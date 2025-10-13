Carrefour Location : votre agence de location de voiture

Vous cherchez une agence de location de voiture fiable, accessible et proche de chez vous ? Avec Carrefour Location, vous disposez d’un réseau unique en France, présent dans des centaines de magasins à travers le pays. Que ce soit pour un déplacement professionnel, un voyage en famille, un week-end entre amis ou un besoin ponctuel, Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de véhicules adaptés à toutes les situations.

Dans cette page, nous vous présentons en détail notre service, notre vision et pourquoi Carrefour Location est aujourd’hui un acteur incontournable parmi les loueurs de voitures en France.

Trouver une agence de location de voiture partout en France

Carrefour Location s’appuie sur le maillage exceptionnel des magasins Carrefour. Ce réseau dense nous permet de proposer la location de voitures dans de nombreuses communes, grandes ou petites, partout en France.

En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez :

D’une agence proche de votre domicile ou de votre lieu de travail.

D’une réservation simple et rapide, directement en ligne.

De la possibilité de récupérer et restituer votre véhicule dans un point de location pratique et accessible.





Grâce à cette implantation, nous répondons aux besoins de mobilité de tous, aussi bien pour un court trajet que pour une longue escapade.

Découvrez toutes nos voitures disponibles à la location .

Un loueur de voiture pour tous vos besoins

Chaque conducteur a des attentes différentes. C’est pourquoi Carrefour Location propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les profils :

Citadines : compactes et idéales pour circuler en ville, elles sont parfaites pour les petits trajets ou un week-end. Louer une citadine

: compactes et idéales pour circuler en ville, elles sont parfaites pour les petits trajets ou un week-end. Berlines : confortables et élégantes, elles conviennent parfaitement aux trajets plus longs ou aux déplacements professionnels. Louer une berline

: confortables et élégantes, elles conviennent parfaitement aux trajets plus longs ou aux déplacements professionnels. Familiales : spacieuses et pratiques, elles sont idéales pour voyager avec enfants, bagages ou matériel. Louer une familiale

: spacieuses et pratiques, elles sont idéales pour voyager avec enfants, bagages ou matériel. SUV : robustes et polyvalents, ils offrent confort et sécurité, que ce soit pour des routes urbaines ou des escapades nature. Louer un SUV





Cette diversité fait de Carrefour Location une véritable agence de location de voiture adaptée à toutes les situations.

Pourquoi choisir Carrefour Location comme agence de location de voiture ?

1. Proximité

Avec nos points de location implantés dans les magasins Carrefour, vous trouvez facilement un véhicule près de chez vous.

2. Simplicité

La réservation se fait directement en ligne, en quelques clics. Vous choisissez vos dates, votre type de véhicule et votre agence de départ.

3. Flexibilité

Que vous ayez besoin d’une voiture pour une journée ou plusieurs jours, Carrefour Location s’adapte à vos besoins.

4. Large choix de véhicules

De la citadine au SUV, notre flotte est conçue pour répondre à tous les usages.

5. Transparence

Pas de frais cachés : nos tarifs incluent les services essentiels pour une expérience de location sereine.

Une agence de location de voiture accessible à tous

Carrefour Location se distingue aussi par sa volonté de rendre la mobilité accessible. Grâce à des tarifs compétitifs et des offres régulièrement ajustées, louer une voiture n’a jamais été aussi simple et abordable.

Nous nous adressons à tous les profils :

Les particuliers qui ont besoin ponctuellement d’un véhicule.

Les familles qui souhaitent partir en vacances avec un modèle spacieux.

Les jeunes conducteurs qui recherchent une solution simple et économique.

Les professionnels ayant un déplacement ponctuel à effectuer.





Avec Carrefour Location, chacun trouve une réponse adaptée à son besoin de mobilité.

Nos engagements en tant que loueur de voiture

En tant que loueur de voitures reconnu, Carrefour Location s’engage sur plusieurs points essentiels :

Qualité des véhicules : tous nos modèles sont régulièrement contrôlés et entretenus.

: tous nos modèles sont régulièrement contrôlés et entretenus. Disponibilité : grâce à notre réseau d’agences, vous trouverez facilement une voiture où que vous soyez.

: grâce à notre réseau d’agences, vous trouverez facilement une voiture où que vous soyez. Service client : notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et répondre à vos questions. Nous avons reçu en 2023, 2024 et 2025 le trophée du meilleur loueur de véhicules de l’année.

: notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et répondre à vos questions. Nous avons reçu en 2023, 2024 et 2025 le trophée du meilleur loueur de véhicules de l’année. Responsabilité : nous renouvelons régulièrement notre flotte pour proposer des véhicules modernes, moins polluants et plus économes en carburant.





Comment fonctionne la location chez Carrefour Location ?

Choix de l’agence : identifiez le point de location le plus proche de chez vous. Réservation en ligne : réalisez votre recherche sur notre site et sélectionnez votre véhicule. Votre réservation est réalisée en 3 minutes. Retrait du véhicule : présentez vos documents (permis de conduire, pièce d’identité, justificatif de domicile) le jour prévu. Conduite en toute sérénité : profitez de votre voiture pour la durée choisie. Retour du véhicule : restituez-le simplement dans la même agence.





Ce fonctionnement clair et accessible fait de Carrefour Location un choix pratique parmi les agences de location de voitures.

Une agence de location de voiture adaptée aux nouvelles mobilités

La mobilité évolue, et Carrefour Location accompagne ce changement. Nous enrichissons régulièrement notre offre pour répondre aux nouvelles attentes des conducteurs :

Véhicules plus économes en carburant.

Modèles récents pour plus de confort et de sécurité.

Solutions flexibles de courte et moyenne durée.





Carrefour Location n’est pas seulement un loueur de voitures, mais un partenaire de vos déplacements du quotidien.

Témoignage de confiance : pourquoi nos clients choisissent Carrefour Location

La fidélité de nos clients s’explique par plusieurs facteurs :

La proximité des agences.

La diversité des véhicules proposés.

La simplicité de réservation et de restitution.

Des prix transparents et accessibles.





Ces atouts renforcent notre place parmi les agences de location de voitures les plus accessibles en France.

Choisir un loueur de voiture avec une ​implantation nationale : un atout majeur

Carrefour Location bénéficie d’un avantage unique : la présence nationale des magasins Carrefour. Cela signifie que vous pouvez trouver une agence de location de voiture aussi bien dans une grande ville que dans une zone plus rurale.

Ce maillage exceptionnel facilite la mobilité partout en France, sans contrainte.

Carrefour Location, votre agence de location de voiture en France

Carrefour Location, c’est bien plus qu’un simple service : c’est la garantie de trouver facilement une voiture adaptée à vos besoins, où que vous soyez en France. Avec une large gamme de véhicules, une réservation simplifiée et une implantation nationale, nous nous positionnons comme une agence de location de voiture incontournable.

Choisir une agence de location de voiture Carrefour Location : les avantages

