en train ? Louez une voiture à votre arrivée près de votre gare ou aéroport dans nos agences.

Location voiture la Plagne

Nichée au cœur de la Tarentaise, La Plagne est un paradis pour les amoureux de glisse. Accédez-y facilement avec Carrefour Location, que vous arriviez en train, en avion ou souhaitiez simplement louer sur place.

Location voiture les Arcs

Autre joyau de la Tarentaise, Les Arcs vous offre une expérience ski inégalée. Avec Carrefour Location, cette station d'exception n'est qu'un agréable trajet en voiture.

Location voiture Val Thorens

Plongez dans l'altitude et l'élégance de la plus haute station d'Europe. Votre escapade à Val Thorens est facilitée par les solutions de mobilité de Carrefour Location.

Location voiture Courchevel

Reconnue mondialement pour son luxe et ses pistes, Courchevel vous attend. Faites le voyage avec classe grâce aux véhicules adaptés de Carrefour Location.

Location voiture Chamonix

Au pied du Mont Blanc, Chamonix offre des panoramas à couper le souffle. Rejoignez ce havre alpin avec une location de voiture qui répond à tous vos besoins.

Location voiture Alpe d'Huez

Des virages mythiques aux pistes ensoleillées, L'Alpe d'Huez est une destination incontournable. Carrefour Location vous assure un trajet serein vers ce sommet.

Location voiture Tignes

Avec son vaste domaine skiable, Tignes promet des moments mémorables. Assurez-vous d'un trajet sans encombre avec Carrefour Location.

Location voiture les Menuires

Au cœur des 3 Vallées, Les Menuires combinent ensoleillement et diversité de pistes. Optez pour Carrefour Location pour une arrivée sans tracas.

Location voiture Val d'Isère

Alliez charme, élégance et glisse à Val d'Isère. Avec Carrefour Location, votre séjour commence dès le trajet.

Location voiture Isola 2000

À la frontière avec l'Italie, Isola 2000 est le joyau des Alpes-Maritimes. Offrant un ensoleillement exceptionnel et des pistes diversifiées, c'est le rendez-vous des passionnés de ski du Sud de la France.

Pourquoi réserver un véhicule de location chez Carrefour ?

En optant pour Carrefour Location, vous assurez un trajet agréable et sécurisé pour vous lancer sur les pistes enneigées de ces stations d'exception.

Voiture de tourisme : les avantages de louer chez Carrefour Location

Assurance tous risques incluse dans toutes les locations

Le second conducteur est offert, nous rendons chaque kilomètre agréable.

Tarifs compétitifs pour un excellent rapport qualité prix

