Voiture rayée : que faire et mon assurance prend-elle en charge ?

Une rayure profonde ou une griffure sur la carrosserie peut vite devenir une source de stress. Selon l’origine du dommage (vous, un tiers identifié ou vandalisme), votre assurance peut ou non vous indemniser. Voici comment réagir efficacement.

Rayures sur une voiture : quelle prise en charge selon votre contrat ?

Formule au tiers

Non couverte : vous devez prouver un tiers identifié pour déclencher un recours via la responsabilité civile de l’autre conducteur.

: vous devez prouver un tiers identifié pour déclencher un recours via la responsabilité civile de l’autre conducteur. Sans tiers identifié, l’assurance au tiers ne couvre pas les rayures.

Tiers + garantie vandalisme

Si l’acte est volontaire (par exemple coups de clé sur la carrosserie), la garantie vandalisme peut s’appliquer même sans auteur identifié.

peut s’appliquer même sans auteur identifié. Vous devez déposer une plainte rapidement (souvent sous 48–72 h).

Assurance tous risques

Couverture maximale , même si vous êtes responsable, ou en cas de tierce partie non identifiée.

, même si vous êtes responsable, ou en cas de tierce partie non identifiée. Toutefois, une franchise sera généralement déduite selon votre contrat.

Que faire en cas de rayure sur votre voiture ?

Étapes clés à suivre

Si un tiers identifiable est impliqué, remplissez un constat amiable. Si le responsable est inconnu, déposez une plainte au commissariat. Prenez des photos nettes des rayures et du contexte. Déclarez le sinistre à votre assureur dans les 5 jours ouvrés. Fournissez les éléments demandés : constat, plainte, photos, devis estimatif.

Intervention de l’expert

Votre assureur peut faire intervenir un expert pour estimer les frais de remise en état .

. Si le véhicule est réparable, l’indemnisation interviendra après déduction de la franchise.

Impact sur le contrat : franchise et bonus-malus

Si un tiers identifié est responsable : aucune franchise , pas de malus .

est responsable : , . Si vous êtes responsable ou en cas de vandalisme (via garantie vandalisme/tous risques) : franchise applicable et malus possible .

et . Pour les rayures sans tiers identifié sur un contrat tous risques : prise en charge possible, mais franchise à prévoir.

Petits coups : astuces pour les rayures superficielles

Pour les égratignures légères ou sur le vernis : Testez des solutions telles que polish , stylo retouche, dentifrice ou pâte anti-rayure. Si cela ne suffit pas, envisagez de consulter un carrossier.

Une intervention rapide aide à éviter la corrosion et la dégradation esthétique.

