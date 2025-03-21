Quelles sont les voitures les plus vendues en France en 2024 ?

Le marché des voitures en France en 2024

Le marché automobile français est en perpétuelle évolution, influencé par les préférences des consommateurs et les innovations technologiques. En 2024, les voitures les plus vendues reflètent un mélange de tradition et de modernité, avec une forte présence des marques françaises. Les citadines, SUV et berlines dominent les ventes, répondant aux besoins variés des conducteurs français.

Le classement des voitures les plus vendues en France en 2024

Les citadines, largement en tête des ventes

Les citadines continuent de séduire les citadins grâce à leur praticité et leur consommation économique. Les 3 véhicules les plus vendus sont ainsi 3 citadines :

La Renault Clio (plus de 91 000 immatriculations)

La Peugeot 208 (près de 89 0000 ventes)

La Dacia Sandero (69 106 unités vendues)

La Citroën C3 arrive quant à elle en 6ème position avec près de 39 000 ventes.

L'essor des SUV

Les SUV gagnent en popularité, offrant un parfait équilibre entre espace et confort. Le Peugeot 2008 (plus de 48 000 immatriculations) et le Renault Captur (près de 46 000 immatriculations) sont les grands favoris des français et arrivent en 4ème et 5ème position des modèles les plus vendus en France l'an dernier. Ces véhicules répondent aux attentes des familles et des amateurs de voyages tout en étant agréable à conduire en ville. On peut noter également la présence en 10ème position des ventes du SUV de Tesla, le modèle Y.

